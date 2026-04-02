일반적인 성능 테스트 접근 방식은 “주어진 부하 또는 처리량에서 응답 시간을 측정한다”는 단순화된 패턴을 따릅니다. 이 접근 방식은 최대 부하에서 핵심 트랜잭션의 응답 시간이 기존 서비스 수준 계약(SLA)을 충족하는지 여부를 확인하는 데 도움이 됩니다. 또한 일반적으로 테스트되는 부하 수준은 “낮음”, “피크”, “스트레스”로 제한됩니다. 이 접근 방식은 일반적인 부하에서의 응답 시간에 대한 질문에는 답할 수 있지만 모든 운영 상황에서 시스템 성능의 전체적인 모습을 제공하지는 않습니다.

더 고급 방식인 *탐색적 성능 테스트* 접근 방식은 테스트 대상 솔루션의 *성능 스냅샷* 생성을 목표로 합니다. 이 스냅샷에는 단일 사용자 측정부터 브레이크포인트 이후 부하(시스템이 중단되지 않는 경우 가능한 범위까지)에 이르기까지 지원되는 가장 넓은 부하 범위에서 수집된 종합적인 성능 지표 세트가 포함됩니다. 여기에는 증가하는 부하 조건에서 수집된 트랜잭션 응답 시간, 트랜잭션 및 데이터 처리량, 그리고 리소스 소비 데이터가 포함됩니다. 여기에서 "트랜잭션"은 시스템이 수행하는 유한한 작업 단위를 의미하며 로그인이나 계정 업데이트와 같은 매크로 트랜잭션부터 로그인 트랜잭션 내의 인증 호출과 같은 개별 하위 트랜잭션, 또는 단순한 http 요청까지를 포함합니다.

이 종합적인 성능 데이터 세트인 성능 스냅샷에는 낮은 부하의 “선형” 구간(개별 처리 스레드가 서로의 존재에 영향을 받지 않아 부하 증가에도 응답 시간이 증가하지 않는 구간), 부하 증가에 따라 응답 시간이 증가하는 “비선형” 구간, 부하 증가에도 처리량이 더 이상 증가하지 않고 포화 상태에 도달하는 포화 지점, 그리고 처리량이 최대에 도달한 이후 성능이 저하되고 응답 시간이 SLA 수준을 초과하는 브레이크포인트 이후 구간의 성능 지표가 포함됩니다.

전체 부하 범위를 테스트하는 것은 일반적으로 “피크” 및 “스트레스” 수준 테스트와 내구성 테스트만 수행하는 것보다 더 많은 노력이 필요하지 않습니다. 동일한 테스트 스크립트를 사용하기 때문이며 실제로 가장 큰 노력은 이러한 스크립트를 만드는 데 들어가기 때문입니다. 이와 같은 성능 스냅샷을 생성하면 다음과 같은 장점이 있습니다.