AI 거버넌스는 조직 내에서 AI 활동을 모니터링하고 관리하는 기능입니다. 여기에는 기업 내에 배포된 데이터 및 모델의 출처를 추적하고 문서화하는 프로세스와 절차뿐만 아니라, 모델을 학습시키고 지속적인 정확도를 검증 및 모니터링하는 데 사용되는 기술도 포함됩니다. 효과적인 AI 거버넌스는 기업에 다음의 세 가지 주요 성과를 제공합니다.

규정 준수. AI 솔루션 및 AI 제공 의사 결정이 업계에서 인정하는 관행, 규제 표준, 법적 요구 사항과 일치하도록 지원합니다.

신뢰 . AI 모델이 설명 가능하고 공정하도록 보장하여 AI가 제공하는 의사 결정에 대한 신뢰를 확보할 수 있습니다.

효율성. AI 개발 및 배포 관행을 표준화하고 최적화하여 시장 출시 속도를 높이고 AI 개발 비용을 절감합니다.

AI 거버넌스를 도입하지 않는 기업은 여러 가지 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다. 머신 러닝 프로세스는 반복적이며 협업을 필요로 합니다. 올바른 거버넌스와 문서화가 없으면 데이터 과학자나 검증자가 모델 데이터의 리니지나 모델이 어떻게 구축되었는지 확신할 수 없습니다. 따라서 결과 재현이 어려울 수 있습니다. 관리자가 잘못되거나 불완전한 데이터를 사용하여 모델을 학습시키면 수개월의 노력이 물거품이 될 수 있습니다.

AI 거버넌스가 없으면 상당한 불이익이 발생할 수 있습니다. 은행 사업자들은 대출 자격을 결정할 때 편향된 모델을 사용한 것에 대해 막대한 벌금을 부과받았습니다. EU는 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 AI 규정을 추가할 계획입니다. GDPR을 위반할 경우 현재 "최대 2,000만 유로 또는 이전 회계 연도의 전 세계 연간 매출의 4% 중 더 높은 금액이 벌금으로 부과될 수 있습니다."

브랜드 평판도 위험에 처해 있습니다. 한 실험에서는 AI 소프트웨어를 사용하여 소셜 미디어에서 젊은이들의 음성 패턴을 학습했습니다. 인터넷 트롤들이 인종 차별적, 성차별적, 반유대주의적 게시물을 만드는 툴을 '가르치자' 행정부 관리들이 그러한 소프트웨어를 즉시 제거했습니다.

개념적 아키텍처





