IBM Well-Architected Framework는 아키텍트가 복원력 있고 성능이 뛰어나며 안전한 하이브리드 클라우드 솔루션을 설계하도록 지원하기 위한 자료, 권장 사항 및 모범 사례의 체계적인 모음입니다. 이 프레임워크는 하이브리드 클라우드 솔루션이 갖추어야 할 핵심 차원 또는 특성인 여섯 개의 필러로 구성됩니다.

하이브리드 및 이식성

복원력

효율적인 운영

보안 및 규정 준수

성능

재무 운영 및 지속가능성

각 필러는 원칙, 프랙티스, 가이던스라는 세 가지 요소로 구성됩니다.