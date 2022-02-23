데이터 품질, 가치, 신뢰성을 보장하는 방법

IBM Databand의 지속적인 데이터 관측성 플랫폼에 대해 자세히 알아보세요. 이 플랫폼은 데이터 인시던트를 조기에 감지하고, 더 빠르게 해결하며, 비즈니스에 더 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. 더 자세히 살펴볼 준비가 되셨다면 지금 바로 데모를 예약하세요.
다운스트림 단계의 데이터 품질은 첫 단계의 데이터 품질에 직접적으로 좌우됩니다. 데이터가 수집되는 초기 단계부터 정확하고 신뢰할 수 있어야, 분석, 시각화, 데이터 사이언스에 사용되는 다운스트림 데이터의 가치가 높아집니다.
비즈니스의 경우, 이는 의사 결정 시 데이터의 이점을 활용하는 것과 데이터가 부차적인 역할을 하는 것 사이에 큰 차이를 만듭니다 이 블로그 게시물에서는 데이터 품질의 중요성, 데이터 감사 및 모니터링 방법, 경영진과 동료, 이사회를 참여시키는 방법에 대해 설명합니다.
다룰 주제는 다음과 같습니다.
데이터 관리는 마라톤을 뛰는 것과 같습니다. 많은 요인이 최종 결과를 결정하며, 이는 긴 과정입니다. 그러나 달리기 선수가 첫 1km에서 넘어져 발목을 다쳤다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 마라톤을 성공적으로 완주하지 못할 것입니다. 마찬가지로, 데이터 수집 초기에 데이터를 모니터링하지 않으면 나머지 파이프라인에 부정적인 영향을 미치게 됩니다.
데이터 여정의 첫 번째 단계에서 데이터 거버넌스를 어떻게 보장할 수 있을까요?
데이터는 외부 API, 외부 공급자의 제공 데이터, 데이터베이스에서의 추출 등 다양한 소스를 통해 파이프라인에 유입됩니다. 수집 지점에서 데이터를 모니터링하면 데이터 엔지니어가 들어오는 데이터를 선제적으로 관찰할 수 있습니다.
이를 통해 데이터 엔지니어는 데이터를 정리하고 수정하여 처음부터 프로세스가 안정적이고 신뢰할 수 있도록 보장할 수 있습니다.
데이터 엔지니어는 데이터 파이프라인에 대한 관측 가능성을 확보하여 다음을 수행할 수 있습니다.
데이터 엔지니어가 파이프라인을 검토하거나 외부 데이터 소스를 감사 및 모니터링하려는 경우, 평가 중에 다음 질문을 사용할 수 있습니다.
데이터 엔지니어가 데이터 품질에 접근하는 방법을 살펴보았으니, 이제 기업의 추가 이해관계자로부터 동의를 얻는 방법을 살펴보겠습니다.
데이터 엔지니어는 종종 데이터 품질에대해 이야기합니다. 하지만 데이터의 가치에 대한 논의를 확대함으로써 조직 내 더 많은 이해관계자들이 데이터 프로세스에 더욱 적극적으로 참여하도록 유도할 수 있습니다. 이는 관심과 리소스를 확보하고 지속적인 지원을 받는 데 중요합니다.
이를 위해서는 데이터가 비즈니스 목표에 어떻게 부합하는지 논의하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 외부 이해관계자들은 대화가 단지 데이터 정리에만 집중되어 있다고 생각할 수 있습니다.
품질보다는 데이터의 가치로 대화를 전환함으로써 최고 경영진과 이사회가 데이터 파이프라인에 더 많은 리소스를 투자하도록 장려할 수 있습니다. 접근 방식은 다음과 같습니다.
회사의 리더십과 더불어 회사 내 사람들의 동참을 이끌어내는 것도 중요합니다. 이는 데이터 분석 및 모니터링에 도움이 됩니다. 데이터 엔지니어는 데이터 유지 관리를 위한 지속적인 노력에 회사 직원들의 참여가 필요한 경우가 많습니다. 예를 들어 영업 사원은 새 기회를 추가할 때 CRM의 여러 필드를 작성해야 합니다.
인력 관리에 시간을 투자하고 모든 사람이 데이터 품질의 중요성에 대해 동일한 이해를 갖도록 하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 불일치를 정확하게 식별하면 사람들이 데이터를 일관되고 포괄적으로 업데이트하지 않을 경우 발생할 수 있는 데이터 이상 징후가 아닌, 비즈니스 이상 징후를 발견하는 데 어떻게 도움이 되는지 설명하는 것입니다.
데이터 가치 감사는 데이터에 기반한 의사 결정 능력에 직접적인 영향을 미치기 때문에 매우 중요합니다. 직원들이 데이터 관리에 참여하도록 설득할 수 있는 사례가 필요한 경우, ''기타' 범주로 인한 함정'을 상기시켜 주세요.
마케팅, 제품, 영업과 같은 사업부에서 대시보드를 모니터링할 때 큰 슬라이스에 '기타'라는 제목이 붙으면, 필요한 모든 데이터를 얻지 못해 의사 결정에 차질을 빚게 됩니다. 이는 데이터 관리 및 데이터 거버넌스의 부재로 인한 결과입니다.
데이터 엔지니어는 어떻게 데이터 품질을 추상적인 이론에서 실천으로 전환할 수 있을까요? 지금까지 다룬 모든 내용을 실행 가능한 계획으로 정리해 보겠습니다.
먼저, 어떤 도메인을 다루어야 하는지, 그리고 그 도메인이 얼마나 잘 관리되고 있는지 평가합니다. 여기에는 다음과 같은 데이터 유형이 포함됩니다.
수집부터 시작하여 다양한 파이프라인 단계의 실수를 식별합니다.
다양한 이해관계자에게 데이터 상황을 제시합니다. 데이터가 진입점부터 최종 결과물까지 어떻게 관리되는지 보여준 다음, 현재 데이터 값이 그들의 의사결정에 어떤 영향을 미치는지 설명합니다. 오류 지점을 제시하고 이를 해결하는 방법을 제안합니다.
변화를 주도하기 위한 우선순위 계획을 수립합니다. 먼저 해결할 문제를 결정합니다. 데이터 출처와 데이터 전송 방법 식별, 내부 데이터 관리, 직원 교육 등이 포함됩니다. 계획에 대한 동의를 얻고난 다음 실행에 옮깁니다.
데이터 품질 보장은 데이터 엔지니어와 전체 조직의 책임입니다. 데이터 품질 모니터링은 소스에서 시작됩니다. 그러나 데이터 엔지니어는 직원과 경영진의 동의를 얻음으로써 파이프라인 전반의 데이터 문제를 모니터링하고 해결하는 데 필요한 리소스와 관심을 확보하고, 비즈니스 성장을 지원할 수 있습니다.
IBM Databand의 지속적인 데이터 관측성 플랫폼에 대해 자세히 알아보세요. 이 플랫폼은 데이터 인시던트를 조기에 감지하고, 더 빠르게 해결하며, 비즈니스에 더 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. 더 자세히 살펴볼 준비가 되셨다면 지금 바로 데모를 예약하세요.