기록 시스템이란 무엇인가요?

기록 시스템(SOR)은 비즈니스 데이터의 권위 있는 출처입니다. SOR에는 고객, 직원, 제품, 공급업체 또는 일상적인 비즈니스 프로세스와 관련된 기타 자산 및 엔터티에 대한 신뢰할 수 있는 데이터가 포함될 수 있습니다. 조직은 SOR을 사용하여 핵심 비즈니스 기능과 비즈니스 의사 결정을 간소화합니다.
SOR은 조직 내의 다양한 시스템이 중요한 데이터 요소의 최신 버전을 참조할 수 있도록 도와줍니다. SOR의 예로는 고객 관계 관리(CRM) 데이터베이스, 인적 자본 관리(HCM) 소프트웨어, 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어, 제조 실행 시스템(MES), 구성 관리 데이터베이스(CMDB) 및 프로젝트 관리 플랫폼이 있습니다.
SOR에는 사이버 보안 애플리케이션이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 조직은 중요한 자격 증명의 기준 소스로 시크릿 Vault를 사용하거나, 네트워크 사용자와 그들의 권한에 대한 기준 소스로 ID 및 액세스 관리(IAM) 시스템을 사용할 수 있습니다.
기록 시스템은 조직의 데이터 관리(MDM) 전략의 중요한 부분입니다. MDM은 기업 전체에서 중요한 데이터를 관리하기 위한 기업의 포괄적인 접근 방식을 의미합니다.
MDM의 맥락에서 각 기록 시스템은 고객 데이터 또는 제품 데이터와 같은 특정 유형의 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 소스를 제공합니다. MDM 시스템은 조직의 모든 SOR의 데이터를 통합하여 "골든 레코드" 또는 조직 데이터의 최신 버전과 검증된 버전을 생성합니다. 골든 레코드를 통해 모든 사람이 공유된 신뢰할 수 있는 단일 소스(SSOT)에서 작업할 수 있으므로 사일로와 불일치를 제거하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, 영업 담당자는 CRM 시스템을 사용하여 고객이 마지막으로 금융 거래에 참여한 시간을 조회할 수 있습니다. CRM은 기록 시스템이며, 고객의 검증된 거래 내역은 골든 레코드입니다.
기록 시스템은 조직 전체의 이해관계자에게 일관되고 검증된 데이터 세트에 대한 안정적인 실시간 액세스를 제공할 수 있습니다. SOR이 없는 경우 서로 다른 팀과 애플리케이션이 일관되지 않거나 불완전하거나 부정확한 데이터 세트를 사용하게 되어 오류, 비효율성 및 최적이 아닌 의사 결정으로 이어질 수 있습니다.
동시에, 기준 시스템 내에서 데이터 품질과 데이터 무결성을 유지하려면 데이터 거버넌스 툴과 프로세스에 대한 상당한 투자가 필요합니다.
레코드 시스템에는 데이터를 저장하기 위한 데이터베이스, 해당 데이터의 유효성을 검사하고 동기화하는 프로세스, 사용자가 해당 데이터에 액세스할 수 있는 방법이 필요합니다.
데이터베이스는 체계적인 데이터 모음을 저장, 관리 및 보호하기 위한 디지털 저장소입니다.
SOR은 데이터를 행과 열로 구성하는 관계형 데이터베이스를 사용하는 경우가 많습니다. 이해관계자는 구조화된 쿼리 언어(SQL)를 사용하여 데이터 요소로 작업할 수 있습니다.
관계형 데이터베이스는 테이블 형식을 사용하기 때문에 데이터 정규화를 더 쉽게 할 수 있어 기록 시스템을 구축하는 데 유리합니다. 정규화는 데이터를 특정 테이블 구조로 구성하여 데이터 무결성을 개선하고, 이상 징후를 방지하고, 중복성을 최소화하고, 성능을 향상시키는 방법입니다.
조직 전체의 사용자가 정확하고 검증된 데이터에 액세스할 수 있도록 기록 시스템을 지속적으로 업데이트해야 합니다.
