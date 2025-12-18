DataStax로 watsonx 기능을 심화하여 엔터프라이즈 데이터를 활용하고 정확한 엔터프라이즈급 AI 앱을 구축하세요.
DataStax는 Astra DB, HCD, Langflow를 아우르는 최첨단 능력을 watsonx에 제공하여 기업이 대규모 AI에 대한 실시간, 비정형 및 멀티모달 데이터를 관리할 수 있도록 합니다.
그 결과, 온프레미스, 하이브리드 또는 멀티클라우드 등 어디서나 실행되는 개방형 AI 지원 인프라를 구축하는 동시에 기업이 안전한 관리형 프로덕션급 AI 및 애플리케이션 워크로드를 구동하는 방법을 간소화할 수 있습니다.
비정형 데이터의 수집, 보강과 검색을 자동화하여 불편을 줄이고, AI 워크로드 및 엔터프라이즈 애플리케이션의 배포와 확장을 가속화할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 인프라와 오픈 소스 혁신을 기반으로 구축되고 watsonx와 원활하게 통합되어 내장된 암호화, 액세스 제어 및 비정형 데이터의 간소화된 오케스트레이션을 제공하는 엔터프라이즈급 툴링으로 데이터 접근 및 거버넌스를 간단히 보호할 수 있습니다.
최신 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 최고의 속도와 유연성을 제공하는 오픈 소스 로우코드 툴링으로 watsonx를 보완하여 모든 클라우드 또는 온프레미스 환경에서 안정적인 AI 워크로드를 확장하고 배포할 수 있습니다.
비정형 데이터 관리를 자동화하여 총 소유 비용을 낮추고 AI 운영을 단순화하여 전체 클라우드 데이터베이스 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
Astra DB 및 HCD는 벡터 기능으로 IBM watsonx.data의 NoSQL 데이터베이스를 강화하여 검색 증강 생성 및 지식 임베딩 기능을 강화합니다. 탄력적인 확장성과 예측 가능한 성능을 위해 구축된 이 솔루션은 지연 시간이 거의 없는 미션 크리티컬 워크로드를 지원합니다.
클라우드에서 NoSQL 벡터 검색 능력을 제공하는 Forrester의 리더로서 Apache Cassandra를 기반으로 구축된 Astra DB는 테이블 형식, 검색 및 그래프 데이터를 포함하여 최신 AI 워크로드에 필요한 속도, 안정성 및 다중 모델 지원을 제공합니다. 이를 통해 생성형 AI 애플리케이션을 위한 다양한 데이터 형식에서 복잡하고 상황에 맞는 검색을 수행할 수 있습니다.
온프레미스 또는 프라이빗 클라우드를 찾으시나요? 하이퍼 컨버지드 데이터베이스는 온프레미스 또는 프라이빗 클라우드를 통해 데이터베이스 리소스를 실행하는 조직을 위한 솔루션입니다. 이러한 기술은 IBM watsonx.data Premium edition과 함께 DataStax로 제공됩니다.
Langflow는 100,000개 이상의 GitHub 별을 보유한 오픈 소스 도구입니다. 이 도구를 사용하면 개발자는 직관적인 로우코드 인터페이스를 통해 검색 증강 생성 및 다중 에이전트 AI 애플리케이션의 프로토타입을 제작, 구축 및 배포할 수 있습니다.
Langflow는 AI 애플리케이션 개발을 간소화하기 위해 미들웨어로 IBM watsonx Orchestrate와 유연하게 통합됩니다. IBM과 DataStax는 신뢰할 수 있는 인프라, 구성 가능한 툴 및 오픈 소스 혁신을 통해 기업이 비정형 데이터에서 더 심층적인 인사이트를 안전하게 확보할 수 있도록 지원하는 강력한 기반을 제공합니다.
Python으로 구축되고 모델, API 및 데이터베이스 전반에서 작동하도록 설계된 Langflow는 팀이 복잡성을 줄이고 프로토타입에서 생산까지 원활한 경로를 지원하여 생성형 AI 개발을 간소화할 수 있도록 지원합니다.
엔터프라이즈 데이터는 대부분 구조화되지 않았으며, AI 확장을 위해서는 반드시 이러한 데이터의 가치를 활용해야 합니다. Langflow와 Astra DB를 함께 사용하면 팀이 비정형 데이터에 더 쉽게 액세스하고 오케스트레이션하고 운영할 수 있으므로 생성형 AI 개발의 불편이 감소합니다. Langflow의 로우코드 설계 환경은 앱 개발을 간소화하는 반면, Astra DB는 고가용성, 선형 확장성 및 다중 모델 데이터 작업에 대한 기본 지원을 통해 고급 벡터 및 지식 그래프 능력을 제공합니다. 이러한 도구를 watsonx.data 및 watsonx Orchestrate와 함께 사용하면 가치 창출 시간을 단축하여 기업이 고유한 데이터 자산을 기반으로 AI 기반 솔루션을 더 빠르게 구축할 수 있습니다.
오픈 소스는 watsonx AI 포트폴리오의 기반이며, Cassandra, Langflow, OpenSearch 및 기타 개방형 기술 분야에서 리더십을 인정받은 DataStax와 자랑스럽게 공유하는 가치입니다.
Langflow는 신속한 채택과 대규모 생성형 AI 개발을 간소화할 수 있는 능력을 반영하여 GitHub에서 100,000개 이상의 스타를 획득했습니다.
수만 명의 개발자가 Langflow를 사용하여 오케스트레이션부터 배포까지 생성형 AI 파이프라인의 모든 단계에서 복잡성을 줄이고 속도를 높입니다.
Astra DB는 지연 시간이 거의 0에 가까운 실시간 성능을 제공하며, 고속 벡터 검색 및 AI 워크로드를 위해 구축되었습니다.
