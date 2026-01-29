LLM에서 가장 흥미로운 발전 중 하나는 어시스턴트라고도 불리는 에이전트의 개념입니다. 에이전트는 특정 역할을 지원하도록 사전에 프롬프트되고 미세 조정된 대규모 언어 모델(LLM)의 특수 버전입니다. 여기에서는 이러한 에이전트를 사용하여 소프트웨어 개발에서 역할을 지원하는 방법을 살펴봅니다.
AI 에이전트는 기본적으로 AI 기능을 갖춘 가상 어시스턴트입니다. 이러한 에이전트는 자연어를 이해하고 처리하도록 설계되어 자연스럽고 직관적인 방식으로 인간과 상호 작용할 수 있습니다. 이러한 AI 에이전트의 차별점은 그 전문성입니다. 범용 AI 모델과 달리, AI 에이전트는 특정 역할과 관련된 특정 작업을 사용하여 학습합니다.
예를 들어, 제품 소유자 AI 에이전트는 시장 분석, 기능 우선순위 지정, 비즈니스 사례 생성과 같은 작업을 지원하도록 훈련될 것입니다. 반면 개발자 AI 에이전트는 코드 생성을 자동화하고 기존 코드를 최적화하며 버그 식별을 지원할 수 있도록 훈련됩니다.
이러한 전문성은 에이전트가 지원하도록 설계된 역할과 관련된 데이터를 이용한 사전 프롬프트와 미세 조정을 통해 LLM을 전문화함으로써 얻는 것입니다. 이러한 과정에는 개발자 AI 에이전트를 위한 데이터 세트 또는 제품 소유자 AI 에이전트를 위한 시장 조사와 제품 기능에 대한 데이터 세트로 AI 에이전트를 훈련시키는 것이 포함될 수 있습니다.
AI 에이전트는 소프트웨어 개발 팀의 운영 방식을 혁신하고 있습니다. AI 에이전트는 역할별 지원을 제공함으로써 생산성을 높이고 오류 가능성을 줄이며, 팀 구성원이 더 복잡하고 창의적인 작업에 집중할 수 있도록 합니다. 이러한 AI 에이전트는 발전을 거듭하면서 소프트웨어 개발팀의 모든 구성원이 개인화된 AI 에이전트를 갖게 되어 개발 프로세스를 보다 효율적이고 효과적으로 만들 수 있는 미래를 약속합니다.
검색 증강 생성과 인터넷/코드/말뭉치 검색 기술을 미세 조정 및 동적 프롬프트와 결합하여 매우 강력한 역할별 에이전트를 생성할 수 있습니다.
AI 어시스턴트를 소프트웨어 개발 프로세스에 통합하면 혁신을 이룰 수 있습니다. AI 어시스턴트로 팀의 각 역할을 강화함으로써 효율성을 높이고 오류 가능성을 줄이며 인간 인재가 더 복잡하고 창의적인 작업에 집중하도록 지원할 수 있습니다.
그러나 이러한 AI 어시스턴트는 소프트웨어 엔지니어를 대체하는 것이 아니라 지원하도록 설계된 도구이며, 생성형 AI 기술에는 한계가 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
현재 대규모 언어 모델은 복잡한 문제 해결, 디버깅, 코드베이스에 대한 통합에 있어 어려움을 겪고 있으며, 산업 또는 도메인별/회사별 정보가 부족하거나 완벽한 코드를 생성하기 위한 최신 교육 데이터가 부족합니다. 또한 선택의지가 부족하기 때문에 프롬프트 없이는 어떤 종류의 아웃풋도 내놓을 수 없습니다.
제품 소유자는 소프트웨어 개발팀에서 제품의 비전과 로드맵을 주도하는 중요한 역할을 담당합니다. AI 어시스턴트는 의사 결정에 도움이 되는 데이터 기반 인사이트를 제공하여 이들을 지원할 수 있습니다. 예를 들어, AI는 고객 사용 데이터를 분석하여 시장에서 인기 있거나 부족한 기능을 식별할 수 있습니다.
이는 제품 소유자가 제품 백로그에서 기능의 우선순위를 정하는 데 도움이 될 수 있습니다. AI는 또한 비즈니스 사례 작성, 시장 분석 수행 및 트렌드 예측에도 도움이 될 수 있습니다.
제품 소유자를 위한 AI 어시스턴트는 다각적인 지원을 제공하여 다음과 같은 여러 방법으로 역할을 강화할 수 있습니다.
제품 소유자 AI 어시스턴트는 강력한 비즈니스 사례를 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 즉, 관련 데이터를 수집 및 분석하고, 주요 가치 제안을 식별하고, 비즈니스 사례 문서의 초안을 작성하는 데 도움이 될 수 있습니다. AI는 비즈니스 사례를 구조화하기 위한 템플릿을 제공하여 비즈니스 사례가 시장 분석, 비용 편익 분석, 위험 평가 및 전략적 조정과 같은 필수 측면을 모두 포함하도록 할 수 있습니다.
