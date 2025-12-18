Astra DB 및 HCD는 벡터 기능으로 IBM watsonx.data의 NoSQL 데이터베이스를 강화하여 검색 증강 생성 및 지식 임베딩 기능을 강화합니다. 탄력적인 확장성과 예측 가능한 성능을 위해 구축된 이 솔루션은 지연 시간이 거의 없는 미션 크리티컬 워크로드를 지원합니다.

클라우드에서 NoSQL 벡터 검색 능력을 제공하는 Forrester의 리더로서 Apache Cassandra를 기반으로 구축된 Astra DB는 테이블 형식, 검색 및 그래프 데이터를 포함하여 최신 AI 워크로드에 필요한 속도, 안정성 및 다중 모델 지원을 제공합니다. 이를 통해 생성형 AI 애플리케이션을 위한 다양한 데이터 형식에서 복잡하고 상황에 맞는 검색을 수행할 수 있습니다.

온프레미스 또는 프라이빗 클라우드를 찾으시나요? 하이퍼 컨버지드 데이터베이스는 온프레미스 또는 프라이빗 클라우드를 통해 데이터베이스 리소스를 실행하는 조직을 위한 솔루션입니다. 이러한 기술은 IBM watsonx.data Premium edition과 함께 DataStax로 제공됩니다.