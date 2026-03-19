위의 다이어그램은 WCA for Z의 구성 요소들이 어떻게 함께 작동하여 개발자가 COBOL 소스 코드를 Java로 변환할 수 있도록 하는지를 보여줍니다.

아키텍트는 ADDI의 기능을 사용하여 COBOL Code를 이해합니다. 이 제품은 Windows VM에서 실행되며 소스 코드를 스캔하여 아키텍트에게 애플리케이션 인사이트를 제공합니다. 소스 코드 분석 결과는 아키텍트가 Eclipse 기반 툴에서 접근할 수 있는 프로젝트에 저장됩니다. 이 툴을 사용하면 아키텍트는 서로 다른 프로그램 간 관계 시각화, 보고서 실행, 코드 검색 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 아키텍트는 이 툴을 사용해 리팩터링할 잠재적인 비즈니스 서비스를 식별함으로써 모놀리식 COBOL 애플리케이션의 현대화를 시작할 수 있으며 생성형 AI를 사용해 Java로 변환하는 옵션도 사용할 수 있습니다.

ADDI는 분석 결과를 메타데이터 데이터베이스로 전송하며 이 데이터는 IBM watsonx Code Assistant Service에서 사용하는 데이터 세트에 추가됩니다.

COBOL 개발자는 Refactoring Assistant를 사용하여 아키텍트가 모놀리식 애플리케이션에서 식별한 COBOL 비즈니스 서비스를 추출하기 시작합니다. Refactoring Assistant는 Linux VM에서 실행되는 컨테이너 기반 제품입니다. 이 제품은 개발자가 여러 기존 프로그램에서 비즈니스 기능을 구성하는 새로운 COBOL 서비스를 만들기 위해 관련 코드를 시각화하고 선택할 수 있는 웹 UI를 제공합니다. Refactoring Assistant는 ADDI 데이터베이스에 있는 COBOL 애플리케이션 분석 결과에 안전하게 접근하기 위해 ADDI에 연결됩니다.

COBOL 개발자가 모든 코드를 선택하면 새로운 COBOL 프로그램을 워크스테이션으로 내보내 통합 개발 환경(IDE)에서 계속 개발할 수 있습니다.

리팩터링된 COBOL 단락은 Services Repo에 저장되며 Java 개발자가 변환 작업에 사용할 수 있도록 제공됩니다.

Java 개발자는 VS Code의 Z Open Editor를 사용하여 IBM Cloud의 WCA for Z 서비스에 연결합니다. 이 서비스는 IBM® Cloud 계정을 사용하여 프로비저닝되며 AI 파운데이션 모델에 대한 접근을 제공합니다. Z Open Editor를 사용하면 Java 개발자는 다음과 같이 코드를 변환하고 생성할 수 있습니다. 먼저 Java 개발자는 VS Code에서 COBOL 단락을 선택하고 해당 내용을 WCA for Z 서비스로 전송하여 Java 클래스 정의로 변환합니다. 이후 VS Code에서 Java 개발자는 WCA for Z 서비스가 Java 코드 줄을 생성할 개별 Java 클래스를 선택합니다.

위 두 경우 모두에서 WCA for Z 서비스는 Code LLM을 사용하여 콘텐츠를 생성합니다. Code LLM은 여러 프로그래밍 언어로 학습된 생성형 AI 파운데이션 모델이며 COBOL을 Java로 변환하도록 미세 조정되었습니다.