위의 다이어그램은 요약 패턴의 두 가지 형태를 보여줍니다. 패턴의 가장 간단한 형태는 Stuff 변형이며 다음과 같은 특징이 있습니다.

문서 내용을 읽고 '채웁(stuffed)'니다. 즉 내용 전체를 LLM 프롬프트에 복사합니다. 프롬프트 템플릿은 보통 지시사항과 키워드로 내용을 ‘감싸’서 대상 모델이 요약문을 생성하도록 유도하는 데 사용됩니다. 훈련된 LLM에 결과물 프롬프트를 제출하면 LLM가 이에 대한 응답으로 요약을 생성합니다.

Stuff 방식은 작은 문서에는 적합하지만 LLM의 컨텍스트 창이나 문서 모듬에 비해 너무 큰 문서에는 적합하지 않습니다. 하지만 우리에겐 이러한 상황에 활용하기 좋은 Map-Reduce 버전이 있습니다. 이 버전은 Map 단계에서, Stuff 방식을 사용하여 개별 문서나 문서의 하위 섹션을 LLM 프롬프트에 채웁니다. 문서나 청크에 대해 반환된 요약이 애플리케이션에서 집계된 다음, LLM(4)에 제출되어 더 큰 작업이나 문서 세트의 전체 요약이 생성됩니다. 매핑 및 축소 단계에 동일한 LLM을 사용할 수 있지만, 주요 세부 정보를 잃지 않고 집계 요약을 생성하기 위해 축소 모델을 미세 조정해야 하는 경우가 더 많습니다.

개념적 관점에서 요약은 기계 번역 작업과 유사합니다. 즉,LLM에 긴 문서를 더 짧은 요약으로 '번역'시킵니다. 따라서 BART, T5 같은 인코더-디코더 모델이 요약 솔루션에 적합합니다. 요약에 적합한 LLM 대부분은 뉴스 기사, Wikipedia, 법률 및 과학 간행물 같은 출처에서 추출한 하나 이상의 공개적인 학습 세트를 훈련에 사용합니다. 그러나 이러한 모델이 표적화된 비즈니스 프로세스와 인풋 데이터에 대해 납득할 수준의 요약문을 생성하려면 미세 조정이 필요합니다.

복잡한 비즈니스 프로세스에서는 일반적으로 다양한 사용자 그룹을 위한 요약을 생성할 때 여러 개의 미세 조정된 모델을 사용합니다. 예를 들어 보험 청구 프로세스에서는 청구 요약과 담당자 배정, 사기 탐지 및 조사, 의료 또는 엔지니어링 컨설턴트와 같은 서비스 업체의 보고서 요약을 위해 LLM을 미세 조정해야 할 수 있습니다.