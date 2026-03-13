데이터 레이크하우스는 데이터 웨어하우스와 데이터 레이크의 장점을 하나의 데이터 관리 솔루션으로 병합하는 데이터 플랫폼입니다.

하이브리드 클라우드 환경을 위한 IBM의 데이터 레이크하우스 및 거버넌스 아키텍처는 watsonx.data 플랫폼을 기반으로 합니다. 이 플랫폼을 통해 기업은 분석 및 AI를 확장하여 오픈 레이크하우스 아키텍처에 구축된 강력한 데이터 저장소를 제공할 수 있습니다. 이 아키텍처는 데이터 웨어하우스의 성능 및 사용성과 데이터 레이크의 유연성 및 확장성을 결합하여 데이터 관리 및 분석 작업을 위한 균형 잡힌 솔루션을 제공합니다.