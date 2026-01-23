데이터 품질 저하로 인한 실제 비용

데이터는 현대 기업의 핵심입니다. 데이터는 비즈니스 전략을 형성하고 의사 결정을 지원하며 가격 모델부터 자동화까지 모든 것을 뒷받침합니다. 조직이 인공 지능(AI) 이니셔티브를 추진하기 위해 빅데이터와 실시간 분석에 점점 더 의존하게 되면서, 데이터 품질 저하의 영향은 더 이상 무시할 수 없는 문제가 되었습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 2025년 보고서에 따르면 최고 운영 책임자(COO)의 43%가 데이터 품질 문제를 가장 중요한 데이터 과제로 지목했습니다.1 그 이유는 분명합니다. 조직의 4분의 1 이상이 데이터 품질 저하로 인해 매년 500만 달러 이상의 손실을 추정하고 있으며, 7%는 2,500만 달러 이상의 손실을 보고하고 있습니다.
그러나 데이터 품질 저하는 실패 지점에서 바로 드러나는 경우가 거의 없기 때문에 인지되지 않는 경우가 많습니다. 대신 그 영향은 이후 단계에서 매출 손실, 비효율, 규정 준수 위험, 기회 상실의 형태로 나타납니다. 이러한 지연은 데이터 품질 저하를 특히 위험하게 만듭니다. 근본 원인이 발견되기 훨씬 이전부터 데이터 세트와 시스템에 점진적으로 영향을 미치며 전략적 의사 결정을 형성하기 때문입니다.
이러한 잠재적 영향은 생성형 AI의 등장과 함께 AI 중심 환경에서 더욱 중요해졌습니다. IBM IBV의 추가 연구에 따르면 데이터 품질과 거버넌스는 AI 도입을 가로막는 주요 과제 중 하나입니다. 데이터 정확성 또는 편향에 대한 우려는 비즈니스 리더의 거의 절반(45%)이 보고한 AI 확장 장애 요인 중 하나입니다.
이유는 간단합니다. AI 시스템은 데이터 품질 문제를 그대로 물려받고 확대합니다. 데이터가 불일치하거나 불완전하거나 편향되었거나 오래된 경우 모델과 그 위에 구축된 에이전트는 정확성이 낮아지고 문제가 대규모로 확산될 가능성이 높아집니다. 반면, 성숙한 데이터 품질 및 거버넌스 체계를 갖춘 조직은 AI 활용 사례를 파일럿 단계에서 실제 운영 단계로 더 쉽게 확장하며 장기적으로 가치를 유지할 가능성이 높습니다.
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데이터 품질 저하는 데이터 세트가 특정 비즈니스 작업의 요구 사항을 충족하지 못할 때 발생합니다. 겉보기에는 정확하고 완전해 보이는 데이터라도 특정 목적에 적합하지 않다면 “나쁜 데이터”로 작용할 수 있습니다. 즉 해당 데이터가 사용 사례, 워크플로 또는 AI 결과를 지원하지 못하는 경우입니다.
이러한 문제는 부정확한 데이터, 누락된 데이터 필드, 일관되지 않은 데이터 형식, 누락된 데이터 포인트 등 다양한 원인에서 발생할 수 있습니다. 연락처 정보를 입력하는 과정에서 발생하는 작은 인적 오류, 예를 들어 잘못 입력된 전화번호나 유효하지 않은 주소 등도 이후 단계로 전파될 수 있습니다. 이러한 불일치는 데이터 수집과 데이터 통합 초기 단계에서 중복 기록 또는 누락 데이터를 발생시켜 데이터 분석을 약화시키고 AI 성능을 저하시켜 결국 비즈니스 결과에 영향을 미칩니다.
데이터 품질 문제는 일반적으로 정확성, 완전성, 적시성, 일관성과 같은 차원으로 설명됩니다. 이러한 차원들은 중요하지만 전체 상황을 설명하기에는 충분하지 않습니다. 이들에만 의존하는 것은 약간 잘못 보정된 저울에 의존하는 것과 같습니다. 각 측정값은 합리적으로 보일 수 있지만 작은 오류가 누적되어 결국 잘못된 의사 결정으로 이어집니다.
데이터 품질이 낮음을 나타내는 일반적인 징후에는 데이터 소스 간 불일치, 누락된 고객 데이터, 오래된 데이터 또는 주요 데이터 소유자를 추적할 수 없는 데이터 세트 등이 있습니다. 데이터 양이 증가할수록 이러한 문제는 누적되어 고품질 데이터가 점차 약화되고 조직 전반의 데이터 관리 이니셔티브에 비효율이 발생하며 AI 성능이 저하됩니다.
데이터 분석, 자동화, AI를 최적화하려는 조직들은 전통적인 데이터 오류를 넘어서는 과제에 직면합니다. 왜곡된 대시보드나 데이터 사일로와 같은 과거의 우려는 여전히 중요합니다. 그러나 오늘날에는 에이전틱 AI 시스템과 자율 워크플로의 등장으로 새로운 수준의 위험이 발생합니다. 이러한 시스템은 학습뿐만 아니라 모든 상호작용에서 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 데이터에 의존합니다. 응답을 근거화하고, 작업을 트리거하며, 기업 전반의 의사 결정을 지원하기 때문입니다.
대부분의 조직이 자체적인 대규모 언어 모델(LLM)을 학습시키고 있지는 않지만, PwC 설문조사에 따르면 응답자의 79%가 어떤 형태로든 AI 에이전트를 도입하고 있습니다. 이러한 에이전트들은 단순한 코파일럿부터 고급 검색 증강 생성(RAG) 애플리케이션까지 다양합니다. 이러한 환경에서는 데이터 품질 문제가 환각과 같은 예측 불가능한 AI 동작을 유발하거나 시간이 지나면서 모델 성능이 드리프트되는 원인이 될 수 있습니다.
한편 AI 투자도 빠르게 증가하고 있습니다. Gartner에 따르면 AI 지출은 2026년에 2조 달러를 넘어설 것으로 예측되며 연간 성장률은 37%입니다.2 AI 투자가 확대될수록 데이터 품질 저하로 인한 비용도 함께 증가하므로, 오류 허용 범위는 점점 줄어듭니다.
데이터 품질 실패는 AI 위험 외에도 다음과 같은 문제를 계속해서 발생시킵니다.
대시보드와 비즈니스 인텔리전스 도구는 중요한 전략적 의사 결정을 지원합니다. 부정확하거나 불완전한 데이터가 데이터 품질 도구의 기반이 될 경우 리더는 성과를 잘못 평가하거나 가격을 잘못 책정하거나 잘못된 가정에 기반해 전략을 추진할 수 있습니다.
의료와 같이 민감한 산업이나 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규정이 적용되는 산업에서는 부정확하거나 제대로 관리되지 않은 개인 데이터로 인해 규정 준수 위험이 발생할 수 있습니다. 취약한 데이터 거버넌스와 불충분한 데이터 검증 체계는 조직을 감사, 평판 손상, 막대한 벌금에 노출시킬 수 있습니다.
데이터 품질 저하의 규모에도 불구하고 그 비용을 정량화하기는 어렵습니다. 그 영향이 시스템, 팀, 시간 전반에 분산되어 있기 때문입니다. 문제는 종종 지연된 워크플로, 낮은 운영 효율성, 잘못된 인사이트에 따른 부정적인 비즈니스 결과 등 간접적인 형태로 나타납니다.
이러한 비효율성들은 하나의 지표로 추적되는 경우는 거의 없습니다. 그보다는 시간 낭비, 가치 손실, 기회 상실을 반영하는 여러 지표로 나타납니다. 영향이 분산되어 있기 때문에 실제 재정적 손실은 과소평가되기 쉽습니다.
많은 조직은 정확한 금액을 계산하기보다는 데이터 감사와 여러 지표를 통해 상황을 분석합니다. 이러한 분석은 데이터 품질 문제가 얼마나 자주 발생하고 얼마나 오래 지속되는지를 보여줍니다. 일반적인 지표는 다음과 같습니다.
최근 사례와 널리 알려진 사건들은 데이터 품질 저하가 실제 비즈니스 피해로 이어질 수 있음을 보여줍니다.
