오늘날의 RAG 솔루션에 대한 심층적인 인사이트를 얻는 데 있어 RAG 설명서가 어떤 도움이 되는지 알아보세요
RAG 솔루션을 위한 사용자 인터페이스를 채택하려면 IBM® Watsonx Orchestrate, watsonx Assistant 같은 액셀러레이터 솔루션을 사용할지, 또는 맞춤 코드로 구축한 맞춤형 UI를 사용할지 결정해야 합니다. 두 방식은 해당 RAG 솔루션이 어느 정도의 복잡성과 유연성을 요하는지에 따라 고유의 이점을 제공합니다.
IBM은 사용 편의성과 빠른 배포를 위해 설계된 Watsonx Orchestrate와 Watsonx Assistant의 형태로 강력한 사전 구축형 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 개발자와 비즈니스 사용자가 광범위한 코딩 지식 없이도 사전 구성된 RAG 워크플로를 활용할 수 있는 사용자 친화적 환경을 제공합니다. Watsonx Orchestrate는 프로세스 자동화에 이상적이며, Watsonx Assistant는 대화형 AI에 특화되어 있어 RAG 기반 시스템에서 자연어 입력을 처리하고 정확한 문서 검색을 제공하며 관련 응답을 생성할 수 있습니다.