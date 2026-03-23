아키텍처 다이어그램 템플릿을 사용하면 아키텍처 구성 요소를 나타내는 간단한 아이콘을 활용해 자체 아키텍처를 쉽게 만들 수 있습니다. 기존 패턴을 기반으로 환경에 맞게 사용자 지정하거나, 다양한 구성 요소를 조합해 처음부터 새로운 패턴을 만들 수 있습니다.
기술 다이어그램은 IBM에서 다양한 목적으로 사용됩니다. 기술 다이어그램은 시스템 요소 간의 관계, 특정 구조의 계층 구조를 설명하거나 프로세스 흐름을 나타내기 위한 순서 개념을 소개하는 데 사용할 수 있습니다.
IBM Cloud Architecture 스텐실을 사용하여 Draw.io 툴로 IBM Cloud 다이어그램을 생성하세요. 이 자산 세트는 외부 고객 및 비즈니스 파트너에게 IBM Cloud 아키텍처 아이콘을 제공하기 위한 것입니다. IBM Cloud의 공식 승인 디자인 툴은 Draw.io입니다. 편의를 위해 Powerpoint(.ppt) 및 SVG(.svg) 파일도 함께 제공됩니다.
IBM® IT Architect Assistant Community Edition은 IT 솔루션 아키텍처를 생성하고 문서화하기 위한 협업 툴입니다. IBM® Hybrid Cloud Architecture Center의 참조 아키텍처와 동일한 방식으로 다이어그램을 작성한 후 특정 프로젝트나 이니셔티브에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 검토 및 기타 커뮤니케이션을 위한 문서도 생성할 수 있습니다.
참조 모델과 패턴은 기업 아키텍처 활동을 지원하는 핵심 요소입니다. 업계의 다른 조직에서 일어나고 있는 일을 기반으로 조직이 어떻게 운영될 수 있는지 또는 운영되어야 하는지를 생각하는 데 도움을 줍니다.
IBM Hybrid Cloud Architecture Center를 위한 저장소 기반 기업 아키텍처 솔루션을 고객에게 제공하기 위해 UNICOM Systems는 System Architect에서 사용할 수 있는 유사한 템플릿을 만들었습니다.
IBM은 어떠한 보증도 없이 템플릿을 “있는 그대로” 제공합니다. 템플릿에는 제3자 소프트웨어 또는 기타 제3자 콘텐츠(“콘텐츠”)에 대한 링크가 포함되거나 이에 대한 액세스가 필요할 수 있습니다. 해당 제3자는 언제든지 단독 재량으로 액세스를 종료할 수 있습니다. 최종 사용자는 해당 콘텐츠에 대한 액세스 또는 사용을 위해 제3자와 별도의 계약을 체결해야 할 수 있습니다. IBM은 이러한 별도 계약의 당사자가 아니며, 최종 사용자는 이러한 별도 계약의 조건을 준수하는 데 동의해야 합니다.