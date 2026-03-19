IBM은 사용 편의성과 빠른 배포를 위해 설계된 Watsonx Orchestrate와 Watsonx Assistant의 형태로 강력한 사전 구축형 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 개발자와 비즈니스 사용자가 광범위한 코딩 지식 없이도 사전 구성된 RAG 워크플로를 활용할 수 있는 사용자 친화적 환경을 제공합니다. Watsonx Orchestrate는 프로세스 자동화에 이상적이며, Watsonx Assistant는 대화형 AI에 특화되어 있어 RAG 기반 시스템에서 자연어 입력을 처리하고 정확한 문서 검색을 제공하며 관련 응답을 생성할 수 있습니다.