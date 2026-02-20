데이터 상호운용성이란 무엇인가요?

기업은 데이터 자산을 표준화하고 데이터 공유를 지원하는 필요한 인프라와 프로토콜을 도입함으로써 데이터 상호운용성을 달성할 수 있습니다. 상호운용 가능한 데이터의 일반적인 특성에는 다음이 포함됩니다.
정보 에코시스템이 점점 더 크고 복잡해짐에 따라 데이터 상호운용성은 금융 서비스, 의료, 정부와 같은 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 산업의 조직들은 투자 의사 결정, 의료 치료 결정, 공공 안전 조치 수행과 같은 중요한 기능을 수행하기 위해 원활한 데이터 교환에 의존합니다.
데이터 상호운용성을 구축하는 일은 어려울 수 있지만 소프트웨어 솔루션이 이를 지원할 수 있습니다. 데이터 정리 툴, API 관리 소프트웨어 및 데이터 통합 플랫폼은 기업이 필요한 시스템과 이해관계자가 정보를 쉽게 이용하고 접근할 수 있는 강력한 데이터 환경을 구축하도록 지원합니다.
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데이터 상호운용성의 가치와 중요성을 이해하려면 그것이 없을 때 어떤 일이 발생하는지 생각해 보는 것이 도움이 됩니다.
예를 들어 높은 책장 맨 위에 요리책이 놓여 있다고 상상해 보세요. 어떤 사람은 그것에 손이 닿지만 다른 사람은 그것을 보지도 못하고, 책장에서 꺼낼 수도 없습니다.
그 요리책에 손이 닿는 사람들은 레시피가 재료를 계량할 때 영국식 단위(예: 테이블스푼, 온스)와 미터법 단위(예: 그램, 리터)를 번갈아 사용하고 있다는 것을 알게 됩니다.
이러한 상황에서 독자는 단위를 계속 변환해야 하며, 이는 시간이 많이 들고 번거로운 경험이 됩니다. 그리고 이러한 변환 과정에서 실수가 발생할 가능성이 있으며, 그 결과 음식이 기대에 미치지 못할 수 있습니다.
이러한 문제는 데이터 접근성과 해석 가능성 측면에서 조직이 직면하는 문제와 유사합니다. 그러나 이해관계자와 시스템이 데이터에 접근하지 못하거나 데이터를 활용 가능한 값으로 변환하는 데 어려움을 겪을 경우 그 결과는 짠 수프나 무너진 수플레보다 훨씬 심각할 수 있습니다.
이는 팀들이 협력하고, 인사이트를 얻고, 문제를 식별하고, 기회를 포착하기 위해 핵심 데이터 자산을 활용할 수 없다는 것을 의미합니다.
이는 의료 제공자가 환자의 상태에 대한 중요한 단서를 놓쳐 치료 효과가 떨어질 수 있음을 의미합니다. 이는 포트폴리오 관리자가 형성되고 있는 시장 동향을 인지하지 못해 고객의 투자 수익률이 저하될 수 있음을 의미합니다.
이는 에이전틱 AI 시스템이 최신 재고 데이터에 접근할 수 없어 생산 일정을 최적화하지 못할 수 있음을 의미합니다. 이는 서로 다른 기관의 초기 대응 인력이 동일한 상황을 다르게 인식하여 긴급 상황에서 효과적인 협력이 방해될 수 있음을 의미합니다.
여기서 데이터 상호운용성이 등장합니다.
데이터 상호운용성을 통해 서로 다른 데이터 소스의 정보가 다양한 비즈니스 부서와 시스템이 해석하고 호환할 수 있도록 표준 형식으로 정리됩니다. 또한 시스템 간 데이터 교환을 위한 연결을 보장함으로써 다양한 이해관계자가 해당 정보에 직접 접근할 수 있도록 합니다.
데이터 상호운용성은 오래전부터 중요했습니다. 예를 들어 소매 및 제조 데이터에 사용되는 범용 상품 코드(UPC)는 1973년으로 거슬러 올라갑니다1. 그러나 데이터 기반 의사 결정과 자동화가 실제 비즈니스 운영의 핵심이 되면서 그 중요성이 더욱 커졌습니다.
비즈니스 인텔리전스와 인공지능(AI) 이니셔티브에 집중하는 기업은 필요한 사람과 시스템이 올바른 데이터를 이용할 수 있고 이해할 수 있으며 활용할 수 있도록 보장해야 합니다. 데이터 상호운용성은 이러한 일이 가능하도록 지원합니다.
