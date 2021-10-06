Business Rules란 무엇인가요?

IBM을 통해 Business Rules 적용 AI 업데이트 신청
구름 픽토그램, 파이 차트, 그래프 픽토그램이 콜라주된 일러스트
Business Rules란 무엇인가요?

Business Rules는 고객 이름 및 해당 주문과 같은 객체 간의 관계를 설명하여 비즈니스 내에서 일상적인 의사 결정을 안내합니다.

조직의 비즈니스 활동을 구체적인 비즈니스 로직으로로 변환하면 소프트웨어 엔지니어와 비즈니스 분석가가 워크플로 도구 또는 기타 애플리케이션 내에서 이러한 규칙을 적용하여 프로세스 자동화를 구현할 수 있습니다. 이러한 기능이 없다면 프로세스를 업데이트하는 것이 더 힘들고 시간이 많이 소요될 수 있으며 문서에 더 많은 인적 오류와 불일치가 발생할 수 있습니다. 조직 전체에 Business Rules를 시행함으로써 기업은 적절한 이해 관계자의 작업을 간소화하고 고객 이탈을 줄여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

 Business Rules와 비즈니스 요구 사항 비교

어떤 사람들은 용어, 비즈니스 규칙(Business Rules) 및 비즈니스 요구 사항(Business requirements)을 혼동할 수 있지만, 실제로는 매우 구별이 뚜렷하고 다릅니다. 따라서 비즈니스 환경에서 이 용어들이 어떻게 사용되는지 주목해 볼 가치가 있습니다.

Business Rules는 문서화되거나 문서화되지 않은 정보를 다양한 조건문으로 변환하여 자동화 시스템의 기초를 제공합니다. 예를 들어, 구매 주문을 수행할 때 비용에 따라 승인 프로세스가 다를 수 있습니다. 미화 5,000달러 미만의 도구 및 서비스는 관리자의 승인만 필요할 수 있지만, 비용이 높아짐에 따라 최고 경영진의 승인이 필요할 수 있습니다. Business Rules는 송장이 고위 경영진과 일선 관리자에게 전송되는 임계값을 설정하여 이 프로세스를 공식화합니다. 이와 같은 조건문은 여러 비즈니스 프로세스에 적용됩니다.

비즈니스 요구 사항은 특정 프로젝트의 성공 기준을 설정합니다. 프로젝트를 완료하는 데 필요한 작업과 리소스를 지정함으로써 팀은 목표 달성을 위한 격차와 장벽을 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다. 이러한 활동은 일반적으로 이해관계자 간의 기대치를 설정하고 프로젝트 완료를 위한 추가 요구 사항을 해결하기 위해 비즈니스 프로젝트를 시작할 때 완료됩니다.
Business Rules의 종류

Business Rules는 여러 가지 방법으로 분류할 수 있으며 정보 소스에 따라 분류가 달라질 수 있습니다. 그러나 범주화에 관계없이 Business Rules는 일반적으로 'IF-THEN', 'IF-ELSE', 'ONLY IF', 'WHEN' 등과 같은 형식 로직 한정자를 사용하여 표현됩니다. 이 구문은 다음과 같은 다양한 유형의 Business Rules에서 사용됩니다.

  • 제약 규칙은 객체 구조에 제한을 두는 조건을 설정합니다. 이는 자극 및 반응(stimulus and response), 작업 제약(operation constraints), 구조 제약(structure constraints) 등 세 가지 규칙의 하위 집합으로 더 세분화할 수 있습니다. 자극 및 반응 규칙은 작업이 수행되기 전에 조건이 참이어야 하는 반면, 작업 제약은 지정된 작업 전후에 제한을 둡니다. 마지막으로, 구조 제약 규칙은 무시해서는 안 되는 클래스, 개체 및 이들 간의 관계에 대한 정책을 설정합니다.

