오케스트레이션 계층은 검색 증강 생성(RAG) 솔루션에서 중추적인 역할을 하며 솔루션의 다양한 구성 요소가 상호 작용하는 방식을 관리하는 제어 시스템 역할을 합니다. 일반적인 RAG 파이프라인에서 오케스트레이션 계층은 관련 데이터너 문서의 검색을 조정하고 이 데이터가 생성 모델(주로 대규모 언어 모델 또는 LLM)로 전달되도록 합니다. 이를 통해 오케스트레이션 계층은 응답의 정확성을 높일 뿐만 아니라 응답이 상황에 맞고 데이터를 기반으로 하도록 보장합니다.

watsonx Assistant 또는 watsonx Orchestrate의 기본 기능에 Elastic Search 또는 Watsonx.data를 함께 활용하는 맞춤형 솔루션의 경우, 오케스트레이션 계층이 제품에 내장되어 있어서 솔루션을 부분적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 고급 또는 맞춤형 시스템에는 IBM이 보증하는 기본 제공 옵션과 맞춤 설정 오픈 소스 옵션이 있습니다.