프로젝트에 적합한 모델을 선택하는 데에는 여러 가지 요소가 고려됩니다.

모델의 라이선스에 따라 사용 방법이 제한될 수 있습니다. 예를 들어, 모델의 라이선스로 인해 상업용 애플리케이션의 일부로 사용하지 못할 수도 있습니다.

모델 학습에 사용되는 데이터 세트는 특정 애플리케이션에서 모델이 얼마나 잘 작동하는지에 직접적인 영향을 미치며 모델이 비논리적이거나 불쾌하거나 단순히 원치 않는 응답을 생성할 위험에도 큰 영향을 줍니다. 마찬가지로 저작권이 있거나 개인 데이터로 학습된 모델은 사용자에게 법적 책임을 발생시킬 수 있습니다. IBM은 학습 데이터의 완전한 투명성과 모델로 인해 발생하는 법적 청구에 대한 면책을 제공합니다.

모델의 크기, 즉 학습에 사용된 매개변수 수와 컨텍스트 창의 크기, 즉 모델이 처리할 수 있는 텍스트 길이는 모델 성능, 리소스 요구 사항, 비용 및 처리량에 영향을 미칩니다. "클수록 좋다"는 접근 방식으로 200억 매개변수 모델을 선택하고 싶을 수 있지만 필요한 리소스와 정확도 향상(있다면)이 이를 정당화하지 못할 수도 있습니다. 최근 연구에 따르면 일부 솔루션에서는 더 작은 모델이 더 큰 모델보다 훨씬 뛰어난 성능을 보일 수 있습니다.

모델에 적용된 모든 미세 조정은 작업에 대한 적합성에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, IBM은 Granite 모델의 두 가지 버전을 제공합니다. 하나는 일반 채팅 애플리케이션에 맞게 조정되었고 다른 하나는 명령을 따르도록 조정되었습니다.

모델을 선택할 때 고려해야 할 기타 사항은 다음과 같습니다.