ELT와 ETL의 주요 차이점은 두 프로세스 간의 작업 순서로, 이로 인해 각 프로세스가 서로 다른 상황에 맞게 고유하게 적용됩니다. 다른 차이점은 각 프로세스가 처리할 수 있는 데이터 크기와 데이터 유형입니다. ELT와 ETL은 비슷하게 들리지만, 적용 방식은 다릅니다.

ELT

ELT를 사용하면 데이터를 전송하고 사용하기 위해 '키'나 기타 식별자가 필요하지 않아 프로세스가 간소화됩니다. ELT 프로세스는 개선되었으며 데이터 마이그레이션을 지원하는 데 사용되는 다양한 진화된 ELT 도구가 있습니다. 프로세스에 거쳐야 할 단계가 많지 않기 때문에 로드 시간이 더 짧습니다. 비즈니스 인텔리전스 시스템을 위한 ELT 솔루션은 비정형 데이터를 빠르게 로드할 수 있어야 한다는 필요성에서 비롯되었습니다. 클라우드 기반 자동화 ELT 솔루션은 유지 관리 비용이 상대적으로 낮습니다.

ETL

ETL 데이터는 처음부터 더 많은 정의를 제공하므로 일반적으로 데이터를 정확하게 전송하는 데 더 많은 시간이 필요합니다. 이 프로세스에는 실시간 업데이트가 아닌, 주기적인 정보 업데이트만 필요합니다. ETL 로드 시간은 데이터를 로드하기 전에 변환 단계에서 여러 단계를 거쳐야 하기 때문에 ELT보다 더 깁니다.