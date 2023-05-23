제조 실행 시스템(MES)이란 무엇인가요?

제조 실행 시스템(MES)은 제조 현장에서 생산 프로세스를 모니터링하고 제어하기 위해 제조에 사용되는 소프트웨어 기반 솔루션입니다.
MES는 제조 현장에서 생산 프로세스를 모니터링하고 제어하는 데 사용되는 소프트웨어 기반 솔루션입니다. 제조 운영 관리에서 MES는 전사적 자원 관리(ERP) 시스템과 같은 기업의 계획 및 제어 시스템과 실제 제조 운영 간의 가교 역할을 합니다.
MES의 주요 목적은 원자재가 완제품으로 전환되는 과정을 실시간으로 추적하고 문서화하는 것입니다. 기계, 센서, 작업자 등 다양한 소스에서 데이터를 캡처하여 생산 활동의 상태에 대한 정확한 최신 정보를 제공합니다.
MES는 생산 프로세스에 대한 실시간 가시성과 제어 기능을 제공하여 이해 관계자가 운영을 모니터링하고, 병목 현상을 식별하고, 가동 중지 시간을 최소화하고, 정보에 입각한 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 합니다. MES 시스템은 최적화된 생산 계획과 스케줄링을 지원해 효율적인 리소스 할당, 워크로드 밸런싱 및 정시 납품을 보장하여 수익성을 높입니다.
또한, 품질 관리 절차를 시행하고 지표를 모니터링하며, 실시간 데이터를 캡처하여 품질 보증과 규정 준수에 중요한 역할을 합니다. MES 시스템은 재고 수준을 관리하고, 자재 이동을 추적하며, 자재의 시기 적절한 가용성을 보장하는 기능을 통해 재고 관리를 최적화하고 생산 지연을 최소화합니다.
또한, MES 시스템은 포괄적이고 정확한 생산 데이터를 제공하여 데이터 기반의 의사 결정을 지원하여 조직이 지속적으로 프로세스를 개선하고 리소스 활용도를 최적화할 수 있도록 지원합니다. MES 시스템은 의사 결정권자가 제조 효율성을 모니터링하는 데 사용되는 광범위한 지표인 전반적인 장비 효율성(OEE)을 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
MES 시스템은 워크플로우를 간소화하고, 작업을 자동화하며, 실시간 피드백을 제공하여 생산 현장의 효율성과 생산성을 높여줍니다. 또한 이러한 관리 시스템은 스마트 제조 수명 주기 전반에 걸쳐 자재 및 프로세스의 이동을 추적하여 엄격한 규제가 있는 산업에 중요한 추적성 및 계보를 가능하게 합니다.
MES 소프트웨어 시스템은 공장 현장의 다양한 소스에서 실시간 데이터를 캡처하고, 이러한 정보를 사용하여 제조 작업을 모니터링하고 제어합니다. 다음은 프로세스에 대한 일반적인 개요입니다.
데이터 수집: 이 시스템은 기계, 센서, 작업자 및 ERP 시스템 또는 Product Lifecycle Management(PLM) 시스템과 같은 기타 정보 시스템을 포함한 여러 소스에서 데이터를 수집합니다. 이 데이터에는 생산 속도, 기계 상태, 재고 수준, 품질 측정 등이 포함될 수 있습니다.데이터 통합: 수집된 데이터는 MES 시스템에서 처리 및 통합되어 제조 환경을 포괄적으로 살펴볼 수 있습니다. 이러한 통합으로 인해 MES 시스템은 작업을 위한 정확한 최신 정보를 얻을 수 있습니다.
생산 일정: MES는 상위 계획 시스템에서 받은 생산 주문을 기반으로 생산 일정을 생성합니다. 이러한 일정은 주문 우선 순위, 가용 리소스, 기계 용량 및 인력 가용성과 같은 요소를 고려합니다.