  • 파생 규칙은 다른 정보로부터 사실을 추론할 수 있는 조건을 정의합니다. 이러한 규칙은 추론 규칙과 계산 규칙이라는 두 가지 하위 집합으로 나뉩니다. 추론 규칙은 특정 사실이 참이라면 특정 결론을 내릴 수 있음을 명시하는 반면, 계산 규칙은 알고리즘을 활용하여 이러한 추론을 내립니다. 

이러한 유형의 규칙은 규칙 엔진의 기반이 되며, 이를 통해 조직은 비즈니스 의사 결정을 자동화하여 고객 주문 및 배송과 같은 다양한 프로세스를 신속하게 처리할 수 있습니다. 비즈니스 전반에 걸쳐 정책을 일관되게 적용하기 위해 이러한 프로세스를 시작, 중지 또는 변경해야 하는 시기에 대한 지침을 제공하여 비즈니스 프로세스를 개선합니다.
Business Rules의 예시

Business Rules은 내부 또는 외부 제약을 기반으로 할 수 있는 다양한 사용 사례에 사용됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 규정 준수: 규제 기관은 금융, 보험, 의료, 마케팅과 같은 다양한 업종에 엄격한 규정을 적용할 수 있습니다. Business Rules는 모든 규제 기관에서 검토하는 모든 문서가 해당 요건을 충족하는지 확인할 수 있도록 합니다. 

  • 신청 승인: 은행 및 부동산 시장은 주택 대출 또는 임대 부동산에 대한 신청 절차를 위한 Business Rules를 활용합니다. 예를 들어, 조직은 신용 점수가 특정 임계값 미만인 경우 신청자를 거부할 수 있습니다. 

  • 구독 서비스: 기업은 Business Rules를 활용하여 정해진 일수 내에 결제가 이루어지지 않을 경우 특정 고객에 대한 서비스를 종료할 수 있습니다. 기업은 이를 통해 수익을 창출하지 않는 고객에게 리소스를 낭비하지 않습니다. 

  • 구매 주문 및 반품: Business Rules는 소매 산업에도 적용될 수 있습니다. 예를 들어, 기업은 특정 제품에 대한 고객의 반품 요청이 30일을 초과하는 경우 반품 요청을 거부할 수 있습니다.

  • 개인 맞춤화: 마케팅 자동화 도구를 통해 기업은 방문자 속성에 따라 웹사이트를 사용자 정의할 수 있으므로 마케터는 일련의 Business Rules를 활용하여 다양한 잠재 고객 세그먼트에 메시지를 전달할 수 있습니다. 예를 들어, 웹사이트를 다시 방문하는 경우 기업은 홈페이지에서 마지막으로 본 제품 카테고리의 사진을 제공할 수 있으며, 새 방문자에게는 회사에서 가장 인기 있는 제품의 이미지를 제공할 수 있습니다.
Business Rules의 이점

Business Rules는 조직에 여러 가지 이점을 제공하여 비즈니스 운영을 간소화하고 결과적으로 전체 비용을 줄일 수 있습니다. 

  • 효율성 향상: Business Rules를 애플리케이션과 워크플로에 프로그래밍하면 장기적으로 시간을 절약할 수 있습니다. 규정 또는 회사 표준의 변경으로 인해 Business Rules를 업데이트해야 하는 경우 소프트웨어 애플리케이션 전체에서 수동으로 업데이트하는 대신 프로그램의 이 부분만 업데이트하면 됩니다. 이러한 업데이트는 일반적으로 비즈니스 분석가와 같은 기술을 덜 요하는 리소스로 처리할 수 있으므로 더 복잡한 비즈니스 문제를 위한 기술 리소스를 절약할 수 있습니다. 

  • 일관성 향상: Business Rules는 주어진 작업을 실행하기 위해 특정 기준을 충족해야 하므로 작업이 일관되게 실행되도록 합니다. 예를 들어, 규제 기관에서 특정 문서의 작성을 요구할 수 있습니다. 회사는 모든 필수 항목이 충족될 때까지 완료한 것으로 표시되지 않는 사용자 지정 템플릿을 생성할 수 있습니다. 결과적으로 인적 오류가 줄어들고 모든 Business Rules가 정확하게 구현된 경우 리더는 규정 준수 요구 사항을 충족하고 있다는 확신을 가질 수 있으며 불필요한 수수료와 벌금을 피할 수 있습니다. 

