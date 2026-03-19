자세한 내용이 궁금하시면 다음의 ElasticSearch 리소스를 살펴보면서 Watsonx 디스커버리 개발 속도를 높이세요.

시각화 및 엔터프라이즈 검색 향상

Watsonx Discovery는 Kibana 및 Enterprise Search와 통합되어 대규모 엔터프라이즈 환경에 맞게 조정된 확장가능한 AI 기반 정보 검색 및 시각화를 제공합니다.

데이터 시각화를 위한 Kibana : Watsonx Discovery가 수집한 데이터를 기반으로 맞춤형 대시보드와 시각화를 생성합니다. 개체 추출, 감정 분석, 문서 분류와 같은 주요 지표에 대한 실시간 분석을 제공합니다. 이는 비정형 데이터의 추세, 패턴 및 이상 징후를 추적하여 분석 프로세스를 간소화하고 의사 결정을 개선하는 데 도움이 됩니다.

Enterprise Search for Scalable Retrieval: NLP와 시맨틱 검색을 활용하여 정형 및 비정형 데이터 소스 전체에서 빠르고 정확하게 검색이 이루어지게 합니다. 문서, 이메일, 데이터베이스 등 여러 데이터 소스에서 인덱싱하고 검색할 수 있는 기능을 맞춤 설정하여 비즈니스 워크플로에 직접 통합되는 도메인별 검색 애플리케이션을 만들 수 있습니다.

개인정보 보호 및 보안

Watsonx Discovery는 콘텐츠 접근을 막곡 데이터 프라이버시를 보호하기 위해 역할 기반 및 속성 기반 접근 제어에 대한 기본 지원을 적용합니다. 이렇게 하면 민감한 정보에 권한이 있는 사용자만 접근할 수 있어서 기업 데이터를 보호할 수 있습니다.

사용 사례: Watsonx Discovery 및 Orchestrate

Watsonx Discovery는 Watsonx Orchestrate와 결합하여 상황 인식 데이터 검색을 통해 자동화 워크플로를 개선할 수 있습니다. Orchestrate는 구조화되지 않은 데이터로부터 인사이트를 얻어야 하는 비즈니스 프로세스를 자동화할 때 Discovery를 활용하여, 관련 콘텐츠를 검색하고 분석하여 다음과 같은 지능형 작업이 가능해지게 합니다.

데이터에 기반한 정확한 답변으로 쿼리에 응답

실시간 데이터 검색과 인사이트에 의존하는 워크플로 실행

IBM watsonx.data: 통합 벡터 데이터베이스 기능을 갖춘 현대식 데이터 저장소

IBM watsonx.data는 개방형 레이크하우스 아키텍처를 기반으로 구축된 강력한 데이터 플랫폼으로, 데이터 웨어하우스와 데이터 레이크의 강점을 결합합니다. 공유 개방형 메타데이터 계층을 통해 모든 데이터에 접근할 수 있는 단일 진입점을 제공하기 때문에, 데이터 관리를 간소화하려는 조직에 적합합니다. watsonx.data는 오픈 데이터 형식, 통합된 벡터화 임베딩 기능, 데이터 인사이트를 위한 생성형 AI 기반 대화형 인터페이스를 지원하면서 실시간 분석과 AI 사용 사례를 개선합니다. 플랫폼은 기존 데이터베이스 및 도구와 원활하게 통합되고, 클라우드 및 온프레미스 구성을 포함한 유연한 배포 옵션을 제공합니다.

IBM watsonx.data의 주요 구성 요소는 벡터 임베딩과 같은 고차원 벡터 데이터를 저장, 관리 및 전송하도록 특별히 설계된 오픈 소스 벡터 데이터베이스 watsonx.data Milvus입니다. 고도로 구성 가능한 이 벡터 데이터베이스는 벡터를 효율적으로 인덱싱하고 검색하는 데 최적화되어 있어 AI 애플리케이션에서 벡터 유사성 검색이 필요한 사용 사례에 이상적입니다. watsonx.data Milvus는 벡터 데이터베이스 기능과의 원활한 통합이 필요한 watsonx.ai 활용 고객, 검색 증강 생성(RAG) 패턴에 자주 사용되는 LangChain 같은 오픈 소스 프레임워크를 구현하려는 고객에게 특히 유용합니다.

배포 옵션

IBM watsonx.data는 다양한 요구에 맞는 세 가지 배치 옵션을 제공합니다.

완전 관리형 SaaS : IBM Cloud와 AWS에서 사용할 수 있으며 설정과 확장을 간편하게 할 수 있습니다.

: IBM Cloud와 AWS에서 사용할 수 있으며 설정과 확장을 간편하게 할 수 있습니다. 자체 관리형 컨테이너형 소프트웨어 : 온프레미스 환경에 적합하며 IBM Cloud Pak for Data 및 Red Hat OpenShift를 활용합니다.

: 온프레미스 환경에 적합하며 IBM Cloud Pak for Data 및 Red Hat OpenShift를 활용합니다. 소형 풋프린트 개발자 버전: 단일 VM 또는 노트북을 사용하는 개발 환경에 적합하며, 로컬에서 테스트하고 프로토타입을 제작할 수 있는 유연성을 제공합니다.

watsonx.data는 벡터 데이터베이스를 활용하려는 조직을 위해 오픈 소스 Milvus와의 통합을 지원하여, 실시간 AI 애플리케이션에 필수적인 벡터 유사성 검색과 같은 고급 기능을 구현합니다.

시작하기

IBM watsonx.data를 사용하려면 요건에 가장 잘 맞는 배포 옵션을 선택하세요.

IBM Cloud 배포 :

: IBM Cloud 카탈로그 페이지에서 watsonx.data를 방문합니다.

필요에 맞는 요금제를 선택합니다.

인스턴스를 프로비저닝합니다.

온프레미스 배포 :

데이터용 IBM Cloud Pak 안에서 IBM watsonx.data의 활성화 키를 얻습니다.

Red Hat OpenShift 권한을 받습니다.

배포 가이드에 따라 소프트웨어를 구성합니다.

문서 및 지원

IBM은 핵심 watsonx.data 플랫폼과 Milvus 벡터 데이터베이스를 시작하는 데 도움이 되는 다양한 문서를 제공합니다.

watsonx.data의 개방형 아키텍처, 통합 벡터 데이터베이스 기능 및 고급 AI 기능을 활용하면 AI 기반 기능을 통해 데이터 엔지니어링 프로세스를 최적화하고 실시간 분석을 개선하며 새로운 인사이트를 확보할 수 있습니다. 이 통합 플랫폼은 팀이 혁신적인 방식으로 정형 및 비정형 데이터를 다루도록 지원하여 기존 분석과 최첨단 벡터 유사성 검색을 단일 솔루션으로 통합합니다.

Watson Discovery

IBM Watson Discovery는 구조화되지 않은 데이터를 검색하고 분석하도록 설계된 도구입니다. 주요 기능은 키워드 검색으로, 사용자가 특정 용어나 구문을 사용하여 대규모 데이터 세트를 검색할 수 있습니다. 텍스트 매칭을 사용하는 기존 검색 엔진과 달리 Watson Discovery는 키워드의 맥락을 사용하여 더 관련성이 큰 결과를 제공합니다.

Watson Discovery의 또 다른 중요한 기능은 개체 추출입니다. 이는 Watson Discovery가 비정형 텍스트에서 사람, 위치, 조직 및 날짜 같은 주요 정보를 자동으로 추출할 수 있음을 의미합니다. 이 프로세스는 데이터를 구조화해서, 소화 가능하고 RAG 응답에 직접 통합할 수 있게 합니다.