작업 명령 관리: 시스템은 일정에 따라 작업자 또는 워크스테이션에 작업 명령을 할당합니다. 운영자에게 작업 수행에 도움이 되는 지침, 사양 및 필수 문서를 제공합니다. 시스템은 각 작업 주문의 진행 상황을 추적하고 진행 중인 작업 상태를 실시간으로 업데이트합니다.
기계 및 장비 통합: 이 시스템은 작업 현장의 기계 및 장비와 인터페이스하여 상태를 모니터링하고 생산 데이터를 수집하며 정보를 교환합니다. 이러한 통합은 기계 센서, 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러(PLC) 인터페이스 또는 공정 제어(OPC)를 위한 OLE(개체 연결 및 임베딩)와 같은 통신 프로토콜과 같은 다양한 수단을 통해 달성할 수 있습니다.
품질 관리: 생산 중에 측정, 검사 및 테스트 결과와 같은 품질 데이터가 캡처됩니다. 품질 관리 절차를 시행하고, 품질 문제에 대한 경고 또는 알림을 트리거하고, 분석 및 추적성을 위해 품질 관련 정보를 기록합니다.
자재 및 재고 관리: MES는 생산 공정 전반에 걸쳐 자재 및 구성 요소의 이동을 추적합니다. 이는 재고 수준을 모니터링하고 자재 요청 또는 보충을 시작하며 올바른 자재가 적시에 적절한 수량으로 제공되도록 보장합니다.
데이터 분석 및 보고: 수집된 데이터를 분석하여 실시간 통찰력과 성과 지표를 제공합니다. 보고서, 대시보드 및 시각화를 생성하여 경영진과 운영자가 정보에 입각한 결정을 내리고 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.
상위 시스템과의 통합: 이 시스템은 ERP, PLM 또는 공급망 관리(SCM) 시스템과 같은 다른 시스템과 인터페이스합니다. 이러한 통합으로 인해 데이터 교환, 정보 동기화 및 제조 프로세스와 전체 비즈니스 운영의 조정이 가능합니다.
MES 솔루션은 다양한 산업의 특정 요구 사항에 맞게 구현 및 맞춤화할 수 있습니다. MES의 핵심 기능은 산업 전반에 걸쳐 일관되게 유지되지만 적용 방식과 특정 기능은 다를 수 있습니다. 다음은 다양한 산업 분야에서 MES가 어떻게 작동하는지에 대한 몇 가지 예입니다.
자동차 제조에서 MES는 복잡한 조립 라인을 조정하는 데 중요한 역할을 합니다. 조립 라인에서 차량의 진행 상황을 추적하고 구성 요소의 가용성을 모니터링하며 다양한 워크스테이션에서 작업을 동기화합니다.
자동차 산업의 MES는 품질 관리 보장, 리콜 관리 및 산업 표준 준수 유지에 중점을 두는 경우가 많습니다.
제약 산업의 MES는 엄격한 규정 준수와 제품 무결성을 보장에 중점을 두고 설계되었습니다. 배치 추적, 계보, 우수 제조 관리 기준(GMP) 준수 등 전체 제조 프로세스를 추적하고 문서화합니다.
이 업계의 MES 시스템은 배치 관리, 레시피 관리, 전자 배치 기록 및 실시간 품질 관리를 중점적으로 수행합니다.
식품 및 음료 산업에서 MES 시스템은 레시피 관리, 제형 및 식품 안전 규정 준수의 복잡성을 관리하는 데 도움이 됩니다.
이들은 재료를 추적하고, 레시피를 관리하며, 생산 속도를 모니터링하고, 품질 관리 절차를 시행합니다. 이 산업의 MES에는 로트 추적성, 알레르겐 제어 및 산업별 표준 준수를 관리하기 위한 기능도 포함될 수 있습니다.
전자 산업의 MES 시스템은 전자 부품 및 장치 제조와 관련된 복잡한 프로세스를 관리하는 데 중점을 둡니다.
재료사양서(BOM) 관리를 처리하고, 정확한 구성 요소 추적을 보장하며, 장비 성능을 모니터링하고, 생산 프로세스에 대한 실시간 가시성을 제공합니다. 이 업계의 MES 시스템은 픽 앤 플레이스(pick-and-place) 기계 및 자동화된 테스트 시스템과 같은 장비와 통합되는 경우가 많습니다.
