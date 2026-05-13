통합 데이터란 무엇인가요?

데이터는 매우 풍부한 기업 자원입니다. 다양한 시스템과 애플리케이션에서 매초 생성됩니다. 이메일, 채팅, 회의, 소셜 미디어 상호 작용, 파일 및 작업은 각각 고객 또는 운영 접점을 나타내며 분석, 자동화 및 AI를 위한 데이터의 끝없는 공급에 기여합니다.

하지만 많은 기업에서는 이 데이터를 사용할 수 없습니다. 대부분은 사전 정의된 스키마가 없고 대량으로 제공되며 전통적으로 분석하기 어려운 비정형 데이터(예: 이미지, 이메일, 문서)입니다.

기업 데이터는 정형 데이터와 비정형 데이터를 포함한 모든 유형의 데이터를 아우르며 심각하게 파편화되어 있습니다. 메인프레임, 클라우드, 데이터 레이크, CRM , 분석 도구에 분산되어 있어 복잡성과 데이터 처리 지연이 발생합니다. 또한 각 부서 또는 팀은 고유한 데이터 정책을 따르고 고유한 도구 세트를 사용하므로 엔터프라이즈 데이터 자산 전반에서 일관되지 않은 데이터 형식, 불일치, 데이터 품질 저하로 이어집니다.

의사 결정의 속도와 정확성이 그 어느 때보다 중요해짐에 따라 기업은 모든 데이터를 효율적으로 사용할 수 있어야 합니다. 실제로 IBM 기업가치연구소(IBV)의 2025년 CDO 연구에 따르면, 경쟁 우위를 위한 데이터 배포가 최고 데이터 책임자(CDO)에게 최우선 과제가 되었으며, 거버넌스와 보안보다 우선순위가 되었습니다. 1

효과적인 통합 데이터 전략을 통해 기업은 비즈니스에 대한 완전하고 신뢰할 수 있는 관점을 확보할 수 있습니다. 이 데이터는 통합되고 고품질이며 비즈니스 사용자 및 데이터 팀이 바로 사용할 수 있도록 준비되어 있어 데이터 기반 의사 결정, 혁신 및 AI 배포를 가속화합니다.

IBM IBV는 또한 이전에 사일로화된 데이터 소스를 연결하는 조직이 측정 가능한 이점을 얻는 것으로 나타났습니다. 메인프레임 데이터를 통합한 Salesforce 고객은 연결이 없는 조직에 비해 상당한 비용 절감과 더 정확한 AI 예측을 보고할 가능성이 거의 30% 더 높았습니다.2