IBM watsonx Code Assistant(WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed(RHAL)는 생성형 AI 기반 콘텐츠 추천을 통해 Ansible 플레이북 생성 프로세스를 명확하게 설명합니다. IT 자동화를 가속하기 위해 설계된 WCA for RHAL는 선도적인 개발 관행을 따르는 콘텐츠 추천을 제공하여 오류를 줄이고 Ansible 작업, 역할, 플레이북의 일관성을 향상시킵니다. WCA for RHAL는 일반 영어 텍스트로 작성된 자연어 요청을 사용하여 콘텐츠를 생성할 수도 있어 기업 내 자동화 접근을 확장하고 확장성을 높이는 데 도움을 줍니다.

WCA for RHAL는 Ansible 플레이북의 방대한 데이터 세트로 학습된 IBM® Granite 대규모 언어 모델(LLM)을 사용합니다. LLM은 기업 자체 데이터를 사용해 조정할 수 있으며 이를 통해 해당 기업의 자동화 구문과 구조의 세부적인 특성을 이해할 수 있습니다. 사용자는 제안을 그대로 수용하거나 필요에 맞게 콘텐츠 추천을 수정할 수 있으며 AI가 생성한 콘텐츠 추천을 통해 자동화의 가치 실현 시간을 더 단축하고 개발 주기를 가속할 수 있습니다.

솔루션 개요