IBM Cloud는 금융 서비스 조직의 규제 대상 워크로드를 지원하기 위해 클라우드 플랫폼의 설계, 제공 및 운영에 대한 종합적인 접근 방식을 개발하는 데 모범 사례를 적용했습니다.

이 솔루션은 하이브리드 클라우드에서 보안 및 규정 준수 배포를 가속화하는 네 가지 핵심 구성 요소로 이루어져 있습니다.

통제 프레임워크 참조 아키텍처 배포 가능한 아키텍처 지속적 규정 준수

다음 섹션에서는 이러한 기능을 요약하고 기능을 더 자세히 살펴볼 수 있는 추가 정보 출처를 제공합니다.

통제 프레임워크

모든 보안 솔루션의 기반은 시스템이 준수해야 하는 보안 요구 사항 세트입니다. IBM은 업계 파트너와 함께 IBM Cloud Framework for Financial Services를 개발했으며 이는 규제 대상 워크로드를 위한 보안 및 규정 준수의 기반을 형성합니다. 이 프레임워크는 NIST SP 800-53에서 도출된 565개의 통제 요구 사항으로 구성됩니다.

이 통제 프레임워크를 Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix에 매핑하면 업계 전반에 걸쳐 폭넓게 적용할 수 있음을 보여줍니다.

IBM Cloud 문서에서 통제 프레임워크를 확인하고 다운로드하세요.

참조 아키텍처

통제 프레임워크와 소프트웨어 및 서비스 개발을 위한 모범 사례 세트를 통합하여 VMware, 가상 프라이빗 클라우드(VPC), Red Hat OpenShift 및 분산 클라우드를 위한 참조 아키텍처를 제공합니다.

배포 가능한 아키텍처

보안과 규정 준수를 일관되게 배포하는 효과적인 방법은 자동화를 사용하는 것입니다. IBM은 IBM Cloud Framework for Financial Services를 기반으로 참조 아키텍처를 설계하고 이를 자동화하는 배포 가능한 아키텍처를 개The solution includes component발했습니다.

배포 가능한 아키텍처에 대한 문서를 살펴보고 간단한 가상 프라이빗 클라우드 배포 가능한 아키텍처를 직접 배포해 보세요.

지속적 규정 준수

배포된 규정 준수 참조 아키텍처는 설계 및 구축 시 충족하도록 정의된 통제 요구 사항에 대해 지속적으로 규정 준수 평가를 받아야 합니다. 하이브리드 클라우드 플랫폼의 지속적 규정 준수는 IBM® Cloud Security and Compliance Center(SCC)를 통해 제공되며 IBM Cloud Framework for Financial Services와 NIST 및 Center for Internet Security(CIS)의 기타 보안 기준에 대한 준수를 보여줍니다.

SCC는 하이브리드 클라우드 플랫폼, 클라우드 네이티브 워크로드 및 서버의 규정 준수를 보여주는 통합 제품군을 제공합니다. 엔드포인트 보안 관리를 위해 Security and Compliance Center, Security and Compliance Center Workload Protection 및 Tanium Comply에서 상세 문서를 확인할 수 있습니다.