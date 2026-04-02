운영 모델의 예로는 “구축한 사람이 직접 운영한다” 모델이나 사이트 신뢰성 엔지니어링 관행을 구축하는 방식이 있습니다. 이러한 운영 모델은 비즈니스, 고객, 관리자, 개발 팀의 요구와 컨텍스트를 이해하는 데 기반합니다.

운영 모델은 산업 특성, 규제 요구 사항, 기존 솔루션, 사용자 목표 등의 요소를 고려하여 조직의 요구에 맞게 지속적으로 평가되고 조정되며 맞춤화되어야 한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.