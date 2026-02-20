데이터 상호운용성이란 무엇인가요?

데이터 상호운용성의 가치와 중요성을 이해하려면 그것이 없을 때 어떤 일이 발생하는지 생각해 보는 것이 도움이 됩니다.

예를 들어 높은 책장 맨 위에 요리책이 놓여 있다고 상상해 보세요. 어떤 사람은 그것에 손이 닿지만 다른 사람은 그것을 보지도 못하고, 책장에서 꺼낼 수도 없습니다.

그 요리책에 손이 닿는 사람들은 레시피가 재료를 계량할 때 영국식 단위(예: 테이블스푼, 온스)와 미터법 단위(예: 그램, 리터)를 번갈아 사용하고 있다는 것을 알게 됩니다.

이러한 상황에서 독자는 단위를 계속 변환해야 하며, 이는 시간이 많이 들고 번거로운 경험이 됩니다. 그리고 이러한 변환 과정에서 실수가 발생할 가능성이 있으며, 그 결과 음식이 기대에 미치지 못할 수 있습니다.

이러한 문제는 데이터 접근성과 해석 가능성 측면에서 조직이 직면하는 문제와 유사합니다. 그러나 이해관계자와 시스템이 데이터에 접근하지 못하거나 데이터를 활용 가능한 값으로 변환하는 데 어려움을 겪을 경우 그 결과는 짠 수프나 무너진 수플레보다 훨씬 심각할 수 있습니다.

이는 팀들이 협력하고, 인사이트를 얻고, 문제를 식별하고, 기회를 포착하기 위해 핵심 데이터 자산을 활용할 수 없다는 것을 의미합니다.

이는 의료 제공자가 환자의 상태에 대한 중요한 단서를 놓쳐 치료 효과가 떨어질 수 있음을 의미합니다. 이는 포트폴리오 관리자가 형성되고 있는 시장 동향을 인지하지 못해 고객의 투자 수익률이 저하될 수 있음을 의미합니다.

이는 에이전틱 AI 시스템이 최신 재고 데이터에 접근할 수 없어 생산 일정을 최적화하지 못할 수 있음을 의미합니다. 이는 서로 다른 기관의 초기 대응 인력이 동일한 상황을 다르게 인식하여 긴급 상황에서 효과적인 협력이 방해될 수 있음을 의미합니다.

여기서 데이터 상호운용성이 등장합니다.

데이터 상호운용성을 통해 서로 다른 데이터 소스의 정보가 다양한 비즈니스 부서와 시스템이 해석하고 호환할 수 있도록 표준 형식으로 정리됩니다. 또한 시스템 간 데이터 교환을 위한 연결을 보장함으로써 다양한 이해관계자가 해당 정보에 직접 접근할 수 있도록 합니다.

데이터 상호운용성은 오래전부터 중요했습니다. 예를 들어 소매 및 제조 데이터에 사용되는 범용 상품 코드(UPC)는 1973년으로 거슬러 올라갑니다1. 그러나 데이터 기반 의사 결정과 자동화가 실제 비즈니스 운영의 핵심이 되면서 그 중요성이 더욱 커졌습니다.

비즈니스 인텔리전스와 인공지능(AI) 이니셔티브에 집중하는 기업은 필요한 사람과 시스템이 올바른 데이터를 이용할 수 있고 이해할 수 있으며 활용할 수 있도록 보장해야 합니다. 데이터 상호운용성은 이러한 일이 가능하도록 지원합니다.