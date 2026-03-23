아키텍처 패턴

변화하는 비즈니스 목표를 더 잘 충족할 수 있도록 최첨단 기술 활용을 가능하게 하는 검토되고 검증된 배포 가능한 아키텍처입니다.
흰색 배경에 파란 원, 사각형, 직사각형이 있는 그래픽

패턴

AI 데이터 하이브리드 Power 및 Z
리소스 IBM Well-Architected Framework
IBM Well-Architected Framework는 하이브리드 클라우드 아키텍트가 안전하고 성능이 뛰어난 솔루션을 설계하는 데 도움이 되는 모범 사례와 권장 사항을 제공합니다.
하이브리드 클라우드 솔루션
하이브리드 클라우드 솔루션으로 보다 스마트한 전략을 사용하여 실질적인 비즈니스 혁신 달성
편집 가능한 아키텍처 다이어그램 리소스
간단한 아이콘을 사용하여 아키텍처 구성 요소를 나타내는 아키텍처 다이어그램 템플릿으로 자체 아키텍처를 쉽게 만들 수 있습니다.
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아키텍처 생성 중 도움이 필요하거나 질문이 있는 경우 IBM이 도와드리겠습니다. IBM Garage의 전문가와의 미팅을 예약하세요. 함께 협력하여 비즈니스 니즈에 적합한 해답을 찾을 수 있습니다.