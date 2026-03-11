IBM IT Architect Assistant는 IT 솔루션 아키텍처를 설계하고 문서화하기 위한 협업 툴입니다. IBM® Hybrid Cloud Architecture Center의 참조 아키텍처와 동일한 방식으로 다이어그램을 작성하고, 이를 특정 프로젝트나 이니셔티브에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 검토 및 기타 커뮤니케이션을 위한 문서도 작성할 수 있습니다.