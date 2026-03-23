IBM Well-Architected Framework는 아키텍트가 복원력 있고 성능이 뛰어나며 안전한 하이브리드 클라우드 솔루션을 설계하도록 지원하기 위한 자료, 권장 사항 및 모범 사례의 체계적인 모음입니다. 이 프레임워크는 하이브리드 클라우드 솔루션이 갖추어야 할 핵심 차원 또는 특성인 여섯 개의 필러로 구성됩니다.
각 필러는 원칙, 프랙티스, 가이던스라는 세 가지 요소로 구성됩니다.
Well-Architected Framework는 하이브리드 클라우드 환경에서 우수한 설계를 가능하게 하고 프레임워크 필러 내의 프랙티스와 가이던스를 안내하는 일반적인 아키텍처 및 설계 원칙 집합을 정의합니다.
운영 자동화
운영은 솔루션 전체 수명 주기 비용의 98%를 차지합니다. 운영 작업을 자동화하면 이러한 비용을 줄이고 솔루션의 전반적인 안정성, 가용성 및 보안 향상에 기여합니다.
데이터 중력 고려
데이터는 수집된 이후 이동하려면 비용이 매우 큽니다. 데이터가 존재하는 위치로 컴퓨팅을 이동시키는 솔루션을 구현하면 운영 비용을 줄이고 솔루션 복잡성을 낮추는 데 도움이 됩니다.
워크로드에 가장 적합한 플랫폼
단일 플랫폼에 배포된 솔루션은 종종 다른 특성을 얻기 위해 바람직한 특성을 포기해야 합니다. 플랫폼 간 이식이 가능한 솔루션은 플랫폼 기능을 최대한 활용하여 워크로드별 서비스 수준과 운영 특성을 최적화할 수 있습니다.
원칙은 IBM의 하이브리드 클라우드 접근 방식을 뒷받침하는 아키텍처 기본 원칙입니다. 이 원칙은 솔루션 구현에 사용되는 기술이나 접근 방식과 관계없이 항상 동일하게 적용됩니다. 프레임워크 내에서 원칙은 모범 사례를 식별하고 선택하는 기준이 됩니다. 프레임워크가 솔루션 아키텍처에 적용되면 이러한 원칙은 리소스와 자산을 가장 효과적으로 활용하여 하이브리드 클라우드 솔루션을 제공하기 위한 기술 및 아키텍처 선택을 이끕니다.
프랙티스는 필러의 원칙을 준수하는 솔루션을 개발하기 위한 접근 방식입니다.
가이던스는 안티 패턴, 체크리스트, 기술 참조 아키텍처 등과 같은 자산으로 구성되며 아키텍트가 잘 설계된 솔루션을 만들고 특정 제품과 기술을 사용해 이러한 솔루션을 구현하는 방법을 이해하도록 추가적으로 지원합니다.
가이던스는 애플리케이션 또는 인프라 스택의 특정 계층을 대상으로 제공될 수 있습니다.