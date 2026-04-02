하이브리드는 하나 이상의 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 온프레미스 환경에서 워크로드를 실행하고 서로 간에 운영할 수 있는 능력을 의미합니다. 하이브리드 클라우드는 퍼블릭, 프라이빗, 온프레미스 인프라 전반에서 오케스트레이션, 관리, 애플리케이션 이식성을 제공합니다. 그 결과 조직은 가장 적합한 컴퓨팅 모델에서 기존 워크로드 또는 클라우드 네이티브 워크로드를 실행하고 확장할 수 있는 단일하고 통합된 유연한 분산 컴퓨팅 환경을 구축할 수 있습니다.

이식성은 워크로드와 데이터를 클라우드 컴퓨팅 환경 간에 이동할 수 있는 능력을 의미하며 이를 통해 워크로드의 큰 재구성 없이 하나의 퍼블릭 클라우드에서 다른 퍼블릭 클라우드 또는 프라이빗 클라우드로 마이그레이션할 수 있습니다.

하이브리드와 이식성 원칙의 결합은 상호 운용성을 촉진합니다. 이는 플랫폼, 데이터, 애플리케이션을 포함합니다. 설계 원칙을 기반으로 구축된 애플리케이션은 더 높은 수준의 상호 운용성을 갖습니다.

기업은 공급자 종속을 방지하거나 데이터 주권 요구 사항을 충족하기 위해 멀티클라우드 전략을 채택합니다. 또한 기업은 워크로드를 그대로 이전하거나 한 클라우드에서 다른 클라우드로 마이그레이션하고 여러 클라우드에서 애플리케이션을 실행할 수 있는 능력을 원합니다. 따라서 이러한 기업에게는 이식성과 상호 운용성을 고려하여 클라우드 애플리케이션을 설계하는 것이 중요합니다.