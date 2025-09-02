파란색과 흰색의 직사각형 및 원형 도형이 포함된 격자 패턴의 추상 렌더링

데이터 및 AI 컨설팅 서비스

적합한 전략, 데이터, 보안과 거버넌스를 마련하여 AI를 성공적으로 확장

책임감 있게 배포된 적합한 AI

미래를 위한 데이터 준비

에이전틱 AI로 생산성 향상을 넘어 성과 향상

생성형 AI로 IT 자동화 및 운영 고도화

AI로 비즈니스의 모든 잠재력 실현

IBM Consulting은 클라이언트가 '적합한 AI를 도입'하여 전사적으로 가치를 창출하고 'AI를 올바르게 활용'하여 가치 창출 과정의 위험을 줄일 수 있도록 돕습니다. 에이전틱 AI와 같은 고급 기술에 투자하든, 단순히 생성형 AI를 위한 데이터 기반을 준비하든, IBM은 현재 기술이나 기술 풋프린트와 관계없이 현재 상태에 맞춰 적합한 서비스를 제공합니다. IBM은 조직의 데이터 및 AI 전략을 큐레이션하여 책임감 있고 확장된 AI를 통해 지속가능한 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원합니다.
전략 및 컨설팅 

IBM은 클라이언트가 적절한 AI 전략을 구축하도록 지원하여 클라이언트의 기업 데이터에 기반해 책임감 있게 큐레이션된 AI의 혁신적인 잠재력으로 비즈니스 전략을 조정하고 촉진할 수 있도록 합니다. 

 AI 기반 솔루션

IBM은 전략적 필수 사항을 가속화하는 최첨단 AI와 에이전틱 AI를 설계, 구축 및 확장하여 클라이언트를 돕고, 이를 통해 팀원들이 팀을 지원하는 AI 모델을 신뢰할 수 있게 합니다. 

 AI를 위한 데이터 준비

IBM의 데이터 변환 작업은 파편화된 레거시 데이터 에코시스템을 규모, 속도와 비즈니스 효과 중심으로 설계된 민첩하고 현대적인 데이터 플랫폼으로 전환하여 AI 시대에 필요한 데이터의 힘을 극대화합니다.

 위험이 감소된 AI 혁신과 도입

철저한 AI 거버넌스 프레임워크, 역할 기반 응용 학습 프로그램, AI 학습 및 업스킬링 프로그램, 전략적 커뮤니케이션 계획과 변화 관리는 역량과 가치 창출을 촉진합니다.

엔터프라이즈 AI를 위한 데이터 전략 구축하기

AI 아카데미의 이번 에피소드에서는 Cathy Reese가 고급 AI에 준비된 데이터 전략이 필요한 이유를 설명합니다.

에피소드 보기

IBM 전문가

Phaedra Boinodiris 얼굴 사진
IBM Consulting 신뢰할 수 있는 AI 부문 글로벌 리더

Phaedra Boinodiris
Francesco Brenna 얼굴 사진
IBM Consulting AI 통합 부문 선임 파트너 겸 부사장

Francesco Brenna
Matt Candy 얼굴 사진
IBM Consulting 전략 및 혁신 부문 글로벌 매니징 파트너

Matt Candy
Javier Olaizola Casin 얼굴 사진
IBM Consulting 하이브리드 클라우드 및 데이터 부문 글로벌 매니징 파트너

하비아르 올라이졸라 카신(Javiar Olaizola Casin)
Tony Giordano 얼굴 사진
IBM Consulting 데이터 전환 부문 수석 파트너 겸 부사장

Tony Giordano
Manish Goyal 얼굴 사진
IBM Consulting 글로벌 AI 및 분석 부문 리더, 선임 파트너

매니쉬 고얄(Manish Goyal)
Cathy Reese 얼굴 사진
IBM Consulting 데이터 및 AI 퍼블릭 서비스 라인 부문 리더, 선임 파트너

Cathy Reese
Shobhit Varshney 얼굴 사진
IBM Consulting 데이터 및 AI 부문 책임자, 부사장 겸 선임 파트너

Shobhit Varshney

사용 사례

노트북에서 디지털 차트를 분석하는 사람
AI 기반 재무 혁신으로 생산성 향상 및 성장 실현

AI 기반 효율성, 통합 및 규정 준수로 재무 운영을 혁신하여 전사적 성장을 강화하는 동시에 비용을 절감을 실현하세요. 

 자세히 보기
공장에서 로봇 기계로 작업 중인 사람
비즈니스 운영 방식 재구상

극도의 자동화를 통해 기업의 비즈니스 혁신을 주도하세요.

 자세히 보기
사무실에서 새로운 비즈니스 프로젝트에 대해 논의하는 사업가들
HR 및 인재 혁신 컨설팅

AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원과 비즈니스의 잠재력을 실현하세요. 

 자세히 보기
보안 쉴드 아이콘을 향하고 있는 여성과 컴퓨터 데이터 화면을 향하고 있는 남성이 각각 있는 두 개의 플랫폼
사이버 보안 컨설팅 서비스

IBM의 자문, 통합 및 관리형 보안 서비스는 AI를 올바른 방식으로 활용하는 데 도움이 됩니다. 

 자세히 보기
회의실에 있는 동료들
비즈니스 전략 재구상 

IBM은 클라이언트가 AI 및 기타 혁신적인 기술을 사용하여 비즈니스 가치를 높이고 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

 자세히 보기
웃으며 디지털 태블릿을 사용하여 고객과 신용 카드 거래를 처리하는 가게 주인
고객 경험 및 마케팅 혁신

전체 고객 여정에 걸쳐 더 원활하고 개인화된 경험을 구상, 설계, 제공함으로써 가치를 실현하고 성장을 이끌어 보세요.

 자세히 보기
사례 연구

Virgin Money 로고

Virgin Money의 고객 참여 증대를 위한 AI 기반 뱅킹 어시스턴트 구축하기

 사례 연구 읽기
US Open 로고

강력한 생성형 AI 모델로 US 오픈 디지털 경험 최적화하기

 US 오픈 자세히 보기
British Sugar 로고

데이터와 AI를 결합해 운영을 최적화한 British Sugar

 British Sugar 성공 사례
Coca-Cola European Partners 클라이언트 로고

AI 기반 인사이트를 통한 조달 최적화 혁신하기

 CCEP의 사례 연구 살펴보기
다음 단계

IBM Consulting이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 궁금하신가요? 문의하시면 비즈니스 컨설팅 서비스가 어떤 도움을 줄 수 있는지 논의하여 다음 단계를 모색하실 수 있습니다.

