RAG 벡터 데이터베이스는 머신 러닝 과 생성형 AI(gen AI) 시스템이 정보를 접근하고 적용하는 방식을 재정의합니다. 지식을 모델 내부에 고정된 것으로 취급하는 대신, 상황에 따라 동적으로 검색, 평가 및 사용할 수 있는 것으로 취급합니다.

이러한 변화는 지식, 검색, 기반 및 운영이라는 네 가지 핵심 영역에 영향을 미칩니다.