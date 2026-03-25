데이터 단편화란 무엇인가요?

많은 조직에서 데이터 단편화를 피하는 것은 쉽지 않습니다. 기업이 관리하는 데이터 규모는 폭발적으로 증가하고 있으며, 그중 상당수는 비정형 데이터입니다. 2025년 연구에 따르면 최고 데이터 책임자(CDO)의 26%만이 조직이 비정형 데이터를 비즈니스 가치를 창출하는 방식으로 활용할 수 있다고 확신하는 것으로 나타났습니다.2

기존 레거시 시스템에 새로운 서비스형 소프트웨어(SaaS) 툴, 클라우드 플랫폼 및 비즈니스 애플리케이션이 지속적으로 추가되면서 이미 복잡한 환경은 더욱 복잡해지고 있습니다(일반적으로 SaaS 스프롤이라고 부르는 현상).

통합된 데이터를 구현하기 위해 조직은 데이터 통합, 통합 관리, 데이터 거버넌스 및 데이터 패브릭 아키텍처를 포함한 여러 전략을 활용할 수 있습니다. 그러나 데이터 단편화 문제를 해결하려면 데이터가 전략적 자산으로 활용될 수 있도록 조직 문화와 업무 방식을 조정하는 사고방식의 전환도 필요합니다.

데이터 단편화에는 두 가지 유형이 있습니다. 이 페이지에서는 조직의 데이터가 시스템 및 환경 전반에 통제되지 않은 방식으로 분산되는 현상에 초점을 맞춥니다. 그러나 이 용어는 의도적인 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 및 파일 시스템 성능 최적화 전략을 설명할 때도 사용될 수 있습니다.