인적 자본 관리(HCM)란 무엇인가요?

목표를 달성하기 위해 직원에게 의존하는 조직은 직원이 성과를 달성하는 데 필요한 핵심 기술을 개발하기 위해 리소스를 할당합니다. 인적 자본 관리는 직원 역량의 격차를 파악하고 이러한 요구 사항을 충족하는 데 채용 노력을 집중하는 데 도움이 됩니다.

HCM 관행을 활용하면 직원 개발과 회사 목표 달성을 촉진하는 강력한 조직 문화를 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 직원들은 자신의 경력에 대해 더 많은 통제권을 가지며 장기적으로 고용주에게 자신의 기술과 재능을 헌신하도록 권장됩니다.