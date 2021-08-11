예를 들어, '합리적인 기간 내에'는 부서마다 또는 개인마다 매우 다른 의미를 갖습니다. 누군가에게는 일주일을 의미하기도 합니다. 누군가에게는 그 4분의 1입니다. 영업 사원의 경우 다음 고객 미팅 전입니다.

비공식적 헌신은 각 개인의 기억력만큼만 강한 경향이 있습니다. 데이터 엔지니어링 팀이 몇 주 이내에 데이터를 제공하겠다고 비공식적으로 약속하고, 다운스트림 내부 '소비자'가 단순히 '감사합니다'라고 인사하는 것은 드문 일이 아닙니다. 그러나 일주일 후, 이러한 소비자들은 임원 회의에 참석할 예정이므로 데이터가 어디에 있는지 알고 싶어합니다. 그 순간에 그들이 문서화하는 데 유용했을, 무언의 기대치를 가지고 있었다는 것을 깨닫게 됩니다.

그리고 합의가 단순히 구두에 불과하다면 문제가 발생하면 왜곡되고 변형될 수 있습니다. 경영진이 데이터 소비자 중 한 명에게 무언가를 요구하면, 그들의 긴급 상황은 곧 여러분의 긴급 상황이 됩니다. 그들은 지금 당장 필요로 합니다. 또는 잠재 고객이 샘플 데이터 세트를 보여 달라고 요청하면 갑자기 영업 사원이 요청에 당일에 응답해야 한다고 생각하게 될 것입니다.

공식 데이터 SLA는 이 모든 것을 도울 수 있습니다. 궁극적인 목적인 데이터 신뢰를 달성하기 위해 어떻게 노력하는지 다른 사람들에게 설명하는 데 도움이 됩니다. 여러분은 조직의 모든 사람이 여러분을 신뢰하고, 더 나아가 데이터를 신뢰하기를 원합니다.