다른 데이터 관리 관행 및 핵심 요소와 마찬가지로 데이터 상호운용성은 조직이 데이터 자산을 최대한 활용할 수 있도록 합니다. 데이터 상호운용성의 이점에는 다음이 포함됩니다.
데이터 상호운용성을 구축하는 과정은 조직이 서로 다른 일반적인 상호운용성 수준을 달성하기 위해 점진적으로 진행되는 과정일 수 있습니다. 데이터 교환에 적용되는 수준에는 다음이 포함됩니다.
정보는 구축된 인프라와 프로토콜을 통해 시스템 간에 전송됩니다. 기초 상호운용성 또는 기술적 상호운용성이라고도 합니다.
교환되는 데이터는 서로 다른 시스템이 이해할 수 있는 형식과 구조로 제공됩니다. 구조적 상호운용성이라고도 합니다.
시스템은 공통으로 사용하는 용어를 통해 교환되는 데이터의 의미를 이해합니다.
조직은 운영 정책과 데이터 거버넌스 정책을 정렬하여 정보가 조직 간에 자유롭고 안전하게 흐를 수 있도록 합니다.
기업이 서로 다른 수준의 데이터 상호운용성을 달성하기 위해 일반적으로 따르는 단계는 다음과 같습니다.
다양한 데이터 구조의 정보를 공통 데이터 형식(예: JSON 및 XML)으로 변환하면 구문 상호운용성을 달성할 수 있습니다.
JSON(JavaScript Object Notation)은 JavaScript 프로그래밍 언어를 기반으로 하는 간단한 데이터 교환 형식입니다. JSON 메시지는 이름-값 쌍(객체)과 값의 순서 있는 집합(배열)으로 구성됩니다.4 XML 데이터 형식은 Extensible Markup Language 규칙을 따르는 형식으로, 데이터를 정의하기 위한 사용자 지정 태그를 생성할 수 있도록 합니다.5
데이터 요소를 설명하기 위한 공통 어휘를 확립하면 의미 상호운용성을 달성하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 의료 분야에서는 범용 코딩 시스템 LOINC(Logical Observation Identifiers Names and Codes)가 특정 실험실 검사를 세부적으로 식별합니다.
코드 806-0은 뇌척수액에서 백혈구를 수동으로 계수한 검사를 의미합니다. 서로 다른 두 실험실이 같은 환자에게 서로 다른 시점에 해당 검사를 수행했다면 이 코드는 의료 제공자에게 어떤 검사가 수행되었는지 알려 주며 결과를 비교해 환자 결과에 대한 인사이트를 얻을 수 있음을 나타냅니다.
기업은 내부 시스템과 외부 시스템 간에 데이터를 공유하기 위해 API를 사용함으로써 전송 상호운용성을 달성합니다. API는 소프트웨어 애플리케이션이 서로 간단하고 안전하게 통신할 수 있도록 하는 규칙 또는 프로토콜의 집합입니다.
데이터 공유와 데이터 상호운용성을 위한 API 사용 사례는 매우 다양하며, 보험 및 의료 정보 교환, 사물인터넷(IoT) 장치를 통한 데이터 전송, 소셜 미디어 콘텐츠를 기업 웹사이트에 통합하는 사례 등이 있습니다.
데이터 형식, 공통 용어 및 전송 프로토콜을 결정할 때 기업은 처음부터 시작할 필요가 없습니다. 다양한 상호운용성 프레임워크와 상호운용성 표준은 데이터 상호운용성과 상호운용 가능한 시스템을 구축하는 방법에 대해 산업, 분야 및 기술별 지침을 제공하며 일부는 법적으로 의무화되어 있습니다.
이러한 표준은 기업 내부와 서로 다른 조직 간의 상호운용성을 보장하여 조직 간 상호운용성을 달성하도록 돕습니다.
이러한 프레임워크에는 다음이 포함됩니다.
데이터 거버넌스 프로그램은 데이터 수집, 처리 및 사용을 관리하여 조직 데이터의 품질, 보안 및 가용성을 보장합니다. 따라서 이러한 프로그램은 시스템 간 데이터 교환을 용이하게 하는 절차를 수립함으로써 데이터 상호운용성을 강력하게 지원할 수 있습니다.