항공 우주 및 방위 제조 분야에서 MES 시스템은 엄격한 규정을 준수하고 복잡한 조립 프로세스를 관리하며 높은 수준의 품질 관리를 유지하는 데 도움이 됩니다.
부품 이동을 추적하고, 항공기 또는 방위 시스템 조립을 위한 작업 주문을 관리하며, 산업 표준 준수를 모니터링하고, 테스트 및 검사 프로세스의 문서화를 용이하게 합니다.
소비재 산업의 MES 시스템은 포장 식품, 음료, 개인 위생용품 및 가정용품과 같이 빠르게 변화하는 소비재(FMCG)의 생산을 관리하는 데 도움이 됩니다.
그들은 생산 효율성을 최적화하고, 포장 변형을 관리하며, 여러 생산 라인을 조정하는 데 중점을 둡니다. 이 업계의 MES 시스템은 보통 포장 장비와 통합되어 생산 속도, 품질 매개변수 및 재고 수준에 대한 실시간 데이터를 제공합니다.
MES 시스템을 구현하고 운영하는 데에는 특정 위험과 과제가 수반될 수 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 예입니다:
복잡한 구현: MES 시스템 조달 및 구현은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 이를 위해서는 중요 계획, 구성, 기존 시스템과의 통합 및 특정 제조 프로세스에 따른 사용자 정의가 필요합니다.
구현의 복잡성으로 인해 전환 단계에서 지연, 예산 초과 및 잠재적인 중단이 발생할 수 있습니다. 제조 기업 솔루션 협회(MESA)는 회원사가 MES 시스템 및 관련 방법론을 성공적으로 구현하고 적용할 수 있도록 지원하는 글로벌 비영리 커뮤니티입니다.
데이터 통합: MES 시스템을 ERP, PLM 또는 SCM과 같은 다른 시스템과 통합하는 것은 어려울 수 있습니다. 서로 다른 시스템 간의 원활한 데이터 교환 및 동기화를 보장하려면 광범위한 사용자 지정, 데이터 매핑 및 통합 작업이 필요할 수 있습니다. 통합 중 데이터 불일치 또는 오류는 부정확한 정보로 이어져 효과적인 의사 결정을 방해할 수 있습니다.
변경 관리: 종이 없는 MES 시스템을 구현하려면 조직 내 비즈니스 프로세스, 워크플로우 및 역할에 변화가 수반되는 경우가 많습니다. 직원이나 이해 관계자의 변화에 대한 저항은 문제를 야기하고 사용자 채택에 영향을 미칠 수 있습니다. 교육과 의사소통을 포함한 적절한 변경 관리 전략은 저항을 극복하고 MES 시스템의 원활한 전환과 수용을 돕는 데 중요합니다.
데이터 보안: MES 시스템은 지적 재산권, 프로세스 매개변수, 품질 정보를 포함한 대량의 민감한 생산 데이터를 처리합니다. 데이터 보안을 보장하고 무단 액세스 또는 사이버 위협으로부터 보호하는 것이 가장 중요합니다. 데이터 암호화, 사용자 액세스 제어, 네트워크 안전장치와 같은 강력한 보안 조치를 통해 위험을 완화해야 합니다.
MES 시스템 구현을 계획할 때 이러한 어려움을 고려하는 것이 중요합니다. 그러나 모든 변화에는 이러한 과제가 수반되며 MES 시스템이 없으면 비효율성, 생산성 및 경쟁력 저하로 이어질 수 있음을 명심하십시오. 올바른 접근 방식을 통해 이러한 과제를 극복할 수 있습니다.
최근 몇 년 동안 여러 디지털 혁신 트렌드가 MES 시스템의 진화를 주도하고 있습니다.
