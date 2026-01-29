LLM에서 가장 흥미로운 발전 중 하나는 어시스턴트라고도 불리는 에이전트의 개념입니다. 에이전트는 특정 역할을 지원하도록 사전에 프롬프트되고 미세 조정된 대규모 언어 모델(LLM)의 특수 버전입니다. 여기에서는 이러한 에이전트를 사용하여 소프트웨어 개발에서 역할을 지원하는 방법을 살펴봅니다.

AI 에이전트는 기본적으로 AI 기능을 갖춘 가상 어시스턴트입니다. 이러한 에이전트는 자연어를 이해하고 처리하도록 설계되어 자연스럽고 직관적인 방식으로 인간과 상호 작용할 수 있습니다. 이러한 AI 에이전트의 차별점은 그 전문성입니다. 범용 AI 모델과 달리, AI 에이전트는 특정 역할과 관련된 특정 작업을 사용하여 학습합니다.

예를 들어, 제품 소유자 AI 에이전트는 시장 분석, 기능 우선순위 지정, 비즈니스 사례 생성과 같은 작업을 지원하도록 훈련될 것입니다. 반면 개발자 AI 에이전트는 코드 생성을 자동화하고 기존 코드를 최적화하며 버그 식별을 지원할 수 있도록 훈련됩니다.

이러한 전문성은 에이전트가 지원하도록 설계된 역할과 관련된 데이터를 이용한 사전 프롬프트와 미세 조정을 통해 LLM을 전문화함으로써 얻는 것입니다. 이러한 과정에는 개발자 AI 에이전트를 위한 데이터 세트 또는 제품 소유자 AI 에이전트를 위한 시장 조사와 제품 기능에 대한 데이터 세트로 AI 에이전트를 훈련시키는 것이 포함될 수 있습니다.

AI 에이전트는 소프트웨어 개발 팀의 운영 방식을 혁신하고 있습니다. AI 에이전트는 역할별 지원을 제공함으로써 생산성을 높이고 오류 가능성을 줄이며, 팀 구성원이 더 복잡하고 창의적인 작업에 집중할 수 있도록 합니다. 이러한 AI 에이전트는 발전을 거듭하면서 소프트웨어 개발팀의 모든 구성원이 개인화된 AI 에이전트를 갖게 되어 개발 프로세스를 보다 효율적이고 효과적으로 만들 수 있는 미래를 약속합니다.

검색 증강 생성과 인터넷/코드/말뭉치 검색 기술을 미세 조정 및 동적 프롬프트와 결합하여 매우 강력한 역할별 에이전트를 생성할 수 있습니다.