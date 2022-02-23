데이터 품질, 가치, 신뢰성을 보장하는 방법

다운스트림 단계의 데이터 품질은 첫 단계의 데이터 품질에 직접적으로 좌우됩니다. 데이터가 수집되는 초기 단계부터 정확하고 신뢰할 수 있어야, 분석, 시각화, 데이터 사이언스에 사용되는 다운스트림 데이터의 가치가 높아집니다.

비즈니스의 경우, 이는 의사 결정 시 데이터의 이점을 활용하는 것과 데이터가 부차적인 역할을 하는 것 사이에 큰 차이를 만듭니다 이 블로그 게시물에서는 데이터 품질의 중요성, 데이터 감사 및 모니터링 방법, 경영진과 동료, 이사회를 참여시키는 방법에 대해 설명합니다.

다룰 주제는 다음과 같습니다.