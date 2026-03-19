재무 운영(FinOps)과 지속가능성의 축에는 비용 및 자원 효율적인 솔루션을 만들기 위한 관행과 지침이 포함되어 있습니다.

FinOps는 재무, IT 및 비즈니스 부서들을 정렬해서 클라우드를 비롯한 기술 리소스의 경제성을 정의하고 추적하는 데 중점을 둡니다. DevOps가 소프트웨어 구축과 운영을 위해 도입한 사고방식과 협업에서 영감을 받은 FinOps는 팀 사일로를 제거하여 리소스 사용 비용, 사용량, 용량, 효율성을 투명하게 설정, 추적, 예측하여 비즈니스 가치 목표와 성능 요건의 균형을 맞추는 것을 목표로 합니다. Well Architected Framework의 맥락에서 FinOps는 규정을 준수하는 동시에 효율성을 고려하는 설계 방법을 장려하여, 팀이 데이터를 기반으로 클라우드 도입에 관한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 데 중점을 둡니다.

FinOps for Cloud의 중점 영역:

비용 최적화: 적절한 규모 조정을 통해 클라우드 비용을 절감하거나 거버넌스를 적용하는 데 중점을 두어 클라우드 인스턴스를 관리합니다.

비용 관리: 태그 지정, 쇼백 및/또는 차지백을 사용하여 비용을 파악하고 할당하는 데 중점을 둡니다.

지속가능성은 IT 운영을 비롯한 활동이 환경에 미치는 부정적 영향을 줄이는 방법에 중점을 둡니다. 리소스 사용 최적화는 리소스 개발, 운영과 재생에 드는 환경적, 사회적 비용에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 그래서 이는 자연스럽게 효율성을 고려한 설계라는 FinOps 목표의 연장선상에 있습니다. 예를 들어, 필요하지 않은 클라우드 인스턴스를 실행하지 않으면 전력 사용량을 줄이고, 리소스 활용과 재사용을 개선하며 지속 가능한 소비를 촉진할 수 있습니다.

클라우드 지속가능성의 중점 영역: