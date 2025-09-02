데이터 및 AI 컨설팅 서비스

IBM Consulting은 클라이언트가 '적합한 AI를 도입'하여 전사적으로 가치를 창출하고 'AI를 올바르게 활용'하여 가치 창출 과정의 위험을 줄일 수 있도록 돕습니다. 에이전틱 AI와 같은 고급 기술에 투자하든, 단순히 생성형 AI를 위한 데이터 기반을 준비하든, IBM은 현재 기술이나 기술 풋프린트와 관계없이 현재 상태에 맞춰 적합한 서비스를 제공합니다. IBM은 조직의 데이터 및 AI 전략을 큐레이션하여 책임감 있고 확장된 AI를 통해 지속가능한 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원합니다.