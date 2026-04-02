IBM Well-Architected Framework
하이브리드는 하나 이상의 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 온프레미스 환경에서 워크로드를 실행하고 서로 간에 운영할 수 있는 능력을 의미합니다. 하이브리드 클라우드는 퍼블릭, 프라이빗, 온프레미스 인프라 전반에서 오케스트레이션, 관리, 애플리케이션 이식성을 제공합니다. 그 결과 조직은 가장 적합한 컴퓨팅 모델에서 기존 워크로드 또는 클라우드 네이티브 워크로드를 실행하고 확장할 수 있는 단일하고 통합된 유연한 분산 컴퓨팅 환경을 구축할 수 있습니다.
이식성은 워크로드와 데이터를 클라우드 컴퓨팅 환경 간에 이동할 수 있는 능력을 의미하며 이를 통해 워크로드의 큰 재구성 없이 하나의 퍼블릭 클라우드에서 다른 퍼블릭 클라우드 또는 프라이빗 클라우드로 마이그레이션할 수 있습니다.
하이브리드와 이식성 원칙의 결합은 상호 운용성을 촉진합니다. 이는 플랫폼, 데이터, 애플리케이션을 포함합니다. 설계 원칙을 기반으로 구축된 애플리케이션은 더 높은 수준의 상호 운용성을 갖습니다.
기업은 공급자 종속을 방지하거나 데이터 주권 요구 사항을 충족하기 위해 멀티클라우드 전략을 채택합니다. 또한 기업은 워크로드를 그대로 이전하거나 한 클라우드에서 다른 클라우드로 마이그레이션하고 여러 클라우드에서 애플리케이션을 실행할 수 있는 능력을 원합니다. 따라서 이러한 기업에게는 이식성과 상호 운용성을 고려하여 클라우드 애플리케이션을 설계하는 것이 중요합니다.
워크로드는 한 번 구축하고 어디에서나 일관되게 배포될 수 있어야 합니다. 워크로드는 호스팅되는 플랫폼의 서비스나 제약 조건에 맞추기 위해 변경하거나 재구성할 필요가 없어야 합니다. 이는 거의 모든 퍼블릭 클라우드에서 사용할 수 있는 하이브리드 클라우드 컨테이너 플랫폼인 IBM® Red Hat OpenShift의 핵심 원칙입니다. 이 핵심 요소의 나머지 원칙은 이러한 이상을 달성하는 것을 기반으로 합니다.
컨테이너는 워크로드를 이를 호스팅하는 기본 인프라로부터 분리합니다. 이로 인해 컨테이너화된 워크로드는 호환 가능한 컨테이너 런타임을 호스팅하는 어떤 플랫폼으로도 이식할 수 있으며 컨테이너는 애플리케이션의 선호되는 패키징 및 배포 기술이 됩니다.
Kubernetes는 Kubernetes 컨테이너 런타임 인터페이스(CRI)를 지원하는 모든 컨테이너 엔진에서 실행되는 컨테이너화된 워크로드를 배포하고 관리하기 위한 오픈 소스 플랫폼입니다. Kubernetes 및 Kubernetes 기반 관리 플랫폼은 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 그리고 프라이빗 인프라 전반에서 컨테이너화된 워크로드를 관리하는 데 사용할 수 있습니다.
특정 표현 방식이나 특정 유형의 인프라에 의존하는 워크로드는 해당 인프라가 존재하는 환경에서만 이식 가능합니다. 환경 정의 또는 애플리케이션 구성 방식을 정의할 때 클라우드 중립적인 코딩 툴을 사용하세요. 그런 다음 자동화 툴을 사용하여 어떤 클라우드 환경이나 온프레미스 환경에서도 일관되게 배포하세요. 코드형 인프라(IaC)를 사용하여 애플리케이션을 배포하면 모든 클라우드에 쉽게 배포하거나 한 클라우드에서 다른 클라우드로 이동할 수 있습니다. IaC를 사용하는 또 다른 장점은 확장을 지원하고 구성 드리프트를 방지하는 데 도움이 된다는 점입니다. 또한 배포 프로세스의 이식성을 높입니다.
플랫폼 고유 서비스에 의존하는 워크로드는 해당 플랫폼에 종속됩니다. 대신 솔루션은 서비스가 배포되는 플랫폼과 독립적인 업계 표준 서비스 API와 인터페이스를 채택해야 합니다.
진정한 이식성을 확보하려면 팀은 스택의 일부로 오픈 소스 솔루션을 채택하여 종속을 최소화하는 방안을 고려할 수 있습니다.