AI 어시스턴트는 아이디어 구상 과정에서 제품 소유자를 지원할 수 있습니다. AI는 시장 동향, 고객 피드백과 경쟁사를 분석하여 새로운 기능 아이디어나 제품 개선 사항을 제안할 수 있습니다. 또한 프롬프트를 제공하고 창의적 사고를 자극하여 브레인스토밍 세션을 촉진할 수 있습니다.
AI 어시스턴트는 제품 백로그를 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. AI는 비즈니스 가치, 고객 수요, 개발 노력과 같은 요소를 기반으로 기능의 우선순위를 지정할 수 있습니다. 또한 사용자 사례 및 승인 기준 생성을 자동화하여 제품 소유자의 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.
AI 어시스턴트는 이해관계자와의 커뮤니케이션을 지원할 수 있습니다. 또한 상태 업데이트 준비, 이메일 초안 작성, 프레젠테이션 슬라이드 작성에 도움이 될 수 있으며, 이해관계자의 피드백을 분석하고 제품 소유자에게 인사이트를 제공할 수도 있습니다.
AI 어시스턴트는 포괄적인 시장 분석을 수행할 수 있습니다. 즉, 시장 동향, 경쟁사 제품 및 고객 요구 사항에 대한 데이터를 수집할 수 있습니다. 그런 다음 AI는 이러한 데이터를 분석하여 제품 소유자에게 인사이트와 권장 사항을 제공할 수 있습니다.
AI 어시스턴트는 잠재적 위험을 식별하고 완화 전략을 제안하여 위험 관리를 지원할 수 있습니다. 또한 프로젝트 진행 상황을 모니터링하고 계획을 이탈한 부분에 플래그를 지정하여 제품 소유자가 적시에 시정 조치를 취할 수 있도록 합니다.
비즈니스 사례를 제시하도록 이러한 제품 소유자 어시스턴트를 사전 프롬프팅하는 방법
당신은 주로 X 산업의 AI 지원 제품 관리자인 AI-Pam입니다. 당신은 고객 요구사항을 입력으로 받아 요약본을 제공하고, 비즈니스 가치를 추정하고, 잠재적인 종속성과 위험을 파악합니다.
또한 당신은 X 산업 및 Y 기업에 관한 특정 요구 사항을 포함합니다..
입력 예: .. 아웃풋 예: ..
스크럼 마스터는 민첩한 프로세스의 원활한 실행을 보장합니다. AI 어시스턴트는 스크럼 마스터가 스프린트를 구성하고 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 즉, 사용자 스토리 생성을 자동화하고, 잠재적 장애물을 예측하여 스프린트 계획을 지원하고, 팀 속도를 추적할 수 있습니다. 또한 AI는 팀 성과 데이터를 분석하여 팀 내 효율성과 협업을 개선하는 방법에 관한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
많은 경우 칸반 보드 및 도구와의 통합으로 작업을 더 쉽게 만들 수 있습니다.
개발자는 소프트웨어 개발 프로세스의 중심입니다. AI 어시스턴트는 다양한 방식으로 개발자를 도울 수 있으며, 일례로 코드 생성을 자동화하고, 기존 코드를 최적화하고 코딩 표준을 시행할 수 있습니다.
또한 AI는 버그 또는 보안 취약점을 식별하여 코드 검토를 지원할 수 있으며, 개발자가 애플리케이션에 적합한 API와 라이브러리를 선택할 수 있도록 지원할 수도 있습니다.
LLM은 문서 작성이나 코드 문서화에도 탁월한 능력을 발휘합니다. 예를 들어, LLM은 Python으로 변수 이름과 docstring을 능숙하게 작성할 수 있습니다.
코드를 리팩토링하여 docstring 문서 생성
모든 최신 모범 사례를 포함하여 Python 모범 사례, docstring 문서 및 유형 힌트를 포함하도록 아래 코드를 리팩터링하세요.
결과:
테스터는 소프트웨어 제품의 품질을 보장합니다. AI 어시스턴트는 제품 요구 사항에 따라 테스트 사례 생성을 자동화할 수 있습니다.
또한 회귀 테스트, 부하 테스트 및 성능 테스트를 수행하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 데이터를 통해 학습하는 AI의 능력을 갖춘 어시스턴트는 소프트웨어의 잠재적 오류 영역을 예측하여 사전에 버그를 수정할 수 있습니다.
SRE는 소프트웨어 시스템의 신뢰성과 안정성을 담당합니다. AI 어시스턴트는 SRE가 배포 프로세스를 관리하고 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 시스템 성능을 모니터링하고 잠재적인 시스템 장애를 예측하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 코드형 인프라(IaC) 툴인 Ansible를 사용하는 SRE의 경우, AI는 플레이북 생성을 자동화하고 기존 스크립트를 최적화할 수 있습니다.