RAG 평가는 자동 참조 기반 지표와 참조가 필요 없는 지표를 모두 사용하여 수행할 수 있습니다. HuggingFace에는 오픈소스 LLM들이 서로 얼마나 잘 어울리는지 보여주는 순위표가 있습니다.

검색 지표

아래의 검색 지표는 참조 기반으로, 모든 청크가 고유하게 식별되어야 하고(contexts_id) 모든 질문에 실측 정보 맥락의 고유 ID가 있습니다.

추천 시스템에 사용되는 순위 인식 평가 지표는 RAG에 적합합니다.

MRR(평균 상호 순위)

MRR은 Unitxt에서 사용되며 검색 결과에서 첫 번째 관련 문서의 위치를 측정합니다. MRR이 1에 가까울수록 관련 결과가 상단에 표시된다는 것을 의미하며, 이는 검색 품질이 높다는 것을 나타냅니다. 반대로 MRR이 낮을수록 검색 성능이 저하되어 관련 답변이 결과에서 더 아래쪽에 위치합니다.

장점: 첫 번째 관련 결과의 중요성을 강조하며, 이는 검색 시나리오에서 종종 중요한 역할을 합니다.

단점: 다른 기준값에 낮은 순위를 할당해도 검색에 불이익을 주지 않는다는 한계가 있습니다. 첫 번째 관련 항목에만 집중하기 때문에 검색된 결과의 전체 목록을 평가하는 데는 적합하지 않습니다.

NDCG(정규화된 할인 누적 이득)

순위 품질 지표는 모든 관련 항목이 맨 위에 위치하는 이상적인 순위와 비교할 때 항목 목록이 얼마나 잘 정렬되어 있는지 평가합니다.

NDCG@k는 DCG@k를 이상적인 DCG@k(IDCG@k)로 나누어 계산되며, 이는 k 위치까지의 항목이 완벽하게 순위가 매겨진 목록의 점수를 나타냅니다. DCG는 목록에 있는 항목의 총 관련성을 측정합니다.



범위 0~1



장점: 관련 항목의 위치를 고려하여 순위 품질을 더욱 전체적인 관점에서 제시합니다. 다양한 순위 수준에 맞게 조정할 수 있습니다(예: NDCG@k).

단점: MRR 같은 간단한 지표에 비해 계산과 해석이 복잡합니다. 비교를 하려면 이상적인 순위가 필요하지만, 항상 순위가 있거나 이를 정의하기 쉽지 않을 수 있습니다.

MAP(평균 정밀도 평균)

평균 정밀도 평균(MAP)은 결과 목록에서 올바르게 검색된 각 문서의 순위를 평가하는 지표입니다.

시스템에서 결과의 순서를 고려하고 실행 한번으로 여러 문서를 검색할 때 유용합니다.

장점: 정밀도와 재현율을 모두 고려하여 검색 성능을 조화롭게 평가합니다. 관련 문서가 많고 올바른 순서가 필요한 작업에 적합합니다.

단점: 더 간단한 지표에 비해 계산이 까다로울 수 있습니다. 다른 지표만큼 해석하기가 간단하지 않을 수 있으며 결과를 완전히 이해하려면 맥락이 더 많이 필요합니다.

세대 지표

충실도

아웃풋이 주어진 맥락을 기반으로 하는지, 또는 모델이 할루시테이션 반응을 생성하는지 측정합니다.

장점: 제공된 맥락을 기반으로 신뢰할 수 있는 응답이 생성되는지 확인합니다. 사실적 정확성이 가장 중요한 애플리케이션에 필수적입니다.

단점: 평가 과정에 인간의 판단이 필요한 경우가 많아 품이 많이 들고 주관적입니다. 부분적인 오류나 미묘한 할루시네이션을 전부 잡아내지 못할 수 있습니다.

견고성(비민감성)

견고성은 일반적으로 공백, 소문자/대문자, 탭 등의 데이터 교란 같은 다양한 입력 변형에 적응하는 솔루션의 기능을 의미합니다.

견고성 테스트는 평가 과정의 중요한 측면이며 Unitxt 시맨틱 등을 사용하여 진행할 수 있습니다.

장점: 다양한 입력 조건에서 모델이 안정적으로 작동하는지 확인합니다. 실제 적용 가능성: 입력 데이터의 형식이 완벽하게 지정되지 않을 수 있는 실제 애플리케이션에 중요합니다.

단점: 다양한 변형에 대한 결과를 철저하게 시험해야 해서 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 변형 정의: 가능한 모든 입력 섭동을 정의하고 측정하기 어렵습니다.

ROUGE(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)

기계 생성 텍스트와 참조 텍스트 집합 간의 n-gram, 단어 시퀀스와 단어 쌍의 중복을 비교하여 생성된 텍스트의 품질을 측정합니다. 텍스트 요약과 번역 같은 작업을 평가하는 데 널리 사용됩니다.

장점: NLP 커뮤니티에서 확립되고 인정받은 비교 표준을 제공합니다. 모든 관련 정보를 포착하는 것이 중요한 작업에 적합합니다.

의미론적 품질이나 유창성을 포착하지 못할 수 있는 n-gram 중복에 중점을 둡니다. 생성된 텍스트의 길이가 영향을 미칠 수 있으며, 더 짧거나 간결한 아웃풋은 불이익을 받을 수 있습니다.

BLEU(Bilingual Evaluation Understudy)

기계 번역된 텍스트를 하나 이상의 참조 번역과 비교하여 품질을 측정합니다. 참조 텍스트와 관련하여 생성된 텍스트에서 n-gram의 정밀도를 평가합니다. 번역을 평가하는 데 주로 사용됩니다.

장점: 정밀도와 정확하게 일치하는 정도가 중요한 작업에 효과적입니다. 표준 지표: 기계 번역 커뮤니티에서 널리 채택되어 비교를 위한 벤치마크를 제공합니다.

단점: 참조 텍스트와 정확하게 일치하지 않지만 적절하게 변형된 문구에 불이익을 줄 수 있습니다. 부분 부정확성 사각지대: 부분적 오류나 미묘한 의미 차이를 완전히 포착하지 못할 수 있습니다.

비용 지표

GPU/CPU 사용률

CPU 사용률은 검색 단계에, GPU 사용률은 생성 단계에 주로 사용됩니다.

LLM 호출 비용

예: OpenAI API 호출 비용

인프라 비용

스토리지, 네트워킹, 컴퓨팅 리소스 등으로 인한 비용

운영 비용

유지 관리, 지원, 모니터링, 로깅, 보안 조치 등으로 인한 비용

평가 결과 이해하기