IBM watsonx Code Assistant(WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed(RHAL)는 생성형 AI 기반 콘텐츠 추천을 통해 Ansible 플레이북 생성 프로세스를 명확하게 설명합니다. IT 자동화를 가속하기 위해 설계된 WCA for RHAL는 선도적인 개발 관행을 따르는 콘텐츠 추천을 제공하여 오류를 줄이고 Ansible 작업, 역할, 플레이북의 일관성을 향상시킵니다. WCA for RHAL는 일반 영어 텍스트로 작성된 자연어 요청을 사용하여 콘텐츠를 생성할 수도 있어 기업 내 자동화 접근을 확장하고 확장성을 높이는 데 도움을 줍니다.
WCA for RHAL는 Ansible 플레이북의 방대한 데이터 세트로 학습된 IBM® Granite 대규모 언어 모델(LLM)을 사용합니다. LLM은 기업 자체 데이터를 사용해 조정할 수 있으며 이를 통해 해당 기업의 자동화 구문과 구조의 세부적인 특성을 이해할 수 있습니다. 사용자는 제안을 그대로 수용하거나 필요에 맞게 콘텐츠 추천을 수정할 수 있으며 AI가 생성한 콘텐츠 추천을 통해 자동화의 가치 실현 시간을 더 단축하고 개발 주기를 가속할 수 있습니다.
WCA for RHAL는 다음 구성 요소로 이루어져 있습니다(위의 다이어그램 참조).
Ansible Playbook에는 서버, 컨테이너, 네트워크 장치, 클라우드 서비스와 같은 관리 대상 노드와 엔드포인트에서 자동화를 실행하는 데 필요한 코드가 포함됩니다.
플레이북 소스 코드 관리(SCM)는 Ansible 플레이북의 모든 운영 및 개발 브랜치를 관리하는 곳입니다. 사용 가능한 SCM 솔루션은 많지만 Git 기반 솔루션이 가장 널리 사용되므로 이후 설명에서는 이를 기준으로 합니다.
Red Hat의 Ansible Automation Platform에는 Ansible 코어 엔진, linting 서비스, 배포 관리 서비스, Ansible 플레이북 실행 및 문제 해결을 위한 사용자 인터페이스가 포함됩니다. 일반적으로 SCM에서 병합이 발생할 때마다 업데이트된 플레이북을 가져오도록 구성됩니다.
Red Hat Ansible Lightspeed는 자연어 프롬프트와 코드 컨텍스트를 읽어 IBM watsonx Code Assistant 서비스로 전송하여 파운데이션 모델 매칭을 수행하는 IBM® watsonx.ai 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 콘텐츠와 매칭 감사 정보를 생성하여 VS Code로 다시 전송합니다.
IBM watsonx Code Assistant Service(WCA for RHAL)는 Red Hat Ansible Lightspeed로부터 프롬프트 요청을 받아 대규모 언어 모델(LLM)과 매칭을 수행하는 IBM watsonx.ai 애플리케이션입니다. WCA for RHAL는 추가적인 Ansible 플레이북 데이터 세트를 사용해 LLM을 학습시킬 수도 있습니다. IBM watsonx Code Assistant와 Red Hat Ansible Lightspeed는 함께 작동하여 선도적인 개발 관행을 따르는 완전하고 정확한 콘텐츠 생성 제안을 제공합니다.
코드 대규모 언어 모델(LLM)은 Ansible용 IBM Granite 모델을 기반으로 한 콘텐츠 생성용 파운데이션 모델입니다. 또한 공급업체나 기업 사용자에 의해 생성된 추가 플레이북 코드를 포함하도록 학습될 수도 있습니다.
위의 다이어그램은 WCA for RHAL의 구성 요소들이 어떻게 함께 작동하여 Ansible 플레이북 작성 시간을 줄이고 일관성을 향상시키는지를 보여줍니다.