오케스트레이션 전략

에이전트 오케스트레이션은 다양한 접근 방식을 사용하여 구현할 수 있습니다. 중앙 집중식 오케스트레이션 접근 방식은 단일 마스터 오케스트레이션 구성 요소를 사용하여 시스템에 있는 다른 모든 에이전트의 작업을 관리합니다. 단일 구성 및 관리 지점이 있으면 전체 시스템의 관리 및 제어가 간단해지고 문제 해결도 쉬워집니다. 단점은 단일 제어 지점이 병목 현상이 될 수 있으며, 요청 볼륨 및/또는 에이전트 수가 증가할수록 확장성 문제가 발생할 수 있다는 것입니다.

분산형 오케스트레이션 접근 방식은 에이전트가 작업을 가져오고 결과를 게시하며, 여러 부분으로 구성된 작업을 서로 라우팅하는 작업 대기열을 구현합니다. 이는 블랙보드 시스템과 유사합니다. 분산형 오케스트레이션 솔루션은 매우 강력하고 내결함성이 뛰어나지만, 시스템 규모가 증가하고 기능이 광범위해질수록 설계하고 문제를 해결하기가 어려워집니다.

마지막으로, 계층적 오케스트레이션 접근 방식은 중앙 집중식 접근 방식과 분산형 접근 방식의 요소를 결합합니다. 계층적 오케스트레이션에서는 상위 수준 에이전트의 작업을 조정하는 데 마스터 오케스트레이터가 사용되며, 이 상위 수준의 에이전트는 다른 에이전트를 호출하여 복잡한 작업을 완료할 수 있습니다. 이는 중앙 집중식 접근 방식의 관리 및 제어 용이성을 상당 부분 유지하면서도 요청량이 많거나 에이전트 수가 많은 경우 중앙 제어 구성 요소에서 병목 현상이 발생할 가능성을 줄여 줍니다.

에이전트 세분화

AI 에이전트의 세분화는 에이전트가 수행할 수 있는 작업의 복잡성을 나타냅니다. 세분화 수준이 높은 에이전트는 다수의 작업 또는 소수의 작업을 매우 상세하게 수행할 수 있는 반면, 세분화 수준이 낮은 에이전트는 소수의 작업 또는 단일 작업만 낮은 상세도로 수행할 수 있습니다. 이를 보다 명확하게 이해하려면 고객 서비스 상담원을 생각해 보세요. 세분화 수준이 낮은 에이전트는 제품에 관한 간단한 질문(예: "검정색도 있나요?")에만 답변할 수 있는 반면, 세분화 수준이 높은 에이전트는 현지 재고를 확인하고 고객 자택으로의 제품 배송을 예약할 수 있습니다.

에이전트 솔루션 설계자는 시스템 내에서 개별 에이전트를 얼마나 세분화할 것인지 결정해야 합니다(예: 세분화 수준이 높은 소수의 에이전트 또는 세분화 수준이 낮은 다수의 에이전트). 세분화 수준이 높은 에이전트의 광범위한 능력에는 컴퓨팅 리소스 요구 사항이 증가하고 작업 완료 시간이 길어진다는 대가가 수반됩니다. 세분화 수준이 낮은 에이전트는 기능은 떨어지지만 초점이 좁기 때문에 컴퓨팅 리소스가 덜 필요하고 일반적으로 작업을 훨씬 더 빠르게 완료할 수 있습니다.

'적절한' 세분화 수준이 무엇인지 아직 알 수는 없지만, 초기 경험에 따르면 중요 비즈니스 프로세스에 맞춰 세분화 수준이 낮은 에이전트(예: Purchase_Order_Processing_Agent)를 만들면 리소스 요구 사항, 처리 속도와 솔루션 복잡성 간에 적절한 균형을 맞출 수 있습니다. 그런 다음 세분화 수준이 낮은 에이전트를 정적 워크플로에 통합하거나 더 큰 프로세스의 일부로 세분화 수준이 높은 에이전트가 호출하도록 할 수 있습니다.

정적 워크플로와 동적 워크플로의 비교

에이전틱 AI 솔루션 설계자는 사전 정의된 정적 프로세스 및 워크플로를 따르는 에이전트와 사용자 프롬프트에 따라 워크플로를 동적으로 생성하는 것 사이에서 균형을 유지해야 합니다. 정답이나 오답은 없지만, 아키텍트는 다음 권장 사항과 고려 사항을 고려하는 것이 좋습니다: