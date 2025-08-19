데이터 획득이란 무엇인가요?

데이터 획득은 다양한 방법을 사용하여 다양한 소스에서 데이터를 얻는 과정입니다. 이는 데이터 수집 파이프라인의 중요한 단계로, 그 다음으로는 데이터 검증, 변환, 로딩 과정으로 이어집니다.



데이터 기반 의사 결정 , 데이터 분석 및 인공 지능(AI)과 같은 현대 비즈니스의 기본은 모두 대량의 고품질 데이터가 확보되어야만 가능합니다. 데이터 획득은 이러한 정보에 입각한 의사 결정과 기술을 가능하게 하는 데이터를 검색합니다. 개념 자체는 간단해 보일 수 있지만, 특히 빅데이터 시대에는 데이터를 수집하는 일이 복잡할 수 있습니다.

오늘날의 데이터 세트는 방대하고 복잡합니다. 그 양이 테라바이트 또는 페타바이트에 달할 수 있고, 정형 또는 비정형 형식으로 제공되며, 다양한 소스에 걸쳐 저장됩니다. 이러한 복잡성으로 인해 데이터 획득 프로세스 전반에 걸쳐 데이터 볼륨, 거버넌스 및 보안을 관리하는 데 어려움이 있습니다.

하지만 효과적으로 수행될 경우, 데이터 획득 과정은 전략적 이니셔티브를 위한 고품질의 연료를 공급하는 파이프라인이 될 수 있습니다. 실제로 Harvard Business Review의 연구에 따르면 빅데이터와 AI를 성공적으로 활용하는 조직은 운영 효율성, 매출 성장 및 고객 경험을 비롯한 주요 비즈니스 지표에서 동종 업체보다 우수한 성과를 보였습니다.1