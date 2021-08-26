인적 자본 관리(HCM)란 무엇인가요?

인적 자본 관리(HCM)는 비즈니스 목표를 달성하기 위해 직원을 유치, 채용, 교육, 개발, 관리 및 유지하는 데 사용되는 일련의 관행 및 도구입니다.
목표를 달성하기 위해 직원에게 의존하는 조직은 직원이 성과를 달성하는 데 필요한 핵심 기술을 개발하기 위해 리소스를 할당합니다. 인적 자본 관리는 직원 역량의 격차를 파악하고 이러한 요구 사항을 충족하는 데 채용 노력을 집중하는 데 도움이 됩니다.
HCM 관행을 활용하면 직원 개발과 회사 목표 달성을 촉진하는 강력한 조직 문화를 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 직원들은 자신의 경력에 대해 더 많은 통제권을 가지며 장기적으로 고용주에게 자신의 기술과 재능을 헌신하도록 권장됩니다.
인적 자본 관리는 조직의 직원이 최상의 결과를 제공할 수 있도록 가치를 더하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 인적 자원 기능, 보상 및 회사의 비전과 사명에 필수적인 기타 주요 영역이 포함됩니다. HCM은 회사 직원의 성과와 효율성을 최적화하는 프로세스를 제공하며, 인재 유치, 채용, 온보딩 및 교육, 복리후생 관리 및 보고를 안내하는 전반적인 전략을 제공합니다.
인재 관리는 직원이 새로운 기술을 개발하고 업무 성과를 향상시킬 수 있도록 육성합니다. 이는 지원자가 회사와 처음 교류하는 순간부터 시작되어 결코 끝나지 않습니다.
인적 자본 관리의 가장 중요한 측면 중 하나는 조직이 목표를 달성하는 데 도움이 되는 인재를 유치하고 고용하는 것입니다. 인적 자원 부서가 조직을 직원에게 이상적인 직장으로 포지셔닝하고 채용 프로세스를 간소화하는 데 필요한 도구를 제공합니다.
인적 자본을 관리하려면 신입 직원을 효과적으로 온보딩해야 합니다. 이를 통해 직원들에게 회사 문화, 직무 요구 사항 및 기대치를 소개하고 자신의 역할에 적응하는 데 도움이 되는 환경을 조성합니다. HCM의 또 다른 기능은 조직을 위해 최고의 성과를 낼 수 있도록 직원을 교육하는 것입니다.
HCM은 인력 복리후생 관리라는 복잡한 작업을 간소화하고 직원들이 더 쉽게 계획하고 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 복리후생 제도를 한 번 설정하면 시스템 전체에서 등록 및 공제가 가능해집니다.
급여의 정확성과 규정 준수를 위해서는 일정, 근무 시간 및 휴가를 관리하는 것이 매우 중요합니다. 올바른 HCM 프로세스를 사용하면 근무 시간 추적 및 관리, 휴가 애플리케이션 및 보안 요구 사항, 급여 자동화를 더 쉽게 수행할 수 있습니다.
HCM은 근태 관리, HR 헬프 데스크, 인트라넷 포털, 직원 셀프 서비스 및 관리자 셀프 서비스 등을 위한 셀프 서비스 애플리케이션 및 추적 시스템을 제공할 수 있습니다.
인적 자본 관리는 조직이 직원에게 가치를 더하는 데 도움이 되는 실행 가능한 인사이트 데이터베이스를 제공합니다. 성과 검토, 직원 복리후생 청구, 기술, 이직률 및 기타 통계에서 얻은 데이터는 업무 환경을 개선하고 목표를 달성하기 위해 관행을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
인적 자본 관리의 가장 큰 이점은 조직이 직원으로부터 최대한의 가치를 얻을 수 있다는 것입니다. HCM은 인적 자원 업무를 간소화하고 적합한 직원을 적절한 직무에 연결하고, 인력 생산성을 높이고, 비용을 절감하고, ROI를 높이고, 직원 개발을 촉진하는 등 여러 가지 이점을 제공합니다.
조직은 직원을 직원이 기술과 재능을 발휘할 수 있는 직책에 배치할 수 있습니다. HCM은 직원 개개인의 강점과 역량을 파악하여 최적의 직무에 매칭할 수 있는 프로세스를 제공합니다.
조직은 특정 역량을 개발하는 교육에 투자함으로써 목표를 달성해야 합니다. 인적 자본 관리는 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 또한 시스템이 직원들을 최고의 성과를 낼 수 있는 역할에 배치하기 때문에 효율성도 향상됩니다.
