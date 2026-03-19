다음 메모에는 복잡한 표가 포함된 문서를 수집하는 과정에서 얻은 여러 교훈과 특정 프로젝트에서 테스트된 다양한 접근 방식이 포함되어 있습니다. 일부 관찰 결과는 프로젝트마다 다를 수 있지만 중첩된 표와 복잡한 표가 포함된 문서를 다루는 프로젝트에서는 대부분의 결론이 유사하게 적용됩니다.

Watson Discovery

Watson Discovery는 50MB보다 큰 문서를 지원하지 않습니다. 문서 크기가 큰 이유가 원본 문서가 Word 형식이기 때문이라면 Watson Discovery를 사용하기 위해 원본 Word 문서를 PDF로 변환해야 합니다. 그러나 이 방법을 사용할 경우 Watson Discovery가 표 형식을 제대로 인식하지 못하는 경우가 있으며 특히 복잡하거나 중첩된 표에서 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.

Watson Discovery를 사용한 수집에서는 두 가지 접근 방식을 테스트할 수 있습니다. 하나는 사전 학습된 모델이고 다른 하나는 Discovery의 Smart Document Understanding을 통해 몇 페이지를 수동으로 주석 처리하여 학습한 사용자 모델입니다. 다음에서는 복잡하게 중첩된 표가 포함된 프로젝트에서 이 두 가지 접근 방식으로부터 얻은 교훈을 설명합니다.

사전 학습된 모델l 장점: Discovery의 HTML 출력은 사용자 학습 모델(SDU)보다 표 구조를 더 잘 캡처하는 경우가 많았습니다. 단점: Discovery는 여전히 중첩된 표를 감지하는 데 어려움이 있었습니다. 일부 경우에는 가장 안쪽 표만 표로 인식하고 바깥쪽 표는 텍스트로 캡처하여 데이터 구조가 손실되기도 했습니다.

Watson Discovery를 사용할 때 HTML 출력 대신 원시 텍스트를 사용하는 것이 더 나은 결과를 제공할 수 있습니다.



사용자 정의 모델 장점: 주석을 달기 매우 쉽고 나중에 특정 섹션을 필터링하려는 단순한 문서에 적합합니다. 단점: 표 안의 모든 표에 주석을 달았더라도 중첩된 표 구조를 감지하지 못했습니다. 단순한 표의 경우에도 새 문서에서 이를 감지하는 데 문제가 있었으며, 7개 이상의 문서에서 20페이지를 수동으로 주석 처리한 이후에도 동일한 문제가 발생했습니다.



복잡하고 중첩된 표의 경우 Watson Discovery의 결과는 아래에서 언급된 다른 사용자 정의 라이브러리만큼 정확하지는 않았지만, 페이지 번호나 텍스트 좌표와 같은 많은 메타데이터를 포함하고 있어 UI에서 강조 표시를 보여주는 데 도움이 됩니다. 이러한 메타데이터는 검색 과정에서 추가 필터를 적용하거나 특정 HTML 섹션을 기준으로 문서를 분할하는 데에도 매우 유용합니다.

PyPDFLoader vs PyMuPDF

PyMuPDF 라이브러리는 훨씬 더 빠르며 특히 대용량 데이터에서 더 정확한 결과를 제공합니다. 50.6MB 데이터 세트에서 다음 두 함수를 사용했을 때 PyMuPDF는 0.131초가 걸렸고 LangChain의 PypdfLoader는 0.366초가 걸렸습니다. 따라서 대용량 파일을 처리할 때 문서의 각 섹션을 별도로 추출할 필요가 없다면 PyMuPDF 라이브러리를 사용하는 것이 좋습니다.

HTML 수집을 위한 비정형 PDF 로더 LangChain의 UnstructuredPDFLoader

장점: Watson Discovery와 유사하게 페이지 번호와 텍스트의 x,y 좌표와 같은 많은 메타데이터를 포함하며, 이는 향후 강조 표시를 보여주는 데 유용할 수 있습니다.

