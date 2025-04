온실가스 배출이란 무엇인가요?

온실가스 중 가장 많은 양을 차지하는 CO 2 배출량은 인간이 유발한 모든 온실가스 배출량의 4분의 3을 차지합니다. CO 2 배출의 주요 원인은 에너지 및 운송을 위해 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석 연료를 연소하는 것입니다. CO 2 는 삼림 벌채와 기타 토지 이용 변화를 통해서도 배출됩니다. 미국 해양대기청 글로벌 모니터링 연구소에 따르면 산업혁명 이전에는 전 세계 CO 2 농도가 약 280ppm이었지만, 2023년 5월에는 424ppm이라는 기록적인 수치를 기록했습니다.1