IBM Well-Architected Framework
재무 운영(FinOps)과 지속가능성의 축에는 비용 및 자원 효율적인 솔루션을 만들기 위한 관행과 지침이 포함되어 있습니다.
FinOps는 재무, IT 및 비즈니스 부서들을 정렬해서 클라우드를 비롯한 기술 리소스의 경제성을 정의하고 추적하는 데 중점을 둡니다. DevOps가 소프트웨어 구축과 운영을 위해 도입한 사고방식과 협업에서 영감을 받은 FinOps는 팀 사일로를 제거하여 리소스 사용 비용, 사용량, 용량, 효율성을 투명하게 설정, 추적, 예측하여 비즈니스 가치 목표와 성능 요건의 균형을 맞추는 것을 목표로 합니다. Well Architected Framework의 맥락에서 FinOps는 규정을 준수하는 동시에 효율성을 고려하는 설계 방법을 장려하여, 팀이 데이터를 기반으로 클라우드 도입에 관한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 데 중점을 둡니다.
FinOps for Cloud의 중점 영역:
지속가능성은 IT 운영을 비롯한 활동이 환경에 미치는 부정적 영향을 줄이는 방법에 중점을 둡니다. 리소스 사용 최적화는 리소스 개발, 운영과 재생에 드는 환경적, 사회적 비용에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 그래서 이는 자연스럽게 효율성을 고려한 설계라는 FinOps 목표의 연장선상에 있습니다. 예를 들어, 필요하지 않은 클라우드 인스턴스를 실행하지 않으면 전력 사용량을 줄이고, 리소스 활용과 재사용을 개선하며 지속 가능한 소비를 촉진할 수 있습니다.
클라우드 지속가능성의 중점 영역:
Well-Architected Framework를 위한 FinOps 원칙은 FinOps Foundation이 정의한 FinOps 원칙에서 영감을 받았습니다:
Well-Architected Framework는 이 목록을 기반으로, IBM의 경험을 바탕으로 종합적 엔터프라이즈 성공을 위한 주요 영역 몇 가지를 자세히 설명합니다.
최적의 FinOps 전략은 조직마다 다르지만, FinOps를 성공적으로 구현하려면 언제나 사람, 프로세스, 기술을 종합적으로 고려해야 합니다. 따라서 특정한 FinOps 전략이나 관행을 정하기 전에 조직과 운영 방식부터 이해해야 합니다.
FinOps를 운영 모델과 통합하는 공통 요소로는 재무, 계정, 조달, IT와 비즈니스 팀을 포함한 이해 관계자 간의 협업이 있습니다. 이를 통해 클라우드 수요, 요청된 클라우드 리소스를 이해하고 클라우드 리소스 사용을 최적화하는 지속적인 라이프사이클을 구현할 수 있습니다. 또한 FinOps 도입을 방해하는 지식 사일로를 방지합니다. FinOps 재단은 팀 협업의 필요성 원칙의 일환으로 이 사항을 더 깊이 탐구했습니다.
"FinOps 관행을 개선하고 효율성과 혁신을 지속적으로 개선하는 업적을 달성하려면 팀이 함께 협력하는 것이 필수적입니다. 여러 부서 팀 간의 협업이 이루어지면 재무가 IT의 속도와 세분성을 따라잡을 수 있고, 엔지니어가 비용을 다른 효율성 지표와 마찬가지 방식으로 처리할 수 있으며, 클라우드 사용과 관련하여 표준화된 거버넌스 및 제어를 확립할 수 있습니다.
요약하자면 표준 역할, 책임, 프로세스, 지표, 도구, 거버넌스 및 지원을 자세히 설명하는 통합 운영 모델은 FinOps의 적용 범위 전체에 매우 중요합니다.