단점: 중첩되거나 복잡한 많은 테이블을 제대로 캡처하지 못합니다. 또한 이 접근 방식을 사용하려면 원래의 docx 형식 문서를 각각 PDF로 변환해야 합니다.



HTML 수집을 위한 비정형 Word 로더 LangChain의 UnstructuredWordDocumentLoader

장점: 문서(Docs)를 사용하면 테이블을 더 잘 캡처할 수 있으며, LLM이 답변을 생성하는 데 더 적절한 컨텍스트를 제공하는 데 도움이 됩니다.

단점: 페이지 나누기를 추가했음에도 PDF 로더와 비교했을 때 페이지 번호와 같은 메타데이터가 제대로 캡처되지 않았습니다.



HTML 테이블 요약

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converts PDF to plain text.Params:path (str): Path to the PDF file.start_page (int): Page to start getting text from.end_page (int): Last page to get text from."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoaderloader = PyPDFLoader(path)pages = loader.load()total_pages = len(pages)logger.debug(f'Total pages: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).nameif end_page is None:end_page = len(pages)_text_list = []for index in range(start_page - 1, end_page):text = pages[index].page_contenttext = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)_text_list.append(text)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})return _text_list, _ids, _metadatadef large_pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None,remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converts PDF to plain text using PyMuPDF, impressive execution speed, making it suitable forlarge-scale PDF processing. While it does not offer dedicated table extraction features, it canstill be used to analyze the PDF structure and extract tabular data with additional processingsteps if needed.50.6MB -> 0.131 seconds (PyMuPDF) vs. 0.366 seconds (pypdf)Params:file_stream (stream): Stream to the PDF file.path (str): Path to the PDFstart_page (int): Page to start getting text from.end_page (int): Last page to get text from.remove_string_list (list[str]): Remove string list."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))if remove_string_list is None:remove_string_list = []import fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)if end_page is None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).namefor index in range(start_page - 1, end_page):text = pdf_reader[index].get_text("text")text = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)for remove_string in remove_string_list:re_compile = re.compile(remove_string)text = re_compile.sub('', text)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(text)return _text_list, _ids, _metadata

표 구조를 보존하기 위해 추출된 HTML( Unstructured 라이브러리 사용 )에서 얻은 표 요소를 LLM에 입력합니다(Mixtral은 컨텍스트 크기 때문에 긴 표에 적합한 옵션입니다). 이후 프롬프트를 생성하여 표를 요약하거나 few-shot learning을 사용해 표를 대규모 언어 모델이 더 이해하기 쉬운 형식으로 변환할 수 있습니다.

장점: 출력된 텍스트는 청킹과 수집이 더 쉬우며 테이블 구조도 유지됩니다.

단점: 여러 페이지에 걸친 대형 표의 경우 요약 프롬프트를 사용하면 일부 정보가 손실될 수 있으므로, 표를 요약하는 대신 퓨샷 러닝을 사용해 표를 변환하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.



camelot과 tabula 같은 다른 테이블 리더 라이브러리도 테스트되었지만, 복잡한 테이블의 경우 비정형보다 정확도가 낮았으며 문서 내 테이블만 감지하기 때문에 대규모 언어 모델에 전달할 의미 있는 청크를 만들기 위해 추가 전처리가 필요할 수 있습니다.

결론적으로 Watson Discovery는 문서를 수집하고 UI 구축에 유용한 많은 추가 메타데이터(예: 문장 강조 표시)를 캡처할 수 있는 쉽고 빠른 방법이지만, “비정형” 라이브러리(LlamaIndex와 LangChain 모두에서 래퍼 제공)는 Discovery보다 문서 내 복잡한 테이블을 더 정확하게 캡처할 수 있습니다. 따라서 문서에 복잡한 테이블이 포함된 프로젝트에서는 두 접근 방식을 함께 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다.