IBM Cloud의 배포 가능한 아키텍처

지속적인 통합, 배포 및 규정 준수가 가능하도록 설계된 사전 정의된 DevSecOps 툴체인 템플릿 세트를 활용하세요.
핵심 보안 및 기타 지원 서비스를 배포하여 계정에 있는 리소스의 보안 규정 준수를 관리할 수 있도록 설정하세요.
Red Hat OpenShift 클러스터에 IBM Maximo Application Suite 인스턴스를 배포하세요.
IBM Cloud® 모범 사례 및 요구 사항에 따라 IBM Cloud® Power Virtual Servers(PowerVS) 오퍼링을 구축하세요.
배포 가능한 아키텍처를 위한 Power 인프라에 SAP 시스템을 배포하여 SAP HANA 워크로드의 성능을 최적화하세요.
배포 가능한 아키텍처를 사용하여 VPC(보안 프라이빗 클라우드) 네트워크에 Red Hat OpenShift 워크로드 클러스터를 생성하세요.
IBM Cloud 및 watsonx 서비스를 지원하여 RAG 배포를 자동화하고 기업 데이터를 생성형 AI 솔루션에 임베드하세요.
GPU 워커 노드가 있는 IBM Cloud 클러스터 OpenShift에 Red Hat OpenShift AI 애드온을 배포하세요.
GPU 기반 VSI 인스턴스에 RHEL AI를 배포하고 미세 조정된 모델을 실행하여 자동화를 통해 모든 추론 작업을 수행하세요.
추가 컴퓨팅 리소스 없이 보안 VPC 네트워크를 배포하여 클라우드 인프라를 개선할 수 있습니다.
VPC 랜딩 존에 VSI를 배포하여 VPC 네트워크에서 워크로드를 실행할 수 있는 가상 서버가 있는 보안 인프라를 만드세요.
보안이 강화된 플랫폼 내에서 더 낮은 비용으로 확장 가능한 인프라를 구축하고 새로운 애플리케이션을 즉시 배포하며 수요에 따라 워크로드를 확장할 수 있는 IBM Cloud 솔루션을 살펴보세요.