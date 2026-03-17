전략적 목표와 운영 요구 사항을 달성하는 데 필수적인 엔터프라이즈 기능은 생성형 AI 아키텍처 기능 모델에 요약되어 있습니다. 여기에는 효과적인 생성형 AI 구현에 필요한 고유 기능과 지원 기능을 보여주는 6가지 주요 범주가 있으며, 다른 아키텍처에서도 포괄적인 문서를 이용할 수 있습니다.
나머지 기능 그룹들은 생성형 AI 기능을 지원하며, 생성형 AI에 국한되지 않고 이를 엔터프라이즈 기능으로서 지원할 때 꼭 필요합니다. 이 그룹들은 다음과 같습니다.
데이터 관리는 데이터를 저장, 관리, 생성형 AI 모델의 조정 및 학습에 적합한 형태로 변환하는 기능 그룹입니다. 감사 용도, 추가 모델 조정 및 개선을 위한 인풋 차원에서 모델의 응답을 기록하고 평가하는 기능이 포함됩니다.
지원 기능은 기업이 생성형 AI 솔루션을 성공적으로 배포하고 관리하는 데 필요한 애플리케이션, 통합 및 IT 운영 기능을 포괄적으로 그룹화한 것입니다.
생성형 AI 리소스는 생성형 AI 모델과 솔루션을 효율적이고 효과적으로 개발, 조정, 배포 및 관리하는 데 필요한 하드웨어와 플랫폼 기능을 제공합니다.
기능 범주 각각이 하나 이상의 기능 그룹으로 구성됩니다. 이 섹션에서는 생성형 AI의 핵심 그룹과 기능을 소개합니다.
모델 허브 기능 그룹은 가져온 모델과 기업에서 조정하거나 학습한 모델을 관리하는 데 필요한 기능들을 압축합니다. 이를 통해 기업은 조직 안에서 사용할 수 있는 모델과 데이터 세트를 관리하고, 모델과 데이터 세트 접근권을 기업 내 특정 사용자 또는 그룹으로 제한할 수 있습니다. 모델 가져오기와 데이터 가져오기는 기업이 Hugging Face와 같이 점점 늘어나는 공개 모델 리포지토리에서 모델을 가져오는 데 필요한 핵심 기능입니다.
모델 호스팅 일반 모델과 조정된 모델을 기업 안에서 API 지원 서비스로 배포하고, 리소스 활용도를 최적화하고, 독립적인 개선 및 교체를 허용하고, 거버넌스를 간소화하는 기능을 제공합니다. 이를 위한 핵심은 모델 접근 정책 관리로, 모델 접근권을 권한이 있는 사용자와 그룹으로 제한하여 무단 사용을 방지합니다.
모델 맞춤 설정은 기업이 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 생성형 AI 모델을 조정하고 학습할 때 사용하는 기능 그룹입니다. 일반적으로 클라우드의 종량제 모델은 조정 및 교육 리소스 수요의 '폭발적' 특성에 적합하기 때문에, 이 기능은 클라우드 플랫폼을 사용하여 실현합니다.
모델 및 데이터 거버넌스는 기업이 생성형 AI 모델을 광범위하게 활용하는 데 있어 중요한 기능 세트입니다. 특히 기업이 모델 응답에 편향이 도입되는 등의 위험을 모니터링 및 관리하고, 모델 투명성과 공정성에 대한 규제와 규정 준수 요건을 해결하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.
모델 모니터링은 모델 거버넌스와 유사한 운영 방식입니다. 모델 거버넌스가 장기 모델과 위험 관리를 다루는 반면, 모델 모니터링에서는 기업이 모델 운영을 실시간으로 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 모델 모니터링은 다음 기능들로 구성됩니다.
생성형 AI 규정 준수 관리는 애플리케이션 스택을 통해 AI '사용을 보호'하고 '애플리케이션 자체를 보호'하는 데 필요한 제어를 구현합니다. AI 시스템이 인간의 가치와 권리를 존중하도록 윤리적 기준과 지침을 준수합니다.
AI 애플리케이션 보안 관리. 애플리케이션 스택을 통해 AI '사용을 보호'하고 '애플리케이션 자체를 보호'하는 데 필요한 제어를 구현합니다. AI 시스템이 인간의 가치와 권리를 존중하도록 윤리적 기준과 지침을 준수합니다.
AI 모델 보안 관리. '모델 보안' 계층에 필요한 제어 기능을 활성화하고 모델 사용을 보호하는 기능을 제공합니다. 모델 학습과 검증, 평가에 대한 모범 사례를 구현하여 성능과 안정성을 높입니다.
AI 데이터 보안 관리. 제어를 통해 '데이터 보안' 계층을 구현하는 기능입니다. 데이터 품질을 보장하고 편향을 완화하기 위해 데이터 수집, 저장 및 사용에 대해 명확한 지침을 수립합니다. 데이터 보안이 생성형 AI에만 있는 것은 아니지만, 데이터 관점에서 생성형 AI가 특별한 주의를 기울여야 하는 영역에만 초점을 맞춥니다.
에이전틱 AI는 에이전틱 AI 애플리케이션을 만들고 배포하는 데 필요한 기능 그룹입니다. 여기에는 라우팅과 오케스트레이션, 도구 관리, 도구 호출 같은 핵심 기능이 포함됩니다.
생성형 AI 조정은 범용 생성형 모델을 기업의 필요에 맞게 '맞춤 설정'하는 데 필요한 기능 그룹입니다. 광범위한 지식을 바탕으로 훈련한 모델은 특정 업계의 전문 용어와 프로세스에 대한 지식이 부족할 수 있습니다. 그래서 대부분의 기업은 프롬프트 엔지니어링, 프롬프트 조정, 모델 미세 조정 같은 기능을 사용하여 기업의 업무 용어와 프로세스를 이해하는 모델을 만들어야 합니다.
생성형 AI 애플리케이션 기능을 통해 기업은 고급 생성형 AI 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 사용자 쿼리에 응답하는 함수를 동적으로 생성하는 기능이 이에 해당합니다. 생성형 AI 애플리케이션이 대화형 방식으로 이전 상호 작용을 유지하고 참고할 수 있게 하는 대화형 메모리와 모델 라우팅을 통해, 애플리케이션이 응답에 가장 적합한 모델로 쿼리를 동적으로 라우팅하게 합니다.