FinOps는 일반적으로 행동과 프로세스에 중점을 두고 기술 계층으로부터 독립적입니다. 즉 인프라, 플랫폼, 미들웨어, 애플리케이션/서비스 팀이 모두 유사한 요건을 적용해서 각자의 솔루션 영역에서 효율성을 높일 수 있습니다. 그러나 조직의 이해 관계자들이 FinOps를 성공으로 이끄는 데 필요한 자신의 역할을 이해하지 못할 수 있습니다.
클라우드 스토리지 비용 최적화 또는 관리, 구체적인 FinOps 목표 지표 소통 등 명확한 FinOps 목표를 설정하면 이해 관계자 각각이 수행하는 작업에 적용할 수 있는 구체적인 조치나 방안을 도출할 수 있습니다.
이 원칙은 조직이 더 나은 의사 결정을 내리는 데 필요한 비용 동인과 자산이 무엇인지 인지해서 비용을 인식하게 만들기 위한 목표의 이환입니다. 이상적인 상태에 도달하려면 보고서가 접근 가능하고 시기적절해야 한다는 FinOps 원칙처럼, 시기적절한 데이터를 지속적으로 수집하고 게시해서 팀이 실사용 데이터를 바탕으로 올바른 결정을 내릴 수 있도록 해야 합니다. 자세한 내용은 FinOps 재단의 클라우드의 비즈니스 가치에 따른 의사 결정 원칙을 참고하세요.
FinOps 구현에서 일반적으로 어려운 점 중 하나는 전략과 목표를 팀 행동에 맞게 조정하는 것입니다. 따라서 조직은 원하는 FinOps 행동에 방향을 제시하는 프로세스와 가드레일을 구현해야 합니다. 예를 들어 가변 비용 관리, 적시 자원 조달, 린 리소스 관리 같은 관행을 장려하고 시행하는 방법을 수립합니다.
예상치 못한 상황이 발생하지 않도록, 이 FinOps 거버넌스를 모든 유관 부서가 함께 정의하고 합의해야 합니다. 거버넌스는 FinOps에 존재하는 병목 현상이 아니라 특정 상황에 팀에 방향을 제시하는 항로입니다.
예를 들면 팀이 특정 클립 수준까지, 또는 예산 지침 이하의 클라우드 리소스를 자유롭게 선택하도록 유연성을 허락하는 정책을 개발할 수 있습니다. 이렇게 거버넌스는 적절한 행동에 대해 보상하고 FinOps가 클라우드 지출을 줄이기 위한 수단일 뿐이라는 오해를 푸는 데 도움이 됩니다. 특정 클라우드 인스턴스 유형이 가장 저렴한 옵션이 아니라도 이를 선택해야 할 정당한 이유가 있을 수 있기 때문입니다. FinOps의 맥락에서 이루어지는 개인의 행동에 대한 자세한 내용은 FinOps Foundation의 모두가 자신의 클라우드 사용량에 대한 소유권 확보 원칙을 참고하세요.
FinOps의 성숙도 맥락에서 중요한 최종 상태는 상황에 대응하는 것, 자동화를 통해 선제적 조치를 취하는 것을 아우릅니다. 조직은 분석을 기반으로 최적화 자동화를 위해 노력해야 합니다. 예를 들어 적절한 툴을 사용하여 사용량 지표, 지출, 사용률 등을 파악합니다.
FinOps Foundation의 클라우드의 가변적 비용 모델 활용 원칙에 정의된 것처럼, 클라우드 지출의 가치를 극대화하도록 보장하려면 기업은 클라우드 비용 모델에서 비용을 절감할 기회를 활용해야만 합니다. 여기에는 다양한 서비스 제공업체에서 제공하는 가격 옵션과 사용료 할인을 비교하는 것과 구매한 인스턴스 및 서비스의 규모를 조정하는 것이 포함됩니다.
이를 수동으로 구현하기는 어렵기 때문에, 조직은 새로운 FinOps 관행을 시범 운영하고 확장하면서 자동화 편향을 채택해야 합니다. 자동화는 개념적 FinOps 프레임워크의 다음 요소에 초점을 맞출 수 있습니다.
