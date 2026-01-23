데이터 품질 저하로 인한 실제 비용

데이터는 현대 기업의 핵심입니다. 데이터는 비즈니스 전략을 형성하고 의사 결정을 지원하며 가격 모델부터 자동화까지 모든 것을 뒷받침합니다. 조직이 인공 지능(AI) 이니셔티브를 추진하기 위해 빅데이터와 실시간 분석에 점점 더 의존하게 되면서, 데이터 품질 저하의 영향은 더 이상 무시할 수 없는 문제가 되었습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 2025년 보고서에 따르면 최고 운영 책임자(COO)의 43%가 데이터 품질 문제를 가장 중요한 데이터 과제로 지목했습니다.1 그 이유는 분명합니다. 조직의 4분의 1 이상이 데이터 품질 저하로 인해 매년 500만 달러 이상의 손실을 추정하고 있으며, 7%는 2,500만 달러 이상의 손실을 보고하고 있습니다.

그러나 데이터 품질 저하는 실패 지점에서 바로 드러나는 경우가 거의 없기 때문에 인지되지 않는 경우가 많습니다. 대신 그 영향은 이후 단계에서 매출 손실, 비효율, 규정 준수 위험, 기회 상실의 형태로 나타납니다. 이러한 지연은 데이터 품질 저하를 특히 위험하게 만듭니다. 근본 원인이 발견되기 훨씬 이전부터 데이터 세트와 시스템에 점진적으로 영향을 미치며 전략적 의사 결정을 형성하기 때문입니다.

이러한 잠재적 영향은 생성형 AI의 등장과 함께 AI 중심 환경에서 더욱 중요해졌습니다. IBM IBV의 추가 연구에 따르면 데이터 품질과 거버넌스는 AI 도입을 가로막는 주요 과제 중 하나입니다. 데이터 정확성 또는 편향에 대한 우려는 비즈니스 리더의 거의 절반(45%)이 보고한 AI 확장 장애 요인 중 하나입니다.

이유는 간단합니다. AI 시스템은 데이터 품질 문제를 그대로 물려받고 확대합니다. 데이터가 불일치하거나 불완전하거나 편향되었거나 오래된 경우 모델과 그 위에 구축된 에이전트는 정확성이 낮아지고 문제가 대규모로 확산될 가능성이 높아집니다. 반면, 성숙한 데이터 품질 및 거버넌스 체계를 갖춘 조직은 AI 활용 사례를 파일럿 단계에서 실제 운영 단계로 더 쉽게 확장하며 장기적으로 가치를 유지할 가능성이 높습니다.