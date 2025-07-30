코사인 유사성이란 무엇인가요?

코사인 유사성은 길이나 크기가 아닌 두 데이터 포인트가 가리키는 방향을 기반으로 두 데이터 포인트의 유사성을 결정하는 널리 사용되는 유사성 지표입니다. 이는 기존의 거리 기반 지표가 어려울 수 있는 고차원 공간에서 특히 효과적입니다.

코사인 유사성을 계산하려면 내적 공간에서 두 개의 0이 아닌 벡터 사이의 각도(세타)의 코사인을 측정해야 합니다. 이 측정은 코사인 유사성 점수를 생성합니다. 코사인 유사성 값의 범위는 -1에서 1까지입니다.

코사인 유사성 점수가 1이면 벡터가 정확히 동일한 방향을 가리키고 있음을 나타냅니다.

벡터가 정확히 동일한 방향을 가리키고 있음을 나타냅니다. 코사인 유사성 점수가 0이면 벡터가 직교적이며, 이는 방향 유사성이 없음을 의미합니다.

벡터가 직교적이며, 이는 방향 유사성이 없음을 의미합니다. 코사인 유사성 점수가 -1이면 벡터가 정확히 반대 방향을 가리킨다는 것을 나타냅니다.

화살표를 비교하는 것과 같다고 생각하면 됩니다. 같은 방향을 가리키고 있다면 매우 유사하다는 것입니다. 직각인 화살표는 서로 관련이 없으며, 반대 방향을 가리키는 화살표는 서로 다른 화살표입니다.

이러한 각도 접근 방식은 많은 머신 러닝(ML), 자연어 처리(NLP) 및 인공 지능(AI) 시스템의 기초입니다. 이러한 기술은 데이터의 벡터 기반 표현에 의존하며, 이는 데이터를 숫자 형태로 변환하여 그 의미와 다른 데이터와의 유사성을 포착한다는 것을 의미합니다.

예를 들어 챗봇은 단어 임베딩 기술을 사용하여 텍스트를 벡터 형식으로 변환하고, 딥 러닝 모델을 사용하여 의도를 이해하고 유사성 검색 알고리즘을 사용하여 데이터베이스에서 가장 관련성이 높은 응답을 검색할 수 있습니다. 코사인 유사성은 이러한 각 단계를 가능하게 합니다.