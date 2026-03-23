변화하는 비즈니스 목표를 더 잘 충족할 수 있도록 최첨단 기술 활용을 가능하게 하는 검토되고 검증된 배포 가능한 아키텍처입니다.
패턴
AI
데이터
하이브리드
Power 및 Z
생성형 AI - 기능 모델
전략적 목표와 운영 요구 사항을 달성하는 데 필수적인 엔터프라이즈 기능은 생성형 AI 아키텍처 기능 모델에 요약되어 있습니다.
IBM AI 플랫폼
IBM의 AI 플랫폼은 엔터프라이즈급 모델의 기능을 다루는 포괄적인 툴 제품군을 제공합니다.
AI 거버넌스
AI 거버넌스는 조직 내에서 AI 활동을 모니터링하고 관리하는 기능입니다. 여기에는 기업 내에 배포된 데이터 및 모델의 출처를 추적하고 문서화하는 프로세스와 절차뿐만 아니라, 모델을 학습시키고 지속적인 정확도를 검증 및 모니터링하는 데 사용되는 기술도 포함됩니다.
생성형 AI 솔루션 보안
생성형 AI 시스템은 여러 가지 고유한 보안 과제를 제시합니다. 조직은 생성형 AI의 강력한 기능과 모델이 잘못되거나 바람직하지 않은 출력을 생성하거나 민감하거나 개인적인 정보를 노출하거나 원치 않는 작업을 실행할 위험 사이에서 균형을 유지해야 합니다.
생성형 AI 도입을 위한 IBM 성숙도 모델
2020년에 IBM은 7가지 차원의 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 AI 성숙도 프레임워크를 도입했습니다. 생성형 AI의 출현과 함께 IBM 생성형 AI 아키텍처를 생성형 AI 도입을 위한 성숙도 모델에 맞게 조정했습니다.
생성형 AI - 에이전틱 AI
에이전틱 AI 시스템은 사용자 또는 다른 시스템을 대신하여 자율적으로 계획을 세우고 작업을 수행할 수 있습니다. 에이전틱 AI 시스템은 복잡한 문제를 여러 개의 작은 작업으로 분해하고 사용 가능한 툴을 사용해 외부 시스템과 상호작용하거나 계산 작업을 수행하여 문제를 해결합니다.
생성형 AI - 검색 증강 생성
대규모 언어 모델(LLM)은 종종 광범위한 주제에 대해 놀라울 정도로 지식이 풍부하지만, 범위가 학습한 데이터로만 제한됩니다. 즉, 비공개 또는 독점 비즈니스 정보가 포함된 LLM을 사용하려는 고객은 질문에 답하거나 서신을 생성하는 등의 작업에 LLM을 '즉시' 사용할 수 없습니다.
생성형 AI - Agent Assist과의 대화
조직 내의 다계층 지원 시스템은 인간 상담원과 함께 대규모 언어 모델 기반 대화형 어시스턴트 또는 챗봇을 사용하여 최종 사용자에게 효율적이고 포괄적인 지원을 제공할 수 있습니다.
생성형 AI - 생성형 검색
생성형 검색은 생성형 AI 모델과 검색 기능의 조합입니다. 대규모 언어 모델(LLM)의 콘텐츠 생성 및 요약 기능으로 검색 솔루션의 검색 및 검색 기능을 확장합니다.
생성형 AI - 문서 요약
요약은 긴 문서를 간결한 요약으로 압축하여 큰 작업의 핵심을 파악할 수 있는 기능입니다.
생성형 AI - 현대화 및 코드 생성
AI는 전체 소프트웨어 개발 라이프사이클에서 코드를 생성, 최적화 및 변환하여 애플리케이션 개발을 혁신할 수 있습니다. 생성형 AI를 도입하면 일관된 소프트웨어 개발, 개발자의 창의성 활용, 개발자 기술 향상으로 이어질 수 있습니다.
생성형 AI - Ansible용 코드 생성
IBM watsonx Code Assistant(WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed(RHAL)는 생성형 AI 기반 콘텐츠 추천을 통해 Ansible 플레이북 생성 프로세스를 명확하게 설명합니다.
생성형 AI - Z용 코드 생성
IBM watsonx Code Assistant(WCA) for Z는 AI 기반의 메인프레임 애플리케이션 현대화 솔루션으로, 개발자가 COBOL 비즈니스 서비스를 점진적으로 현대화하고 IBM Z에 최적화된 Java 코드로 선택적으로 변환할 수 있도록 지원합니다.