클라우드 기반 MES: 클라우드 컴퓨팅은 제조 산업을 견인하고 있으며 MES 소프트웨어는 클라우드 기반 솔루션으로 점점 더 많이 제공되고 있습니다. 클라우드 기반 MES 시스템은 확장성, 유연성, 인프라 비용 절감, 다양한 위치에서 데이터의 손쉬운 액세스 등의 이점을 제공합니다. 또한 다른 클라우드 기반 애플리케이션과의 통합을 용이하게 하고 실시간 협업을 가능하게 합니다.
IIoT 통합: MES 시스템과 산업용 사물인터넷(IIoT)의 통합은 중요한 추세입니다. MES 시스템은 IIoT 기술을 사용하여 센서, 기계 및 연결된 장치에서 실시간으로 데이터를 수집합니다. 이러한 통합을 통해 향상된 가시성, 예측 분석, 원격 모니터링 및 제조 프로세스 최적화가 가능합니다.
빅 데이터 분석: MES 시스템은 빅 데이터 분석 기능을 사용하여 제조 운영에서 생성된 방대한 양의 데이터를 처리하고 분석합니다. 패턴, 상관 관계 및 실행 가능한 통찰력을 식별하기 위해 고급 분석 알고리즘과 머신 러닝 기술이 적용됩니다. 이를 통해 생산을 최적화하고 품질을 개선하며 예측 유지보수를 가능하게 합니다.
모바일 애플리케이션: 모바일 애플리케이션은 스마트폰과 태블릿에서 데이터 및 기능에 실시간으로 액세스할 수 있도록 MES 시스템에 점점 더 통합되고 있습니다. 운영자, 감독자 및 관리자는 제조 프로세스를 모니터링 및 제어하고, 생산 대시보드를 확인하며, 모바일 디바이스로 알림을 받을 수 있습니다. 모바일 MES 앱은 운영 민첩성을 개선하고 이동 중에도 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
공급망 시스템과의 통합: MES 시스템은 공급망 시스템과 연결하기 위해 통합 기능을 확장하고 있습니다. 이러한 통합으로 인해 MES, ERP 및 SCM 시스템 간의 원활한 정보 흐름이 가능해지고, 공급망 가시성, 수요 계획 및 동기화가 개선됩니다. 이는 공급업체, 고객 및 물류 파트너와의 더 나은 협업을 촉진합니다.
AI 및 머신 러닝: AI와 머신 러닝 기술은 MES 시스템에 적용되어 의사 결정을 자동화하고 프로세스를 최적화하며 예측 기능을 활성화하고 있습니다. AI 알고리즘은 과거 데이터를 분석하고, 이상 징후를 식별하며, 생산 결과를 예측하고, 프로세스 개선을 권고할 수 있습니다. 이러한 추세에 따라 MES 시스템은 실시간 지능형 통찰력을 제공하고 데이터 기반 의사 결정을 지원할 수 있습니다.
향상된 사용자 인터페이스 및 시각화: MES 시스템은 직관적인 사용자 인터페이스와 고급 시각화 기능을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 인터랙티브 대시보드, 3D 시각화, 증강 현실 및 가상 현실이 통합되어 사용자 환경을 개선하고 생산 데이터를 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 이를 통해 운영자와 관리자는 추세, 이상 현상 및 개선 영역을 신속하게 식별할 수 있습니다.
규정 준수 및 규제 기능: 다양한 산업 분야에서 규제가 점점 더 엄격해짐에 따라 MES 시스템은 보다 강력한 규정 준수 및 규제 기능을 통합하고 있습니다. 여기에는 전자 기록 보관, 감사 추적, 문서 관리, 산업별 표준 및 규정 준수 기능이 포함됩니다. MES 시스템은 제약 및 의료 기기 제조에서 FDA 요구 사항과 같은 규정을 준수하는 데 중요한 역할을 합니다.
이러한 추세는 제조 운영의 효율성, 민첩성 및 의사 결정을 개선하기 위해 첨단 기술, 연결성 및 데이터 분석을 활용하는 데 업계가 집중하고 있음을 반영합니다. MES 시스템에 이러한 추세를 구현하면 제조업체에 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.
