SOR과 SOT의 차이점은 기술적인 차이라기보다는 기능적인 차이입니다. 이들은 서로 다른 종류의 정보 시스템이 아니라 조직 내에서 서로 다른 역할을 수행하는 정보 시스템입니다.

기록 시스템의 주요 기능은 특정 도메인에서 비즈니스 데이터를 캡처하여 비즈니스 운영을 지원하는 것입니다. 예를 들어 고객 관계 관리 (CRM) 툴은 조직의 고객 데이터에 대한 기록 시스템 역할을 하여 이름 및 연락처 세부 정보와 같은 정보를 수집합니다.

신뢰할 수 있는 소스의 주요 기능은 여러 시스템의 데이터 요소를 상호 연결하여 고객, 제품 또는 프로세스와 같은 데이터 객체에 대한 총체적인 그림을 만드는 것입니다. 이해관계자들은 데이터 분석 및 의사 결정에 이 총체적인 그림을 사용하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 데이터 웨어하우스는 CRM 전사적 자원 관리(ERP) 툴, 재고 관리 시스템과 같은 여러 비즈니스 앱의 데이터를 하나로 모을 수 있습니다. 이 집계를 통해 비즈니스 분석가는 다양한 고객 세그먼트에서 어떤 유형의 제품이 더 나은 성과를 내는지와 같은 광범위한 추세를 파악할 수 있습니다.

다시 말해, SOR과 SOT는 서로 다른 문제점을 해결합니다.

SOR은 각 비즈니스 도메인에 대한 권위 있는 데이터 저장소를 생성하므로 개별 팀원, 사업부 및 앱이 중복되고 일관성이 없는 자체 데이터 세트를 유지 관리할 필요가 없습니다.

SOT는 데이터 사일로를 방지하고 조직이 도메인 전반의 데이터 객체를 종합적으로 파악할 수 있도록 지원합니다.

기록 시스템과 신뢰할 수 있는 소스는 기업의 요구 사항과 데이터 아키텍처에 따라 전문 소프트웨어, 기본 데이터베이스, 클라우드 파일 시스템 또는 다른 스토리지 시스템 등 다양한 형태를 취할 수 있습니다. 대부분의 조직에서는 SOR과 SOT가 서로 다른 용도로 사용되기 때문에 둘 다 운영합니다.