생성형 AI - 어시스턴트를 통한 AI 증강 소프트웨어 개발
LLM에서 가장 흥미로운 발전 중 하나는 어시스턴트라고도 불리는 에이전트의 개념입니다. 에이전트는 특정 역할을 지원하도록 사전에 프롬프트되고 미세 조정된 대규모 언어 모델(LLM)의 특수 버전입니다.
데이터 레이크하우스
데이터 레이크하우스는 데이터 웨어하우스와 데이터 레이크의 장점을 하나의 데이터 관리 솔루션으로 병합하는 데이터 플랫폼입니다.
데이터 및 분석 패브릭
액세스 가능한 모든 데이터의 가치를 활용하여 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 데이터를 검색, 관리 및 보호하세요.
DevSecOps 애플리케이션 라이프사이클 관리
DevSecOps 배포 가능한 아키텍처는 일련의 DevOps 툴체인과 파이프라인을 생성합니다. DevSecOps는 Continuous Delivery(Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, DevOps Insights, Code Risk Analyzer), Secrets Manager, Key Protect, Cloud Object Storage, Container Registry, Vulnerability Advisor를 사용합니다.
VPC 랜딩 존의 Red Hat OpenShift Container Platform
Red Hat OpenShift Container Platform on VPC 랜딩 존은 IBM Cloud for Financial Services의 참조 아키텍처를 기반으로 하는 배포 가능한 아키텍처 솔루션입니다. 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 네트워크에서 안전하고 규정을 준수하는 Red Hat OpenShift Container Platform 워크로드 클러스터를 생성합니다.
TechZone Deployer를 사용한 하이브리드 클라우드 애플리케이션 배포
IBM Technology Zone(TZ)은 IBM 직원, RedHat 및 파트너 판매자(판매자) 팀이 다양한 IBM 제품 중에서 선택하고 고유한 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있는 배포 자동화 시스템을 구축했습니다.
VPC 랜딩 존 - Standard
VPC 랜딩 존 배포 가능 아키텍처의 Standard 변형은 두 개의 가상 프라이빗 클라우드(VPC), 관리 VPC, 워크로드 VPC를 사용하여 환경과 배포된 워크로드를 관리합니다. 각 VPC는 워크로드를 안전하게 유지하는 다중 영역, 다중 서브넷 구현입니다. Transit Gateway는 VPC를 서로 연결하고 Virtual Private Endpoint는 IBM Cloud 서비스에 연결하는 데 사용됩니다.
VSI on VPC 랜딩 존 - QuickStart
VSI on VPC 랜딩 존 배포 가능 아키텍처의 QuickStart 변형은 단일 지역에서 완전히 사용자 지정 가능한 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 환경을 생성합니다. 이 솔루션은 워크로드를 위한 보안 VPC에 가상 서버를 제공합니다. QuickStart 변형은 데모 및 개발을 위해 빠르게 배포할 수 있도록 설계되었습니다.
VSI on VPC 랜딩 존 - Standard
VSI on VPC 랜딩 존 배포 가능 아키텍처의 Standard 변형은 IBM Cloud for Financial Services 참조 아키텍처를 기반으로 합니다. 이 아키텍처는 가상 서버를 통해 사용자 지정 가능하고 안전한 인프라를 생성하여 다중 영역 지역에서 가상 프라이빗 클라우드(VPC)로 워크로드를 실행할 수 있습니다.
Power Virtual Server for SAP HANA
Power Virtual Server for SAP HANA의 SAP 지원 PowerVS 변형은 확장 가능한 기본 SAP 시스템 환경을 구축합니다. 이 변형은 VPC 랜딩 존과 Power Virtual Server with VPC 랜딩 존의 파운데이션 모델을 기반으로 구축됩니다. SAP HANA 및 SAP NetWeaver, 그리고 선택적으로 공유 SAP 파일을 위한 PowerVS 인스턴스는 SAP 설치를 위해 배포되고 사전 구성됩니다.
Power Virtual Server with VPC 랜딩 존
Power Virtual Server with VPC 랜딩 존의 PowerVS 작업 공간 배포는 VPC 서비스와 Power Virtual Server 작업 공간을 생성하고 이를 상호 연결합니다.