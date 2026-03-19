구문 기반 청킹

구문 기반 청킹은 문서 형식을 기준으로 텍스트를 분리하기 위해 구조 기반 접근 방식을 사용합니다. 가장 일반적으로는 섹션 제목이 구분자로 사용됩니다. 그러나 인코딩된 구조 정보가 없는 문서 형식(예: PDF)의 경우 글꼴 크기를 청크를 분리하는 기준으로 사용할 수 있습니다.

강점:

간단한 구현

제한 사항:

알고리즘이 정보 계층 구조를 가정하기 때문에 일부 구문 표시가 누락될 수 있음

문서의 구조가 예측 가능하고 분할하기 쉽도록 깔끔하게 형식화된 경우 구문 기반 청킹이 유용할 수 있습니다.

고정 크기 청킹

고정 크기 청킹에서는 입력 데이터를 동일한 크기의 청크로 나눕니다. 이 방식은 일반적으로 토큰 수를 기준으로 미리 정의된 크기로 텍스트를 분리합니다. 이 방식은 구현과 이해가 간단하여 입력 데이터의 크기가 일정하고 예측 가능한 작업에 적합합니다.

강점:

구현 및 이해가 용이함

연산 효율성이 높음

제한 사항:

경직되어 있으며 텍스트 컨텍스트에 맞게 조정할 수 없음

텍스트의 중요한 컨텍스트 정보를 놓칠 수 있음

고정 크기 청킹은 입력 데이터가 예측 가능하고 깊은 컨텍스트가 필요하지 않은 경우에 가장 적합합니다.

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # Example text text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # Create a splitter for fixed size chunks splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

시맨틱 청킹

의미 기반 청킹은 컨텍스트를 기준으로 텍스트를 분리하고 알고리즘 기법을 사용하여 의미 있는 구성 요소를 그룹화합니다. 의미 기반 청킹은 법률 문서와 같이 응답을 생성할 때 내용의 의미가 중요한 경우에 중요합니다.

강점:

검색된 데이터의 정확성과 관련성이 높음

청킹 과정에서 지식 베이스의 응집성 유지

제한 사항:

정교한 알고리즘을 사용하는 복잡한 구현

연산 비용이 더 큼

예시:

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Create a splitter for semantic chunking splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

하이브리드 청킹은 고정 크기 청킹과 의미 기반 청킹의 장점을 결합하기 위해 컨텍스트 정보와 구조 정보를 모두 사용합니다. 이 방법은 기업 지식 베이스와 같이 다양한 형식과 자료를 포함한 대규모 데이터 코퍼스가 여러 사용 사례에 걸쳐 존재하는 상황에서 가장 적합합니다.

강점:

지식 베이스 구조와 컨텍스트에 기반한 유연한 청킹 기법으로 최적의 정확도와 속도 제공

제한 사항:

높은 리소스 요구 사항으로 인해 구현 및 유지 관리에 더 많은 노력 필요

예시:

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Fixed-size splitter fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # Semantic splitter semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Print the fixed-size chunks print("Fixed-size chunks:") for chunk in fixed_size_chunks: print(chunk) # Print the semantic chunks print("

Semantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)

에이전틱 청킹

이 청킹 전략은 텍스트 청크가 사용될 컨텍스트를 기반으로 적절한 길이와 내용을 결정하기 위해 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하는 방식을 포함합니다. 이 전략은 원시 텍스트에서 독립적인 진술을 추출하는 것을 의미하는 명제 개념에서 영감을 받았습니다.

이 접근 방식을 구현하기 위해 이 전략은 Langchain에서 제공하는 명제 검색 템플릿을 사용하여 텍스트에서 명제를 추출합니다. 이 명제들은 이후 LLM 기반 에이전트에 전달되며, 에이전트는 각 명제를 기존 청크에 포함할지 또는 새로운 청크를 생성해야 하는지를 결정합니다.

LLM 기반 에이전트는 현재 청크와의 관련성, 청크의 전체적인 일관성, 그리고 모델의 목표와 의도 등 다양한 요소를 고려하여 이러한 결정을 내립니다. 이 방식으로 LLM을 사용하면 일관되고 컨텍스트에 적합할 뿐 아니라 모델의 목표와 의도에도 부합하는 텍스트 청크를 생성하는 것을 목표로 합니다.

강점:

자율성: LLM은 사람의 개입 없이 어떤 명제를 청크에 포함할지, 언제 새로운 청크를 생성할지를 결정할 수 있어 보다 효율적이고 확장 가능한 텍스트 생성을 가능하게 합니다.

일관성: LLM은 일관되고 컨텍스트에 적합한 텍스트를 생성하도록 설계되어 생성된 청크가 의미 있고 이해하기 쉽도록 돕습니다.

제한 사항:

연산 비용이 큼: LLM을 사용한 텍스트 생성은 특히 모델이 크거나 복잡할수록 많은 연산 비용이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 특정 애플리케이션에서는 LLM 사용의 확장성과 실용성이 제한될 수 있습니다.

할루시네이션: 모델이 실제 데이터나 컨텍스트가 아닌 내부 편향이나 가정에 기반해 텍스트를 생성할 때 발생할 수 있습니다.

그렇다면 이러한 기법을 사용해 문서를 어떻게 청킹할 수 있을까요? 이러한 알고리즘과 청킹 기법을 실행할 수 있는 오픈 소스 라이브러리가 많이 존재합니다. LangChain 텍스트 분할기를 사용하는 것이 좋은 시작점입니다. 사용 가능한 특정 텍스트 분할기에 대해서는 다음 문서를 참고하세요.https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/