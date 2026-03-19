모델 매개변수

오픈소스 LLM 이름 뒤에 붙는 숫자는 해당 모델의 파라미터 수를 나타냅니다. 예를 들어 Granite 3.0 8B Instruct는 80억 개의 파라미터를 가진 모델입니다. 파라미터는 모델이 입력 데이터를 어떻게 조작하고 이해하며 출력을 생성하는지를 조율하는 지휘자와 같다고 생각할 수 있습니다. 이들은 가중치나 편향의 형태로 나타날 수 있으며, 생성된 출력에서 특정 입력 특성이 얼마나 중요한지를 결정하는 데 영향을 미칩니다.

파라미터 수가 많을수록 일반적으로 모델의 복잡성과 적응성이 높아집니다(서로 다른 아키텍처 간에는 반드시 그렇다고 할 수는 없지만, 트랜스포머 아키텍처 내에서는 일반적으로 해당됩니다). 파라미터 수가 더 많은 대규모 언어 모델은 데이터에서 더 복잡한 패턴을 식별할 수 있으며, 이를 통해 더 풍부하고 정밀한 출력을 생성할 수 있습니다. 그러나 많은 경우와 마찬가지로 여기에도 트레이드오프가 존재합니다. 파라미터가 급격히 증가하면 더 높은 계산 요구 사항과 더 많은 메모리가 필요하며, 과적합 위험도 커집니다.

모델 유형: instruct vs. code, instruct vs. chat

Chat 모드는 대화형 컨텍스트를 위해 설계되었으며, instruct 모드는 특정 도메인의 자연어 처리 작업을 위해 설계되었습니다.

Chat 모드에서의 파인 튜닝은 LLM이 사용자에게 관련성이 높고 흥미로운 자연스럽고 일관된 응답을 더 잘 생성하도록 돕습니다. Instruct 모드에서의 파인 튜닝은 LLM이 다양한 유형의 지시를 더 잘 따르고 작업에 정확하고 적절한 출력을 생성하도록 돕습니다.

모델 설정

LLM은 응답이 생성되는 방식을 구성하기 위한 몇 가지 설정을 제공합니다.

“temperature” 설정은 모델 응답의 변동성이 얼마나 큰지를 결정합니다. 간단히 말해 temperature 값이 낮을수록 모델의 응답은 더 결정적이고 일관되게 됩니다. RAG 솔루션에서는 매우 낮은 temperature 값, 이상적으로는 0을 사용하는 것이 권장됩니다.

“max_tokens / max_new_tokens”는 모델이 응답에서 사용할 수 있는 토큰 수를 제한합니다(단어 하나는 대략 1.5개의 토큰에 해당합니다). 솔루션 개발자는 자신의 사용 사례에서 충분한 답변과 과도한 정보 사이의 균형을 맞출 수 있는 값을 찾기 위해 실험해야 하지만, Q&A RAG 솔루션에서는 일반적으로 100이 적절한 제한 값입니다.

샘플링 전략은 모델이 응답에서 다음 토큰을 어떻게 선택하는지를 결정합니다. RAG 솔루션에서는 프롬프트에 대해 일관된 응답을 보장하기 위해 greedy 샘플링 전략을 사용하는 것이 좋습니다.

프롬프트 엔지니어링

먼저 생성 성능을 향상시키기 위한 프롬프트 규칙을 살펴보겠습니다.

규칙 #1: 단순하게 시작하세요

처음부터 매우 긴 프롬프트를 작성한 뒤 나중에 테스트하는 방식으로 시작하지 마세요.

예를 들어 다음과 같은 긴 프롬프트로 시작하지 마세요.

- S&P 1000에 포함된 주요 전자 기업의 재무 부서에서 일하고 있습니다. 핵심 주제, 트렌드, 감정을 파악하기 위해 분기 주주총회 회의록을 요약해야 합니다.

번호가 매겨진 글머리표 목록 형식으로 응답하세요.

각 항목이 완전한 문장으로 구성되도록 합니다.

할루시네이션을 를 생성하지 마세요. 오직 트랜스크립트에 포함된 정보만 사용하여 답하세요.

다음은 요약할 회의록입니다.

하지만 다음과 같이 시작하세요.

- 다음 회의록에 포함된 핵심 주제를 요약하세요.



규칙 #2: 점진적으로 변경하세요

모델 파라미터를 크게 변경하지 마세요.

대부분의 경우

Temperature와 Repetition penalty의 작은 변화만으로도 눈에 띄는 영향을 줄 수 있습니다.

큰 변화 뒤에는 작은 변화로도 달성할 수 있는 성공이 종종 숨겨져 있습니다.

다음과 같은 엔지니어링 원칙을 적용하세요.

한 번에 하나의 파라미터만 변경하세요. 각 변경 사항을 개별적으로 검증하세요.

의도한 효과가 없는 변경은 되돌리세요. 이전 값으로 되돌리세요.

기본값에서 변경하는 경우에는 그에 대한 충분한 설명이 있어야 합니다.

규칙 #3: 교차 검증하세요

프롬프트가 실패하도록 만들어 보세요. 프롬프트를 한 번만 테스트하고 성공했다고 판단하지 마세요. 프롬프트에 대해 수십 번의 테스트를 수행하세요.

고객이 문제를 발견하기 전에 먼저 프롬프트의 취약점을 찾아보세요.

테스트 데이터 세트를 만들고 계속해서 예시를 추가하세요. 각 POC 릴리스 이후에는 프롬프트가 계속 제대로 작동하는지 다시 테스트하세요.

규칙 #4: 복잡한 추출 작업은 단일 프롬프트로 수행할 수 없습니다.

걱정할 필요 없습니다. watsonx.ai를 사용하면 여러 프롬프트를 병렬로 처리할 수 있습니다.