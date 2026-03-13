Agent Assist와의 대화

생성 모델 선택

프로젝트에 적합한 모델을 선택하는 데에는 여러 가지 요소가 고려됩니다.

모델의 라이선스에 따라 사용 방법이 제한될 수 있습니다. 예를 들어, 모델의 라이선스로 인해 상업용 애플리케이션의 일부로 사용하지 못할 수도 있습니다.

모델 학습에 사용되는 데이터 세트는 모델이 특정 애플리케이션에서 얼마나 잘 작동하는지에 직접적인 영향을 미치며, 모델이 무의미하거나 공격적이거나 단순히 원치 않는 응답을 생성할 수 있는 위험에 상당한 영향을 미칩니다. 마찬가지로 저작권이 있는 데이터나 개인 데이터를 기반으로 학습한 모델의 사용자는 법적 책임을 물어야 할 수도 있습니다. IBM은 완전한 학습 데이터 투명성을 제공하고 자사 모델에서 발생하는 법적 청구에 대한 면책을 제공합니다.

모델의 크기, 학습된 매개변수의 수, 컨텍스트 윈도우(모델이 수용할 수 있는 텍스트 구절 길이)의 크기는 모델 성능, 리소스 요구 사항, 처리량에 영향을 미칩니다. '더 큰 것이 낫다'다 철학을 고수하고 200억 개의 매개변수 모델을 선택하고 싶지만, 리소스 요구 사항과 정확도 개선(해당하는 경우)만으로는 이를 정당화하지 못할 수 있습니다. 최근 연구에 따르면 일부 솔루션에서는 작은 모델이 큰 모델보다 성능이 훨씬 뛰어날 수 있습니다.

모델에 적용된 모든 미세 조정은 작업에 대한 적합성에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, IBM은 Granite 모델의 두 가지 버전을 제공합니다. 하나는 일반 채팅 애플리케이션에 맞게 조정되었고 다른 하나는 명령을 따르도록 조정되었습니다.

모델을 선택할 때 고려해야 할 기타 사항은 다음과 같습니다.