IBM® Well-Architected

자체적으로 데이터를 주고받는 6개 필러 프레임워크를 나타낸 일러스트
개요

IBM Well-Architected Framework는 아키텍트가 복원력 있고 성능이 뛰어나며 안전한 하이브리드 클라우드 솔루션을 설계하도록 지원하기 위한 자료, 권장 사항 및 모범 사례의 체계적인 모음입니다. 이 프레임워크는 하이브리드 클라우드 솔루션이 갖추어야 할 핵심 차원 또는 특성인 여섯 개의 필러로 구성됩니다.

  • 하이브리드 및 이식성
  • 복원력
  • 효율적인 운영
  • 보안 및 규정 준수
  • 성능
  • 재무 운영 및 지속가능성

각 필러는 원칙, 프랙티스, 가이던스라는 세 가지 요소로 구성됩니다.
IBM Well-Architected Framework의 6개 필러
설계 원칙

Well-Architected Framework는 하이브리드 클라우드 환경에서 우수한 설계를 가능하게 하고 프레임워크 필러 내의 프랙티스와 가이던스를 안내하는 일반적인 아키텍처 및 설계 원칙 집합을 정의합니다.

  • 운영 자동화 

    운영은 솔루션 전체 수명 주기 비용의 98%를 차지합니다. 운영 작업을 자동화하면 이러한 비용을 줄이고 솔루션의 전반적인 안정성, 가용성 및 보안 향상에 기여합니다.

     

  • 데이터 중력 고려 

    데이터는 수집된 이후 이동하려면 비용이 매우 큽니다. 데이터가 존재하는 위치로 컴퓨팅을 이동시키는 솔루션을 구현하면 운영 비용을 줄이고 솔루션 복잡성을 낮추는 데 도움이 됩니다.

     

  • 워크로드에 가장 적합한 플랫폼 

    단일 플랫폼에 배포된 솔루션은 종종 다른 특성을 얻기 위해 바람직한 특성을 포기해야 합니다. 플랫폼 간 이식이 가능한 솔루션은 플랫폼 기능을 최대한 활용하여 워크로드별 서비스 수준과 운영 특성을 최적화할 수 있습니다.
필러 요소
원칙

원칙은 IBM의 하이브리드 클라우드 접근 방식을 뒷받침하는 아키텍처 기본 원칙입니다. 이 원칙은 솔루션 구현에 사용되는 기술이나 접근 방식과 관계없이 항상 동일하게 적용됩니다. 프레임워크 내에서 원칙은 모범 사례를 식별하고 선택하는 기준이 됩니다. 프레임워크가 솔루션 아키텍처에 적용되면 이러한 원칙은 리소스와 자산을 가장 효과적으로 활용하여 하이브리드 클라우드 솔루션을 제공하기 위한 기술 및 아키텍처 선택을 이끕니다.
관행

프랙티스는 필러의 원칙을 준수하는 솔루션을 개발하기 위한 접근 방식입니다.
안내

가이던스는 안티 패턴, 체크리스트, 기술 참조 아키텍처 등과 같은 자산으로 구성되며 아키텍트가 잘 설계된 솔루션을 만들고 특정 제품과 기술을 사용해 이러한 솔루션을 구현하는 방법을 이해하도록 추가적으로 지원합니다.
가이던스는 애플리케이션 또는 인프라 스택의 특정 계층을 대상으로 제공될 수 있습니다.
핵심 요소
IBM Well-Architected Framework의 하이브리드 및 이식성 필러를 나타낸 일러스트
하이브리드 및 이식성
여러 컴퓨팅 플랫폼에서 실행되고 이를 아우르는 솔루션을 생성하고 통합합니다. 하이브리드 및 이식성은 솔루션이 프라이빗 인프라와 퍼블릭 클라우드 제공업체를 포함한 여러 컴퓨팅 환경에서 실행되도록 하여 아키텍트가 워크로드에 가장 적합한 플랫폼을 선택할 수 있게 하고 단일 플랫폼의 제약에 얽매이지 않도록 합니다.
IBM Well-Architected Framework의 복원력 필러를 나타낸 일러스
복원력
비즈니스 및 IT 중단 상황에서도 계속 작동하는 솔루션을 구축합니다. 복원력은 솔루션 구성 요소 또는 배포 환경에서 발생한 장애를 견디고 복구할 수 있는 능력입니다. 복원력이 있는 솔루션은 워크로드 수요나 솔루션 내부 구성 요소의 상태와 관계없이 최종 사용자에게 높은 수준의 서비스를 지속적으로 제공합니다.
IBM Well-Architected Framework의 효율적인 운영 필러를 나타낸 일러스트
효율적인 운영
팀 배치와 자동화 및 AI 툴을 활용하여 솔루션을 안전하고 안정적이며 높은 성능으로 모니터링, 관리 및 유지하기 위한 프랙티스와 가이던스입니다.
IBM Well-Architected Framework의 보안 및 규정 준수 필러를 나타낸 일러스트
보안 및 규정 준수
최종 사용자, 기능 및 데이터를 무단 액세스, 의도치 않은 공개 및 악의적 행위로부터 보호하는 솔루션을 설계하고 개발하는 것입니다.
IBM Well-Architected Framework의 성능 필러를 나타낸 일러스트
성능
변화하는 수요 상황에서도 높은 성능을 유지하는 솔루션을 구축하기 위한 프랙티스와 가이던스입니다.
IBM Well-Architected Framework의 재무 운영 및 지속 가능성 필러를 나타낸 일러스트
재무 운영 및 지속가능성
비용과 리소스 측면에서 효율적인 솔루션을 구축하기 위한 프랙티스와 가이던스입니다.
테스트
다음 단계 안내