예를 들어, 고객 관계 관리 시스템에서 고객 데이터는 새로 구매하거나 회사 웹사이트에서 프로필을 업데이트하는 등 고객 행동에 따라 예측할 수 없는 시기에 변경될 수 있습니다. 변경이 발생하면 새 데이터의 유효성을 검사해야 하며, 그렇지 않으면 SOR에 오류가 발생하여 권한이 훼손될 수 있습니다. 생각해 보세요. 거래 날짜가 미래의 날짜로 표시되어 있거나 전화번호가 너무 많거나 너무 적습니다.
또한 고객 레코드에 대한 변경 내용은 CRM, MDM 또는 골든 레코드 및 이 정보에 의존하는 여러 시스템(예: CRM의 연락처 정보를 사용하여 제품을 보내는 마케팅 앱)에 빠르게 전파되어야 합니다.
많은 SOR에는 데이터 유효성 검사를 위한 자동화 워크플로가 내장되어 있습니다. 워크플로는 데이터가 예상 형식과 일치하는지 확인하는 것(예: 날짜가 YYYY-MM-DD로 기록됨)만큼 간단할 수도 있고, 데이터를 참조 세트와 비교하거나 비즈니스 로직을 적용하는 것(예: 구매가 미래 날짜에 발생하는 것으로 나열할 수 없음)처럼 복잡할 수도 있습니다.
동기화에는 정보 시스템과 비즈니스 앱 간의 대규모 통합이 필요합니다. SOR은 새로 입력되거나 업데이트된 데이터가 필요한 시스템으로 흐를 수 있도록 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)나 다른 연결을 통해 다른 툴 및 소프트웨어와 통합되는 경우가 많습니다.
사용자는 기록 시스템의 데이터에 액세스할 수 있는 방법이 필요합니다. CRM 또는 ERP 툴과 같은 엔터프라이즈 애플리케이션의 경우 사용자는 앱을 통해 직접 데이터에 액세스할 수 있는 경우가 많습니다.
사용자는 데이터 마트나 데이터 웨어하우스와 같은 연결된 비즈니스 애플리케이션이나 툴을 통해 데이터에 액세스할 수도 있으며, 이 툴들은 비즈니스 인텔리전스(BI) 및 다른 데이터 분석 사용 사례를 위해 데이터를 정제하고 구조화합니다.
주로 데이터 집계, 정규화 또는 기타 준비와 같이 비즈니스 프로세스 및 의사 결정에 사용할 수 있도록 데이터에 액세스할 수 있도록 하는 툴을 "참조 시스템"이라고도 합니다.
SOR은 고품질 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 하기 위한 것이기 때문에 고가용성에 중점을 두고 있으며 많은 SOR이 중단, 가동 중지 시간 및 기타 잠재적인 문제를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
기록 시스템은 중앙 집중식 데이터 아키텍처를 설명하기 위해 비즈니스에서 일반적으로 사용되는 문구인 신뢰할 수 있는 단일 소스와 혼동해서는 안 됩니다.
SOR은 비즈니스 자산, 엔티티 및 기능에 대한 최신의 정확한 정보를 포함하는 개별 애플리케이션, 시스템 또는 네트워크입니다. SSOT는 모든 사용자를 위한 신뢰할 수 있는 데이터를 위한 하나의 중앙 저장소를 만들기 위해 노력하는 데이터 시스템 설계를 위한 원칙 또는 관행에 가깝습니다.
예를 들어, 자동차 공장의 MES는 조립 라인에서 차량의 진행 상황을 문서화하는 데이터에 대한 기록 시스템이 될 것입니다. 그러나 공장의 신뢰할 수 있는 단일 소스는 HCM 소프트웨어에 저장된 직원 데이터와 함께 MES의 데이터를 가져와 상호 연관시키는 MDM 플랫폼과 모든 회사 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 단일 레코드를 생성하기 위해 IT 운영을 관리하는 CMDB일 수 있습니다.
