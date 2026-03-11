클라우드, 하이브리드 및 온프레미스 워크로드 인프라를 설계, 개발 및 구현하는 방법을 단순화하고 효율화합니다.
검증과 검토를 거친 아키텍처 패턴과 솔루션을 모아 제공하여, 최첨단 하이브리드 클라우드와 AI 기술을 활용해 변화하는 비즈니스 및 기술 목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있도록 지원합니다.
비즈니스 과제를 해결하기 위한 기술 솔루션 구축을 가속화하는 검증된 아키텍처 패턴입니다.
혁신을 가속화하고 효율성을 높이며 보안과 규정 준수를 유지하는 동시에 비용을 최적화할 수 있도록 지원하는 IBM® Cloud용 배포 가능한 아키텍처입니다.
비즈니스와 고객을 위한 솔루션을 설계하고 구현하는 데 도움이 되는 논문, 가이드 및 기타 간행물입니다.
IBM Well-Architected Framework는 하이브리드 클라우드 아키텍트가 안전하고 성능이 뛰어난 솔루션을 설계하는 데 도움이 되는 모범 사례와 권장 사항을 제공합니다.
IBM IT Architect Assistant는 IT 솔루션 아키텍처를 설계하고 문서화하기 위한 협업 툴입니다. IBM® Hybrid Cloud Architecture Center의 참조 아키텍처와 동일한 방식으로 다이어그램을 작성하고, 이를 특정 프로젝트나 이니셔티브에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 검토 및 기타 커뮤니케이션을 위한 문서도 작성할 수 있습니다.
아키텍처 다이어그램 템플릿을 사용하면 아키텍처 구성 요소를 나타내는 간단한 아이콘을 활용해 자체 아키텍처를 쉽게 만들 수 있습니다. 기존 패턴을 기반으로 환경에 맞게 사용자 지정하거나, 다양한 구성 요소를 조합해 처음부터 새로운 패턴을 만들 수 있습니다.