IBM Z systems 데이터 패브릭 참조 아키텍처는 데이터 형식, 데이터 소스, 데이터 위치 및 데이터 사용 방식에 관계없이 조직 전반에서 데이터 활용을 확대하도록 설계된 더 광범위한 IBM® Data and Analytics 데이터 패브릭 아키텍처 패턴을 IBM Z 시스템에 맞게 특화한 것입니다. 데이터 패브릭은 데이터 액세스부터 소비까지 데이터 라이프사이클의 다양한 측면을 다루며 데이터 검색, 데이터 거버넌스, 데이터 품질, 데이터 분류, 비즈니스 컨텍스트 연결, 데이터 계보, 셀프 서비스 및 데이터 운영화를 통해 적절한 데이터를 적절한 위치와 시점에 제공할 수 있도록 합니다. 추가 지침을 확인하세요.



IBM Z 시스템에 맞게 더 광범위한 데이터 패브릭 아키텍처 패턴을 특화하면서 다음 두 가지 측면을 중점적으로 다룹니다.



• IBM Z Systems의 다양한 데이터 소스(VSAM, IMS, DB2 등)에 대한 거버넌스와 액세스 관리

• IBM Z 또는 LinuxONE의 Linux(MongoDB 등)

• IBM Z Systems 및 IBM® Z/LinuxONE의 Linux에서 엔터프라이즈 전반의 데이터 패브릭 아키텍처 구성 요소 구현 이 솔루션에는 zSystems / LinuxONE에서 실행되는 구성 요소와 외부 시스템에서 실행되는 구성 요소가 포함됩니다.

데이터 패브릭 참조 아키텍처는 기업이 자체 환경에서 데이터 패브릭의 다양한 구성 요소를 구현하는 데 도움이 되는 지침으로 사용할 수 있는 템플릿입니다. 데이터 패브릭 참조 아키텍처에는 다섯 가지 핵심 모듈이 있으며 메타데이터 가져오기, 메타데이터 보강, 메타데이터 카탈로그화, 데이터 정제 및 변환, 데이터 소비가 포함됩니다. 이 모듈은 앞서 설명한 데이터 패브릭의 이점을 실현하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

참조 아키텍처는 다섯 개 모듈의 목표를 실현하는 데 도움이 되는 핵심 구성 요소, 관련 단계 및 각 모듈에 대한 아키텍처 결정을 다룹니다. 또한 이러한 구성 요소와 단계를 구현하기 위해 IBM 기술 환경에서 사용할 수 있는 다양한 기술 옵션을 다룹니다. 데이터 소비 모듈의 경우 일반적인 소비 패턴을 다루며 각 소비 사용 사례의 세부 사항은 해당 사용 사례의 참조 아키텍처에서 다루어진다는 가정을 기반으로 합니다.



IBM Z 아키텍처를 위한 애플리케이션 현대화는 IBM Z 및 LinuxONE에서 시스템 오브 레코드(SOR) 데이터에 현대적이고 보다 쉽게 액세스하기 위한 아키텍처 패턴과 다양한 데이터 통합 중심 패턴을 추가로 설명합니다. 이는 애플리케이션이 직접 액세스, 복제, 캐싱 또는 기업 전반의 데이터 자산을 결합하는 데이터 가상화 개념을 통해 시스템 오브 레코드(SOR) 데이터를 공유하면서 데이터 기반 비즈니스 가치를 위한 인사이트를 확보하는 데 필수적입니다.

또한 전체 데이터, 분석 및 AI 참조 아키텍처도 참고할 수 있습니다.