계측: 사용량 추적과 기록을 위해 데이터 수집을 돕는 도구
태그 지정: 사용량에 대한 책임을 위한 도구
조달: 계약 구조, 가격 유형 등 클라우드별 계약 관행을 수정하고 시행하기 위한 도구
보고/청구서 발행: 클라우드 비용을 추적, 예측, 청구하는 도구
솔루션 효율성: 솔루션 설계 프로세스를 최적화하는 도구, 효율적인 설계를 위해 잘 구조화된 프레임워크
클라우드 지속가능성은 많은 조직이 새롭게 주목하는 분야입니다. 조직은 항상 환경, 사회, 비즈니스 목표의 균형을 맞추려고 노력하지만 이 스펙트럼을 보는 관점은 두 가지로 나뉩니다.
공유 서비스 유틸리티로서의 클라우드는 외부의 지속가능성에 영향을 미친다는 점을 이해해야 합니다. 예를 들어 클라우드 서비스 제공업체(CSP)가 부품을 책임감 있게 조달하는 것은 조직의 공급업체 선정 과정에서 영향을 미칠 수 있는 고려 사항이지만, 조직이 통제할 수 없는 부분은 거의 없습니다. 그보다는 의사 결정/조치의 직접적인 결과인 내부 지속가능성 영향에 집중해야 합니다. 예를 들면 사용하지 않는 클라우드 인스턴스가 실행되는 시간을 제어할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 내부 관점에 초점을 맞춥니다.
조직의 기존 지속 가능성 전략에는 팀이 추구하는 구체적인 지표나 결과가 있을 수 있습니다. 그중 일부는 IT에 영향을 미치지 않을 수 있지만 배출량 감소 목표, 효율성 목표, 공급업체 선호도와 같이 IT 및 클라우드 의사 결정과 관련이 있는 다른 광범위한 지침도 있습니다. 팀은 이러한 목표를 인식하고 있어야 하며, 비즈니스 또는 워크로드 수행에 영향을 미치지 않도록 중요한 요건과도 균형을 맞춰야 합니다. 아래 예시를 참고하세요.
이러한 차이를 인지하면 팀이 의사 결정을 평가하고 우선순위가 상충될 수 있는 관점의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다. 또한 하나의 선택이 다른 선택보다 주목 받을 때 추론을 통해 목적에 맞는 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
클라우드와 같이 사전 개발된 '서비스형' 기능을 사용하는 추세를 고려할 때, 조직은 설계상에 지속가능성을 기하는 선제적 조치를 취해야 합니다. 이를 위해서는 조달 라이프사이클에 지속 가능성 목표를 적용하여 처음부터 요건을 고려해야 반영해야 합니다. 예를 들어봅시다.
지속가능성을 높이기 위한 가장 기본적인 출발점은 영향력을 측정하고 추적하는 것입니다. 이를 위해 다양한 방법, 도구, 프로세스를 사용할 수 있지만, 지속가능성 관련 행동을 유도하고 진행 상황을 측정하는 기준선을 설정하는 것이 핵심입니다.
영향은 질적 또는 양적 데이터를 통해 추적하고, 조직이 정의한 전략 목표와 정렬시킬 수 있습니다. 측정과 벤치마킹 외에도 이러한 유형의 데이터는 팀이 다양한 지표를 활용하여 리소스 요건을 정당화하고 향후의 이니셔티브를 예측하게 해주어, 투자 결정에 매우 중요한 역할을 합니다.
마지막으로, 영향 데이터는 조직에 외부적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다양한 정부 및 비정부 정책에 따라, 규제 준수를 확인하고 ESG 이니셔티브에 대한 약속을 전달하는 데 있어 지속가능성 데이터가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그래서 최종 고객이 파트너십 결정에 이 데이터를 참고할 수도 있습니다.
비용과 리소스를 효율적으로 활용하는 솔루션을 만들기 위한 사례와 지침입니다. FinOps는 재무 팀과 IT 팀을 정렬시켜 비즈니스에 맞는 IT 성과를 보장하는 역할을 하며 재무 비용 계획, 예측, 관리 및 최적화와 같은 관행으로 구성됩니다.
FinOps를 고려해서 구축하는 새로운 서비스의 경우, 팀은 각 계층에서 비용 최적화 대상에 적용할 수 있는 구성 요소를 식별해야 합니다. 이를 위해 특정 구성 요소 서비스를 고유한 책임자나 회계 범주(회계/재무 팀에서 결정)에 태그하거나 할당합니다. 다음 구성 요소에는 사용량 기반 가격 책정을 위한 관련 비용 요소가 들어있어야 합니다. 마지막으로, 태그와 비용 데이터를 결합하여 예산/예측(있는 경우)에 따라 카테고리별 비용에 대한 가시성을 확보합니다.
FinOps를 활성화해야 하는 기존 서비스의 경우, 일반적인 출발점은 팀에 발생한 비용을 알리기 위한 쇼백이나 발생한 비용을 팀에 공식적으로 청구하는 차지백을 설정하는 것입니다. 이를 위해 주로 유관 재무 및 회계 부서와 협력하여 특정 서비스에 대한 비용을 집계하고 적절한 단위(예: 리소스별, 팀별, 사용자별 등)에 할당합니다.
FinOps 전략, 정책 및 거버넌스는 책임감 있는 하나의 중앙 팀이 주도해야 합니다. 그래야 초점을 가장 선명하게 파악하고 FinOps의 성공에 중요한 데이터 정확도를 높일 수 있습니다. 참고: 이 중앙 집중식 팀은 수많은 책임자와 협력하여 적절한 결과를 도출합니다. 이렇게 하면 시너지를 높여서 클라우드 가격 협상에 활용할 수도 있습니다.
배포 시 사용량 할당과 가시성을 개선하기 위해 태그 지정과 계정 계층 구조를 지원해야 합니다. 태그 지정은 인스턴스를 분류하고 그룹화하여 팀, 제품, 사업부 등에서 사용량을 집계하게 하는 방법입니다. 예를 들어 HR, 회계, 엔지니어링과 같은 특정 도메인에 대한 가시성을 확보하고 비용 최적화를 실현하기 위해, 담당 사업부에 워크로드를 할당하는 필수 태그가 있습니다.
계정 계층이란 조직의 구조를 모방하기 위해 사용자 및 인스턴스 계정을 설정하는 것을 말합니다. 이를 통해 특정 계정과 담당 소유자 간의 사용량을 더 쉽게 매핑하고 추적할 수 있습니다.
태그 지정과 계정 구조를 결합하면 예산과 예측에 맞춰 카테고리별로 비용을 파악할 수 있습니다.
배포는 선택한 IT 비용 관리 도구와 통합되어 합니다. 그래야 비용 및 사용량에 대해 자동화된 데이터를 사용할 수 있습니다. 관측 가능성에 중점을 둔 다른 사용 사례에서와 마찬가지로 병목 현상을 데이터 가용성에 있지 않습니다. 그보다는 여러 시스템의 재무 데이터를 병합하고, 적절한 사용자에게 할당하며, FinOps 보고서를 작성하는 과정이 팀에 제약을 가하곤 합니다. FinOps 시작 시 자동화에 초점을 맞추면 작업을 워크플로의 일부로 설계하여 FinOps 가치를 더 쉽게 입증하고 팀이 더 많은 부가가치 작업에 집중하게 할 수 있습니다.
클라우드 비용이 높아지는 흔한 원인 중 하나는 실험을 위해 비프로덕션 리소스를 가동하는 것입니다. 또한 사용자가 하위 계층으로 충분한데도 가장 큰 클라우드 서비스 인스턴스를 선택할 때도 있습니다. 이를 방지하려면 사용자가 클라우드 서비스를 목록에서 자유롭게 선택할 수 있고 자동 재할당을 통해 불필요한 가동 시간이 방지되는 사전 승인된 샌드박스 유형의 환경을 구현하세요.
