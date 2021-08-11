이 문서는 IBM 팀이 정확한 기준 내에서 뛰어난 데이터 품질을 유지하겠다는 공개적인 약속을 다른 사람들에게 알리기 위한 목적을 지닙니다. 이를 통해 서로를 이해하고, 함께 협력하며, 팀이 상호 책임감을 가질 수 있기를 바랍니다.
저희의 약속: "어제 매출은 어땠나요?"와 같은 질문에 답할 수 있도록 매일 오전 5시(동부 표준시)까지 데이터 품질 점수가 95% 이상인 영업 데이터를 제공하겠습니다. 영업일 기준 1일 이내에 모든 요청을 확인하고 단순 티켓과 복잡한 티켓별로 정렬합니다. 간단한 요청은 영업일 기준 3일 이내에 해결하고 복잡한 요청은 2주 이내에 해결해 드립니다.
실행 시작 시간 및 실행 완료 시간, 레코드 수 및 Null 대 레코드 수의 비율, 배포 및 드리프트 점수와 같은 데이터 전송 KPI와 데이터 최신성, 데이터 완전성, 데이터 충실도에 대해 사전 정의된 표준과 비교하여 데이터 품질을 측정합니다.
데이터 SLA를 놓친 경우, 영업일 기준 3일 이내에 팀에서 공개 사과문을 게시하여 그 이유와 이를 해결하기 위해 취하고 있는 정확한 조치를 설명합니다.
이 약속을 이행하기 위해서는 여러분의 도움이 필요합니다. 저희 팀은 데이터 사용 방법에 대한 시기적절한 방향, 의견 및 명확한 피드백이 필요하며, 복잡한 변경 요청에 대해 최소 4주 전에 통지해야 합니다.
모든 질문, 의견 및 우려 사항은 data-eng@team.com으로 보내주세요.
최선을 다하겠습니다.
– 데이터 엔지니어링 팀