그러나 데이터 거버넌스와 데이터 상호운용성은 공생 관계에 있다는 점을 유의해야 합니다. 즉, 데이터 거버넌스가 데이터 상호운용성을 지원할 뿐 아니라 데이터 상호운용성도 데이터 거버넌스를 지원할 수 있으며 특히 규정 준수 측면에서 그러합니다.
Harvard Business School 연구에 따르면 데이터 상호운용성은 조직이 데이터 추적 및 규제 감사에 대한 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 연구자들은 특히 내부 데이터 API가 조직이 유럽연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 요구 사항을 충족하는 데 도움이 된다는 사실을 발견했습니다.7
조직은 데이터 상호운용성 목표를 달성하는 과정에서 수많은 과제에 직면할 수 있습니다. 일반적인 관행은 다음과 같습니다.
데이터 상호운용성을 달성하려면 통합 소프트웨어를 포함한 새로운 툴과 시스템을 도입해야 하는 경우가 많으며 이를 사용하기 위해 직원 교육이 필요합니다. 기술 공급자는 직원이 통합 솔루션을 쉽게 사용할 수 있도록 튜토리얼과 다양한 리소스를 제공하는 경우가 많습니다. 또한 다른 기술 도입 이니셔티브와 마찬가지로 데이터 상호운용성을 위한 통합 툴을 주도할 리더를 지정하면 더 폭넓은 사용을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.
다양한 산업과 분야에서 디지털화와 데이터 중심 운영이 확대되면서 데이터 상호운용성은 공공 부문과 민간 부문 전반에서 폭넓게 적용되고 있습니다.
금융 서비스 산업은 데이터 기반으로 운영되며 은행, 증권 중개 회사, 보험 회사, 결제 처리 업체와 같은 조직은 매일 거래 및 다양한 금융 활동과 관련된 방대한 정보를 교환합니다. 데이터 사일로와 데이터 형식의 불일치 등 다양한 문제로 인해 데이터 상호운용성은 해당 산업의 효율성을 개선하는 핵심 요소가 됩니다.8
정부 기관과 부서는 정책과 프로그램에서 보다 효과적으로 협력하기 위해 데이터 상호운용성에 의존합니다. 예를 들어 칠레와 우루과이에서 추진된 데이터 상호운용성 노력은 정부가 복잡한 기후 변화 데이터를 해석하도록 도와 모니터링과 완화 활동에 더 효과적으로 활용할 수 있게 했습니다.9
데이터 상호운용성은 의료 기관이 환자 기록과 예방 접종 등록 정보와 같은 중요한 의료 데이터를 공유하도록 하여 의료 제공자가 환자 치료를 개선하도록 지원합니다. 미국에서는 Medicare 또는 Medicaid 지급을 받는 조직에 대해 전자 건강 기록(EHR) 기술을 통한 의료 데이터 상호운용성이 의무화되어 있습니다.10
다양한 기술과 플랫폼이 기업이 데이터 상호운용성을 달성하도록 지원할 수 있으며 여기에는 다음이 포함됩니다.
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1 “The UPC.”, IBM.com, 2026년 2월 11일 검색.
2 “Interoperability.” Internet Policy Review. 2024년 4월 4일.
3 “Enterprise Interoperability Framework.” 상호운용성을 위한 기업 모델링 및 온톨로지 Open Interop 워크숍 논문집. 2006년 1월.
4 “Working with JSON data.” IBM Integration Bus. 2025년 8월 26일.
5 “XML Overview.” IBM Sterling B2B Integration SaaS. 2026년 1월 20일.
6 “Protocol for Metadata Harvesting: The Role of OAI-PMH in Digital Resource Integration.” 응용 과학 연구 및 혁신 국제 학술지. 2025년 8월 11일.
7 “Data Governance, Interoperability and Standardization: Organizational Adaptation to Privacy Regulation.” Harvard Business School. 2023년.
8 “Data Interoperability’s Importance in the Financial Services Industry.” Moody’s Analytics. 2026년 2월 11일 검색.
9 “To achieve data interoperability, we need to start with ‘people interoperability.’” World Bank Blogs. 2023년 11월 27일.
10 “Medicare and Medicaid Promoting Interoperability Program Basics.” CMS.gov. 2026년 2월 11일 검색.
11 “The Importance of Data Standards and Interoperability.” Coalition for Reimagined Mobility. 2023년 4월.