데이터 및 AI 컨설팅 서비스

IBM Consulting은 클라이언트가 '적합한 AI를 도입'하여 전사적으로 가치를 창출하고 'AI를 올바르게 활용'하여 가치 창출 과정의 위험을 줄일 수 있도록 돕습니다. 에이전틱 AI와 같은 고급 기술에 투자하든, 단순히 생성형 AI를 위한 데이터 기반을 준비하든, IBM은 현재 기술이나 기술 풋프린트와 관계없이 현재 상태에 맞춰 적합한 서비스를 제공합니다. IBM은 조직의 데이터 및 AI 전략을 큐레이션하여 책임감 있고 확장된 AI를 통해 지속가능한 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 클라이언트가 적절한 AI 전략을 구축하도록 지원하여 클라이언트의 기업 데이터에 기반해 책임감 있게 큐레이션된 AI의 혁신적인 잠재력으로 비즈니스 전략을 조정하고 촉진할 수 있도록 합니다.
IBM은 전략적 필수 사항을 가속화하는 최첨단 AI와 에이전틱 AI를 설계, 구축 및 확장하여 클라이언트를 돕고, 이를 통해 팀원들이 팀을 지원하는 AI 모델을 신뢰할 수 있게 합니다.
IBM의 데이터 변환 작업은 파편화된 레거시 데이터 에코시스템을 규모, 속도와 비즈니스 효과 중심으로 설계된 민첩하고 현대적인 데이터 플랫폼으로 전환하여 AI 시대에 필요한 데이터의 힘을 극대화합니다.
철저한 AI 거버넌스 프레임워크, 역할 기반 응용 학습 프로그램, AI 학습 및 업스킬링 프로그램, 전략적 커뮤니케이션 계획과 변화 관리는 역량과 가치 창출을 촉진합니다.
Phaedra Boinodiris
Francesco Brenna
Matt Candy
하비아르 올라이졸라 카신(Javiar Olaizola Casin)
Tony Giordano
매니쉬 고얄(Manish Goyal)
Cathy Reese
Shobhit Varshney