  • 복잡성 감소: Business Rules를 문서화하면 잠재적으로 다른 비즈니스 라인에 적용될 수 있고, 팀은 잠재적으로 문서를 다른 작업 흐름에 맞게 재활용하여 조직 전체의 복잡성을 줄일 수 있습니다.  

프로세스 마이닝 및 기타 비즈니스 분석은 이러한 이점을 활용하기 위해 회사 내에서 Business Rules를 적용할 수 있는 영역을 식별할 수 있도록 합니다. 
Business Rules 엔진 및 Business Rules 관리 시스템(BRMS)

조직의 대응력과 민첩성을 유지하기 위해 의사 결정 프로세스 자동화 소프트웨어를 사용하면 다른 비즈니스 컴퓨팅 프로세스와 독립적으로 Business Rules를 관리할 수 있습니다. 특히 Business Rules 관리 시스템(BRMS)은 다른 애플리케이션 및 프로세스에 대한 종속성 없이 실시간으로 비즈니스 로직의 생성 및 구현을 자동화할 수 있으므로 의사 결정 로직의 단일 저장소를 기업 전체에서 쉽게 공유할 수 있습니다.

의사 결정 로직을 정의하고 관리하기 위한 공통 도구와 공통 런타임 환경을 통해 기술적 배경 지식이 부족한 개발자와 이해관계자 모두 자동화된 의사 결정 프로세스를 효율적으로 구현하고 변경할 수 있습니다. 또한 대규모 환경에서 복잡한 규칙 집합을 일관되게 적용할 수 있습니다.

Business Rules 엔진은 하나 이상의 Business Rules를 런타임 프로덕션 환경에서 작동하는 비즈니스 로직으로 변환합니다. 오늘날 대부분의 Business Rules 엔진은 서비스 지향 또는 마이크로서비스 기반 아키텍처에 통합될 수 있는 본격적인 BRMS 솔루션에 통합되어 있습니다. 최신 BRMS는 종종 머신 러닝이나 규칙 기반 전문가 시스템을 사용하여 의사 결정을 최적화하고 고객 경험을 개선하며 더욱 원활한 운영을 촉진합니다.
관련 솔루션
IBM Business Automation Workflow

온프레미스 또는 클라우드에서 디지털 워크플로를 자동화하여 생산성, 효율성, 인사이트를 증대할 수 있도록 지원합니다.

 IBM Business Automation Workflow 살펴보기
IBM Operational Decision Manager

온프레미스 또는 클라우드에서 규칙 기반 비즈니스 의사 결정을 발견, 캡처, 분석, 자동화하고 관리하세요.

 IBM Operational Decision Manager 살펴보기
IBM Cloud Pak for Business Automation

탁월한 성능의 AI 기반 자동화로 프로세스를 가속화하고 고객 대기 시간을 단축

 IBM Cloud Pak for Business Automation 살펴보기
리소스 마이크로서비스란?
마이크로서비스 아키텍처는 단일 애플리케이션이 느슨하게 결합되고 독립적으로 배포 가능한 여러 소규모 서비스로 구성된 접근 방식입니다.
머신 러닝이란 무엇인가요?
이 머신 러닝 소개 자료에서 머신 러닝의 역사, 중요한 정의, 응용 사례, 오늘날 비즈니스 내에서의 관심사를 전반적으로 살펴보세요.
다음 단계 안내

IBM Robotic Process Automation(RPA)으로 자동화 여정을 시작하세요. 기존 RPA의 쉽고 빠른 속도를 유지하면서 더 많은 비즈니스 및 IT 프로세스를 규모에 맞게 자동화할 수 있도록 지원하는 AI 기반 솔루션입니다. 

 Robotic Process Automation 살펴보기 무료 체험하기