2022년 초, Unity Technologies는 부정확한 데이터 수집으로 인해 광고 관련 머신 러닝 모델 학습에 사용된 데이터 세트가 손상되었다고 공개했습니다. 결함이 있는 데이터 소스로 인해 예측 타겟팅 및 입찰 알고리즘을 지원하는 데이터 파이프라인에 오류가 발생했습니다. Unity는 모델 성능 저하, 지연된 프로젝트, 그리고 영향을 받은 데이터 세트 재학습 비용으로 인해 약 1억 1,000만 달러의 매출 손실이 발생했다고 보고했습니다.
2022년, Equifax는 레거시 시스템에서 생성된 잘못된 데이터 값으로 인해 수백만 명의 소비자에게 부정확한 신용 점수를 발행했습니다. 일부 사례에서는 오류가 대출 결정에 영향을 미칠 정도로 심각해 소비자와 대출기관 모두를 재정적 위험에 노출시켰습니다.
회사 평판에 대한 타격을 넘어, 그 여파로 규제 당국의 조사와 집단 소송이 이어졌고, 신용 보고 및 분쟁 처리 실패와 관련해 회사가 직면한 여러 제재 중 하나로 72만 5,000달러의 합의금이 발생했습니다.
2018년 삼성증권은 직원 배당을 지급하는 과정에서 잘못된 데이터 입력을 처리해 수십억 주에 달하는 중복 주식이 발행되는 사고가 발생했습니다. 불충분한 검증과 휴먼 인 더 루프 제어로 인해 잘못된 데이터 값이 후속 거래 시스템까지 전달되었습니다.
문제는 몇 분 만에 발견되었지만, 시장 혼란, 규제 당국의 제재, 경영진 사퇴, 그리고 수억 달러 규모의 시가총액 손실 등 심각한 결과를 초래했습니다.
기존에는 데이터 품질을 데이터 웨어하우스 내부에서만 검토하는 방식이 일반적이었지만, 이러한 접근 방식은 더 이상 확장성이 없습니다. 오늘날의 AI 시스템은 데이터와 간헐적으로가 아니라 지속적으로 상호작용하며, 많은 시스템이 스트리밍 또는 이벤트 기반 입력으로 작동합니다.
이러한 변화는 조직이 데이터 무결성 관리에서 시프트 레프트(shift left) 접근 방식을 취해야 함을 의미합니다. 즉, 문제가 다운스트림 시스템에서 드러나기를 기다리는 대신, 데이터가 생성되는 시점에 더 가깝게 탐지, 예방, 그리고 수정 조치를 수행해야 합니다.
강력한 데이터 품질 관리 프로그램을 갖추면 조직은 낮은 데이터 품질로 인한 결과를 피하는 데 도움이 됩니다. 또한 AI와 에이전틱 시스템이 신뢰할 수 있는 실시간 데이터에 의존하는 시대에 경쟁 우위를 창출할 수 있습니다.
이를 달성하려면 조직은 단편적인 해결책만으로는 부족합니다. 대신 데이터 품질을 관리하기 위한 확장 가능하고 반복 가능한 접근 방식이 필요합니다. 데이터 품질을 단순한 체크리스트가 아니라 운영 모델로 바라보면, 조직은 전체 데이터 라이프스타일에 걸쳐 소유권, 통제, 그리고 책임 관리 방식을 재정립할 수 있습니다.
포괄적인 목록은 아니지만, 데이터 품질 문제를 예방하기 위한 최신 실천 방식에는 다음과 같은 것들이 있습니다:
우리는 AI 시스템이 단순히 추천을 제시하는 것이 아니라 실제로 행동하는 시대에 살고 있습니다. 이러한 변화는 조직이 처음부터 데이터 품질을 제대로 확보하지 않으면 비즈니스 프로세스 전반에 걸쳐 문제가 누적될 위험이 있음을 의미합니다. 앞으로 기업은 운영상의 임시 해결책을 넘어, 데이터 품질을 단순한 위험 방지 수단이 아니라 AI 성공을 위한 필수 조건으로 인식해야 합니다.
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1 “2025 CDO 연구: AI 증폭 효과.” IBM 기업가치연구소(IBV), 2025년 11월 12일
2 “Gartner에 따르면 2025년 전 세계 AI 지출은 $1.5조에 이를 것으로 예상됨.” Gartner, 2025년 9월 17일