SOR은 데이터 무결성, 데이터 품질 및 데이터 접근성을 강화하여 다양한 이해관계자의 데이터 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
데이터 무결성은 조직 데이터의 전반적인 완전성, 정확성 및 일관성입니다. 기록 시스템은 각 정보에 필요한 앱과 사용자가 쉽게 사용할 수 있는 검증되고 신뢰할 수 있는 버전을 갖도록 하여 데이터 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
SOR은 정기적으로 데이터를 검증하고 나머지 비즈니스 시스템에 변경 사항을 푸시함으로써 다양한 애플리케이션과 사용자가 동일한 최신 데이터에 액세스할 수 있도록 하여 중요한 재무 또는 비즈니스 기록에 대한 혼란을 방지합니다.
데이터 품질은 데이터 세트가 정확성, 완전성, 유효성, 일관성, 고유성, 적시성 및 목적 적합성에 대한 기준을 얼마나 잘 충족하는지 측정합니다. SOR은 데이터를 중앙 집중화하여 데이터 품질을 보호함으로써 다양한 시스템에 저장하는 경우보다 불일치 항목에 더 쉽게 플래그를 지정하고 수정할 수 있도록 합니다.
또한 데이터를 중앙 집중화하면 거버넌스 팀이 중복된 데이터, 유효하지 않거나 스팸 응답 또는 오래된 항목과 같은 중요한 레코드의 문제를 더 쉽게 포착할 수 있습니다.
SOR을 사용하면 사용자와 애플리케이션이 필요할 때 필요한 데이터를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 어떤 것이 올바른지 결정하기 위해 다양한 데이터베이스를 검색하거나 다른 데이터 세트를 비교할 필요가 없습니다. 신뢰할 수 있는 데이터 소스로 SOR을 활용하기만 하면 됩니다.
기록 시스템은 이러한 모든 이점에도 불구하고 규정 준수, 데이터 거버넌스 및 시스템 복잡성과 관련된 문제를 야기할 수도 있습니다.
기록 시스템은 대량의 데이터를 구성하고 상호 작용하기 때문에 거버넌스, 개인정보 보호 및 보안과 관련된 엄격한 규정 준수 규정의 적용을 받는 경우가 많습니다.
결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI Standard) 및 사베인즈-옥슬리법(SOX)과 같은 규정에 따라 특정 금융 활동에 대한 정확한 기록과 유효한 감사 추적이 필요합니다. 마찬가지로 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)에는 조직이 저장할 수 있는 개인 데이터의 종류, 저장 방법 및 기간에 대한 요구 사항이 있습니다.
이러한 종류의 규정으로 인해 SOR을 감독하는 데이터 거버넌스 팀은 민감도와 관련하여 시스템에 액세스하는 방법, 시기, 장소 및 사용자에 대해 경계해야 합니다.
전체 수명 동안 SOR에서 정확한 데이터를 유지하려면 데이터의 품질, 보안 및 가용성을 보장하기 위해 데이터 거버넌스, 툴 및 관행에 상당한 투자가 필요합니다.
효과적인 데이터 거버넌스에는 임원, 최고 데이터 책임자(CDO) , 데이터 관리자의 지원이 필요하므로 이러한 투자에는 조직 전체의 참여가 필요합니다.
SOR의 중앙 집중식 특성은 양날의 검이 될 수 있습니다. 더 쉬운 감독을 위해 데이터를 구성하고 통합하지만 저장소를 업데이트하고 정확하게 유지하려면 지속적인 투자가 필요합니다.
SOR이 최신 및 정확한 정보를 보유하고 쉽게 공표할 수 있도록 하려면 많은 통합이 필요합니다. 단일 기록 시스템은 데이터를 공급하는 소스 시스템, 데이터를 가져오는 시스템 및 중요한 MDM 계층과 인터페이스해야 할 수 있으며, 많은 조직이 여러 도메인에 걸쳐 여러 단일 기록 시스템을 보유하고 있습니다.
예를 들어, MES는 생산 라인에서 데이터를 수신할 뿐만 아니라 관련 공급망 관리(SCM) 시스템과 연결하여 필요한 자재에 대한 정보를 공유하기 위해 구성할 수 있으며, 이 모든 것을 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 단일 소스에 공급해야 할 수 있습니다.