이렇게 하면 인프라/플랫폼 기능을 평가하고 부가가치가 없는 청구를 최소화하면서 비용을 관리할 수 있습니다.
미들웨어/애플리케이션/서비스 유형에 따라 사용 비용 및 보고 비용을 세분화할 수 있도록 '서비스형' 사고방식으로 배포를 설계해야 합니다.
이는 FinOps를 염두에 두고 구축되는 새로운 서비스에서 특히 중요합니다. 그 출발점은 각 계층에서 비용 최적화 대상이 될 수 있는 구성 요소를 식별하는 것이 되어야 합니다. 이는 회계 및 재무 팀의 결정에 따라 특정 구성 요소 서비스를 고유한 책임자 또는 회계 범주에 태그하거나 할당할 수 있는지에 따라 결정됩니다. 다음으로, 구성 요소는 소비 기반 가격 책정을 위한 관련 비용 요소를 가지고 있어야 합니다.
표준 정의, 용어, 지표, 보고서를 정의하고 팀에서 이러한 개념을 적절하게 적용하여 신뢰할 수 있는 결과를 도출할 수 있게 해야 합니다. 지표는 벤치마킹과 더 나은 의사 결정에 특히 중요합니다.
모든 팀원이 FinOps가 무엇인지, 조직에 어떤 영향을 미치는지, 올바른 결과를 얻기 위해 어떤 조치를 취할 수 있는지 이해할 수 있도록 비용에 민감한 문화를 조성해야 합니다. 전체 비용을 파악하고 적절한 리소스 규모를 판단하는 것이 여기에 해당합니다.
일반적인 출발점은 팀에 발생 비용을 알리는 쇼백, 그리고 발생 비용에 대해 팀이 공식적으로 인보이스를 발행하는 차지백을 설정하는 것입니다. 이를 위해 일반적으로 적절한 재무 및 회계 팀과 협력하여 특정 서비스에 대한 비용을 집계하고 적절한 부서에 할당합니다(리소스, 팀 또는 사용자 등).
광범위한 FinOps 전략, 정책 및 거버넌스의 일환으로 플랫폼, 애플리케이션, 데이터, 운영 및 사람 & 문화와 같은 영역에 대한 지속 가능성 목표를 정의하고 우선 순위를 지정합니다. 그러면 정량화 가능한 데이터를 바탕으로 진행 상황을 측정하고 추적할 수 있으며, 개개인은 본인이 무엇에 영향을 미칠 수 있는지 이해하기 때문에 비즈니스의 모든 부분에 걸쳐 이해관계자에 대한 지속가능성 관련 책임을 확립하는 데 도움이 됩니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
비즈니스 팀이 클라우드 솔루션을 설계할 때 중요한 파트너인 엔터프라이즈 아키텍처 팀을 위한 지속가능성 관점을 설정하세요. 이들은 워크로드 배치를 고려하여 보다 효율적인 솔루션 설계를 지도하고 영향을 미칠 수 있는 특별한 위치에 있습니다.
엔터프라이즈 아키텍트가 영향을 미칠 수 있는 의사 결정의 예는 다음과 같습니다.
팀원들이 광범위하게 접근할 수 있는 주요 지표가 포함된 지속 가능성 대시보드를 개발해서 게시하며, 팀이 필요에 따라 방향을 전환하여 특정 목표를 달성할 수 있도록 현재 상태와 미래 목표를 보여주는 데 집중하세요. 이는 총체적인 영향과 지속가능성 전략의 연계성을 이해하는 데에도 매우 중요합니다.
대시보드가 있으면, 많은 규제 기관과 비정부 조직이 지속가능성 영향과 진행 상황을 이해하기 위해 요청하는 보고서 작성도 쉬워집니다.
마지막으로, 대시보드는 지속가능성 이니셔티브와 목표 달성을 위한 직접 투자의 가치를 입증하는 데 도움이 됩니다.