성능과 비용의 트레이드오프

선택하는 임베딩 모델은 RAG 시스템의 검색 정확도, 지연 시간, 연산 비용에 큰 영향을 미칩니다. 임베딩 모델 선택은 주로 모델 크기에 영향을 받으며 이 크기는 두 가지 요소인 임베딩 차원 수와 모델 파라미터 수에 의해 결정됩니다.

더 큰 임베딩 모델은 일반적으로 검색 성능을 향상시키지만, 지연 시간 증가와 스토리지 사용 증가, 그리고 계산 비용(재정적 비용) 증가라는 대가가 따릅니다. 반대로 더 작은 임베딩 모델은 일반적으로 검색 성능은 낮지만, 더 적은 메모리를 사용하고 더 적은 계산 자원을 필요로 하며 실행 시 더 빠르게 동작합니다. 성능 요구 사항과 사용 가능한 리소스 사이에서 균형을 맞출 수 있는 임베딩 모델을 선택하세요.

일부 임베딩 모델은 언어별(예: 스페인어 고객을 위해 구축된 스페인어 임베딩 모델)이며 도메인별(예: 의료 파일에 대한 RAG를 가능하게 하기 위해 종양학 용어로 학습된 모델)입니다.