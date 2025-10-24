기록 시스템이란 무엇인가요?

SOR은 조직 내의 다양한 시스템이 중요한 데이터 요소의 최신 버전을 참조할 수 있도록 도와줍니다. SOR의 예로는 고객 관계 관리(CRM) 데이터베이스, 인적 자본 관리(HCM) 소프트웨어, 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어, 제조 실행 시스템(MES), 구성 관리 데이터베이스(CMDB) 및 프로젝트 관리 플랫폼이 있습니다.

SOR에는 사이버 보안 애플리케이션이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 조직은 중요한 자격 증명의 기준 소스로 시크릿 Vault를 사용하거나, 네트워크 사용자와 그들의 권한에 대한 기준 소스로 ID 및 액세스 관리(IAM) 시스템을 사용할 수 있습니다.

기록 시스템은 조직의 데이터 관리(MDM) 전략의 중요한 부분입니다. MDM은 기업 전체에서 중요한 데이터를 관리하기 위한 기업의 포괄적인 접근 방식을 의미합니다.

MDM의 맥락에서 각 기록 시스템은 고객 데이터 또는 제품 데이터와 같은 특정 유형의 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 소스를 제공합니다. MDM 시스템은 조직의 모든 SOR의 데이터를 통합하여 "골든 레코드" 또는 조직 데이터의 최신 버전과 검증된 버전을 생성합니다. 골든 레코드를 통해 모든 사람이 공유된 신뢰할 수 있는 단일 소스(SSOT)에서 작업할 수 있으므로 사일로와 불일치를 제거하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, 영업 담당자는 CRM 시스템을 사용하여 고객이 마지막으로 금융 거래에 참여한 시간을 조회할 수 있습니다. CRM은 기록 시스템이며, 고객의 검증된 거래 내역은 골든 레코드입니다.

기록 시스템은 조직 전체의 이해관계자에게 일관되고 검증된 데이터 세트에 대한 안정적인 실시간 액세스를 제공할 수 있습니다. SOR이 없는 경우 서로 다른 팀과 애플리케이션이 일관되지 않거나 불완전하거나 부정확한 데이터 세트를 사용하게 되어 오류, 비효율성 및 최적이 아닌 의사 결정으로 이어질 수 있습니다.

동시에, 기준 시스템 내에서 데이터 품질과 데이터 무결성을 유지하려면 데이터 거버넌스 툴과 프로세스에 대한 상당한 투자가 필요합니다.