HCM은 서로 다른 HR 시스템을 통합하고, 보다 지능적인 인력 의사 결정을 위해 분석을 사용하며, 전 세계 및 로컬에서 수동 프로세스를 자동화하여 인적 자원 프로세스를 가속화할 수 있습니다.
효율적인 인적 자본 관리 시스템은 성과 관리를 강화하여 프로세스를 간소화하고 비용을 절감하며 수익을 늘리고 투자 수익률(ROI)을 높일 수 있습니다.
인적 자본 관리의 또 다른 기능은 직원이 최고의 성과를 내고 미래를 계획할 수 있도록 적절한 교육을 제공하는 것입니다. 교육, 설문 조사, 성과 검토 및 기타 피드백 소스를 통해 역량 격차를 식별합니다.
인적 자원 정보 시스템(HRIS) 또는 인적 자원 관리 시스템(HRMS)이라고도 하는 HCM 소프트웨어는 고용주가 직원을 관리하고 육성하는 데 도움이 되는 기술 애플리케이션입니다. 이 소프트웨어는 인재 계획, 관리 및 분석을 단일 시스템에 통합할 수 있습니다.
HCM 소프트웨어는 인적 자본 ROI를 높이기 위한 전사적 HR 프로세스를 다룹니다. HRIS는 전체 인력이 아닌 개별 직원을 위한 데이터 및 프로세스에 중점을 두는 반면, HRMS는 포괄적인 HR 소프트웨어 기능 제품군을 제공할 수 있습니다. 이 제품군에는 HCM 기능, 시간 관리 및 급여와 함께 전체 HRIS가 포함될 수 있으며, HRMS에서 모든 HR 및 HCM 프로세스를 통합할 수 있는 옵션이 있습니다.
HCM 소프트웨어는 조직의 효율성을 개선하는 강력한 조직 기능과 기타 도구를 제공합니다. 강력한 HCM 솔루션을 구현하면 HR 작업을 간소화하고, 실시간 데이터에 액세스하고, 규정 준수 처벌을 피하고, 보안을 개선하고, 보고를 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
올바른 소프트웨어를 사용하면 업무를 간소화하고 전반적인 효율성을 개선하며 HR 관련 정보에 대한 온디맨드 액세스를 제공하고 직원 혜택을 늘리며 중요한 기록 보관에 대한 인적 오류를 줄일 수 있습니다.
HCM 소프트웨어는 여러 기능을 통합하고 데이터에 대한 실시간 액세스를 제공할 수 있습니다. 클라우드를 사용하여 효율성과 이동성을 제공하므로 의사 결정에 사용할 올바른 데이터 분석에 액세스할 수 있습니다.
처벌과 거액의 벌금을 피하기 위해 규정을 준수하는 것이 중요합니다. HCM 규정 준수 소프트웨어는 비즈니스가 규정을 준수하는 데 필요한 워크플로, 체크리스트, 보고, 파일링 및 문서화를 자동화합니다.
HCM 솔루션은 서류 작업량과 관련 보안 위험을 줄여 비즈니스 보안을 강화할 수 있습니다. 이러한 시스템에는 조직의 요구 사항에 맞게 신중하게 사용자 지정된 액세스 권한이 있는 엄격한 보안 프로토콜이 포함될 수 있습니다.
통합 솔루션을 사용하면 직원 정보를 추적하고 의사 결정을 위해 실행 가능한 정보를 제공하는 보고서를 작성할 수 있습니다. 보고서는 여러 파일 형식 옵션으로 내보낼 수 있습니다.
혁신적인 기술과 사람 중심의 인재 관리 접근 방식으로 사내 인력에 동기를 부여합니다.
IBM은 Workday 구현 과정에 클라우드 및 AI 기술의 강점을 적용하여 재무와 HR을 혁신합니다.
효율성을 높이도록 설계된 강력한 인력 분석 및 HR 계획 도구를 사용하여 적시에 적절한 인재를 확보하고 유지합니다.
SAP SuccessFactors를 활용하면 직원 경험과 운영 효과성을 개선하여 HR 혁신에 도움이 됩니다.
직원 중심 설계, 혁신적인 기술, 동적 운영 모델로 HR 기능을 새롭게 창조하세요.
IBM HR 및 인재 혁신 컨설팅 파트너는 고객과 협력하여 각 기업의 고유한 인재 목표와 과제를 해결하고 인력 현실을 심층적으로 이해하며 비즈니스에서 새로운 수준의 성과를 창출할 수 있는 전략을 수립합니다. 우리는 함께 AI를 중심으로 HR을 재구상합니다.