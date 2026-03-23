참조 모델과 패턴은 기업 아키텍처 활동을 지원하는 핵심 요소입니다. 업계의 다른 조직에서 일어나고 있는 일을 기반으로 조직이 어떻게 운영될 수 있는지 또는 운영되어야 하는지를 생각하는 데 도움을 줍니다.



IBM Hybrid Cloud Architecture Center를 위한 저장소 기반 기업 아키텍처 솔루션을 고객에게 제공하기 위해 UNICOM Systems는 System Architect에서 사용할 수 있는 유사한 템플릿을 만들었습니다.