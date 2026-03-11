아키텍처

배포 가능한 아키텍처를 표현한 기하학적 도형 구성의 일러스트

클라우드, 하이브리드 및 온프레미스 워크로드 인프라를 설계, 개발 및 구현하는 방법을 단순화하고 효율화합니다.
아키텍처 컬렉션

검증과 검토를 거친 아키텍처 패턴과 솔루션을 모아 제공하여, 최첨단 하이브리드 클라우드와 AI 기술을 활용해 변화하는 비즈니스 및 기술 목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있도록 지원합니다.
아키텍처 패턴

비즈니스 과제를 해결하기 위한 기술 솔루션 구축을 가속화하는 검증된 아키텍처 패턴입니다.

혁신을 가속화하고 효율성을 높이며 보안과 규정 준수를 유지하는 동시에 비용을 최적화할 수 있도록 지원하는 IBM® Cloud용 배포 가능한 아키텍처입니다.

비즈니스와 고객을 위한 솔루션을 설계하고 구현하는 데 도움이 되는 논문, 가이드 및 기타 간행물입니다.

Well-Architected Framework

IBM Well-Architected Framework는 하이브리드 클라우드 아키텍트가 안전하고 성능이 뛰어난 솔루션을 설계하는 데 도움이 되는 모범 사례와 권장 사항을 제공합니다.
각기 다른 아이콘이 포함된 다섯 개의 서로 다른 색상 세로 막대로 구성된 인포그래픽
IBM® Well-Architected Framework 알아보기
IBM® IT Architect Assistant

IBM IT Architect Assistant는 IT 솔루션 아키텍처를 설계하고 문서화하기 위한 협업 툴입니다. IBM® Hybrid Cloud Architecture Center의 참조 아키텍처와 동일한 방식으로 다이어그램을 작성하고, 이를 특정 프로젝트나 이니셔티브에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 검토 및 기타 커뮤니케이션을 위한 문서도 작성할 수 있습니다.

 IT Architect Assistant 액세스 요청 커뮤니티 에디션 - 이용 약관 IT Architect Assistant 사용자 가이드 - 커뮤니티 에디션
다이어그램 툴

아키텍처 다이어그램 템플릿을 사용하면 아키텍처 구성 요소를 나타내는 간단한 아이콘을 활용해 자체 아키텍처를 쉽게 만들 수 있습니다. 기존 패턴을 기반으로 환경에 맞게 사용자 지정하거나, 다양한 구성 요소를 조합해 처음부터 새로운 패턴을 만들 수 있습니다.
중첩된 노드를 사용해 운영 계층과 관계를 설명하는 IT 아키텍처 다이어그램
IBM® Design Language - 기술 다이어그램
시스템과 프로세스, 흐름을 체계적으로 표현하고 시각화하기 위해 기술 다이어그램에 IBM Design Language를 적용하세요. 요소 간 관계를 명확히 설명하고, 계층 구조를 정리하며, 프로세스 흐름의 순서를 표현할 수 있습니다.
UNICOM System Architect로 생성된 데이터 기반 기업 아키텍처를 표현한 일러스트
UNICOM System Architect
기업 아키텍처 구축을 지원하는 핵심 요소로 활용되는 IBM® UNICOM System Architect의 참조 모델과 패턴을 도입하세요. 다른 조직의 사례를 바탕으로, 업계에서 조직이 어떻게 운영되고 있는지 또는 어떻게 운영되어야 하는지 벤치마킹할 수 있습니다.
아키텍처 다이어그램 예시
아키텍처 아이콘 및 스텐실
이 리포지토리는 외부 고객과 비즈니스 파트너에게 IBM Cloud 아키텍처 아이콘을 제공하기 위해 마련되었습니다. IBM Cloud에서 승인된 디자인 툴은 Draw.io이며, 편의를 위해 PowerPoint(.ppt) 및 SVG(.svg) 파일도 함께 제공합니다.
아키텍처 툴 및 스텐실 살펴보기
다음 단계 안내

아키텍처 구축 과정에서 도움이 필요하거나 궁금한 점이 있으시면 언제든지 도와드리겠습니다. 전문가와 미팅을 예약하면 비즈니스 요구에 맞는 최적의 해결책을 함께 찾아드립니다.
어디서든 도움 받기 Consulting IBM 클라우드 솔루션