오픈 소스 소프트웨어는 낮은 비용 또는 무료라는 점, 소스 코드를 사용자 지정할 수 있는 유연성, 또는 애플리케이션을 지원하는 대규모 커뮤니티의 존재 때문에 선택될 수 있습니다. 그러나 네트워크 통합, 최종 사용자 및 IT 지원, 그리고 일반적으로 독점 소프트웨어에 포함되는 기타 서비스와 같은 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 전반적으로 이러한 결정은 비즈니스 사례와 워크로드 이동 가능성을 고려하여 균형 있게 이루어져야 합니다.
Red Hat OpenShift와 같이 모든 환경에서 공통적으로 사용할 수 있는 배포 플랫폼을 선택하는 것은 멀티클라우드와 온프레미스 환경 전반에서 이식성과 상호 운용성을 달성하기 위한 핵심 요소입니다. 잘 설계된 솔루션은 컨테이너의 작은 크기와 대부분의 운영 체제, 클라우드 서비스 공급자, 인프라 플랫폼 전반에서 널리 지원된다는 점 때문에 컨테이너를 공통 배포 단위로 사용합니다.
Docker와 같은 컨테이너는 워크로드를 이를 호스팅하는 기본 인프라로부터 분리합니다. 이로 인해 컨테이너화된 워크로드는 호환 가능한 컨테이너 런타임을 호스팅하는 어떤 플랫폼으로도 이식할 수 있습니다.
Kubernetes와 같은 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼은 클라우드 환경 전반에서 애플리케이션 배포를 자동화합니다. 또한 컨테이너화된 워크로드를 관리할 수 있습니다. Kubernetes는 Kubernetes 컨테이너 런타임 인터페이스(CRI)를 지원하는 모든 컨테이너 엔진에서 실행되는 컨테이너화된 워크로드를 배포하고 관리하기 위한 오픈 소스 플랫폼입니다. Kubernetes와 Kubernetes 기반 관리 플랫폼은 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드뿐 아니라 온프레미스 인프라에서도 컨테이너화된 워크로드를 관리하는 데 사용됩니다.
Ansible, Terraform, Chef, Puppet와 같은 클라우드 중립 툴은 필수입니다. Ansible, Terraform, Chef, Puppet과 같은 클라우드에 구애받지 않는 툴은 필수입니다. Ansible은 클라우드와 온프레미스 환경에서 프로비저닝, 구성 관리, 애플리케이션 배포 및 오케스트레이션을 자동화하는 오픈 소스 IT 자동화 툴입니다. 이 툴은 소프트웨어 설치 자동화, 인프라 프로비저닝, 그리고 시스템을 적시에 패치하여 보안과 규정 준수를 강화하는 데 사용할 수 있습니다.
수백 또는 수천 대의 서버를 수동으로 프로비저닝하는 것은 현실적으로 불가능하기 때문에 IT를 빠르고 안정적으로 확장하려는 기업에서는 Ansible 플레이북을 선호합니다. Ansible 플레이북을 사용하면 하나의 인스턴스를 구축한 뒤 동일한 인프라 매개변수를 사용하여 동일한 인스턴스 또는 추가 서버를 즉시 생성할 수 있습니다.
필요한 곳 어디에서나 클라우드 서비스를 사용할 수 있도록 하는 분산 클라우드를 구성하여 어떤 클라우드 공급자 환경에서도 온프레미스 환경, 엣지 컴퓨팅 환경, 퍼블릭 클라우드 환경 전반에서 워크로드를 배포, 관리 및 제어할 수 있습니다. IBM® Cloud Satellite는 모든 위치에서 클라우드 서비스, API, 액세스 정책, 로깅 및 모니터링을 제공합니다. 이를 통해 온프레미스 인프라에서도 클라우드 서비스와 같은 장점을 활용할 수 있으며 정책에 따라 다른 클라우드 공급자 환경으로 워크로드를 이동할 수 있는 유연성을 제공합니다. 엣지 장치의 확산과 데이터의 급격한 증가로 인해 컴퓨팅을 데이터 중력이 있는 위치에 더 가깝게 이동시키는 이식성이 비용 측면에서 더욱 효율적입니다. 또한 보안이 강화되고 2일차 운영이 간소화됩니다.
보안은 별개의 핵심 요소이지만, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드, 온프레미스 인프라 등 클라우드 컴퓨팅의 모든 측면에 스며들어 있는 요소입니다. 워크로드를 다양한 환경으로 이동할 수 있는 유연성에는 추가적인 보안 과제가 따릅니다. 이식성을 위해 보안을 희생해서는 안 됩니다. 전체 인프라와 애플리케이션 스택과 라이프사이클에 걸쳐 계층화된 심층 방어 보안 전략을 취해야 합니다.