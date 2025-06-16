데이터베이스 정규화란 무엇인가요?

제1정규형은 데이터베이스 정규화의 가장 기본적인 기준입니다. 이 기준에 따르면 데이터베이스 테이블 스키마에는 기본 키가 포함되어야 하며, 열 간 중복이 없어야 합니다. 더 구체적으로 말하면, 제1정규형에 맞는 테이블에는 값의 배열을 포함하는 필드가 있어서는 안 됩니다. 예를 들어, 세 가지 다른 이름이 들어 있는 단일 셀이 이에 해당됩니다. 또한, 동일한 유형의 데이터를 저장하는 서로 다른 열로 구성된 반복 그룹도 포함해서는 안 됩니다.

첫 번째 정규형을 더 잘 이해하기 위해 다음 열 집합을 예시로 사용해 보겠습니다:1

rec_num lname 이름 bdate anniv email 자녀1 child2 child3

열은 이름, 생일, 결혼 기념일, 이메일 및 자녀 이름을 포함한 부모 그룹의 테이블로 구성됩니다.

이 테이블은 동일한 유형의 정보(자녀 이름)를 저장하는 별도의 컬럼이 세 개나 포함되어 있으므로, 제1정규형을 위반합니다. 특히 이 경우에는 테이블 구조로 인해 삽입 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 현실 세계에서는 많은 부모들이 세 명 미만의 자녀를 둡니다.

이 예제 테이블에서는 이러한 상위 레코드를 테이블에 추가할 수 없습니다. 또한 이 테이블에서 하위 이름을 쿼리하는 것은 비효율적이며 모든 행의 세 가지 다른 열에서 데이터를 검색해야 합니다.

테이블의 데이터에 대한 첫 번째 정규형을 달성하려면 원래 테이블을 두 개로 분리해야 합니다. 한 테이블에는 원본 테이블의 속성 대부분을 포함하며 다른 테이블에는 하위에 중점을 둡니다.

TABLE 1

rec_num 성 이름 bdate anniv 이메일

테이블 2

rec_num child_name

이 예시에서 새로 만들어진 테이블은 'rec_num' 열을 통해 서로 연결되어 있습니다. 이때 'rec_num'은 테이블 1에서는 기본 키 역할을 하고, 테이블 2에서는 'rec_num' 열이 외래 키로서 참조합니다.

제1정규형을 만족해도 중복 데이터가 줄어들지는 않을 수 있지만,('부모에게 둘 이상의 자녀가 있는 경우 테이블 2의 여러 행에 'rec_num' 값이 나타남) 반복 그룹을 제거하면 쿼리가 더 간단해질 수 있습니다.