Business Rules는 고객 이름 및 해당 주문과 같은 객체 간의 관계를 설명하여 비즈니스 내에서 일상적인 의사 결정을 안내합니다.
조직의 비즈니스 활동을 구체적인 비즈니스 로직으로로 변환하면 소프트웨어 엔지니어와 비즈니스 분석가가 워크플로 도구 또는 기타 애플리케이션 내에서 이러한 규칙을 적용하여 프로세스 자동화를 구현할 수 있습니다. 이러한 기능이 없다면 프로세스를 업데이트하는 것이 더 힘들고 시간이 많이 소요될 수 있으며 문서에 더 많은 인적 오류와 불일치가 발생할 수 있습니다. 조직 전체에 Business Rules를 시행함으로써 기업은 적절한 이해 관계자의 작업을 간소화하고 고객 이탈을 줄여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
어떤 사람들은 용어, 비즈니스 규칙(Business Rules) 및 비즈니스 요구 사항(Business requirements)을 혼동할 수 있지만, 실제로는 매우 구별이 뚜렷하고 다릅니다. 따라서 비즈니스 환경에서 이 용어들이 어떻게 사용되는지 주목해 볼 가치가 있습니다.
Business Rules는 문서화되거나 문서화되지 않은 정보를 다양한 조건문으로 변환하여 자동화 시스템의 기초를 제공합니다. 예를 들어, 구매 주문을 수행할 때 비용에 따라 승인 프로세스가 다를 수 있습니다. 미화 5,000달러 미만의 도구 및 서비스는 관리자의 승인만 필요할 수 있지만, 비용이 높아짐에 따라 최고 경영진의 승인이 필요할 수 있습니다. Business Rules는 송장이 고위 경영진과 일선 관리자에게 전송되는 임계값을 설정하여 이 프로세스를 공식화합니다. 이와 같은 조건문은 여러 비즈니스 프로세스에 적용됩니다.
비즈니스 요구 사항은 특정 프로젝트의 성공 기준을 설정합니다. 프로젝트를 완료하는 데 필요한 작업과 리소스를 지정함으로써 팀은 목표 달성을 위한 격차와 장벽을 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다. 이러한 활동은 일반적으로 이해관계자 간의 기대치를 설정하고 프로젝트 완료를 위한 추가 요구 사항을 해결하기 위해 비즈니스 프로젝트를 시작할 때 완료됩니다.
Business Rules는 여러 가지 방법으로 분류할 수 있으며 정보 소스에 따라 분류가 달라질 수 있습니다. 그러나 범주화에 관계없이 Business Rules는 일반적으로 'IF-THEN', 'IF-ELSE', 'ONLY IF', 'WHEN' 등과 같은 형식 로직 한정자를 사용하여 표현됩니다. 이 구문은 다음과 같은 다양한 유형의 Business Rules에서 사용됩니다.
이러한 유형의 규칙은 규칙 엔진의 기반이 되며, 이를 통해 조직은 비즈니스 의사 결정을 자동화하여 고객 주문 및 배송과 같은 다양한 프로세스를 신속하게 처리할 수 있습니다. 비즈니스 전반에 걸쳐 정책을 일관되게 적용하기 위해 이러한 프로세스를 시작, 중지 또는 변경해야 하는 시기에 대한 지침을 제공하여 비즈니스 프로세스를 개선합니다.
Business Rules은 내부 또는 외부 제약을 기반으로 할 수 있는 다양한 사용 사례에 사용됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
Business Rules는 조직에 여러 가지 이점을 제공하여 비즈니스 운영을 간소화하고 결과적으로 전체 비용을 줄일 수 있습니다.
프로세스 마이닝 및 기타 비즈니스 분석은 이러한 이점을 활용하기 위해 회사 내에서 Business Rules를 적용할 수 있는 영역을 식별할 수 있도록 합니다.
조직의 대응력과 민첩성을 유지하기 위해 의사 결정 프로세스 자동화 소프트웨어를 사용하면 다른 비즈니스 컴퓨팅 프로세스와 독립적으로 Business Rules를 관리할 수 있습니다. 특히 Business Rules 관리 시스템(BRMS)은 다른 애플리케이션 및 프로세스에 대한 종속성 없이 실시간으로 비즈니스 로직의 생성 및 구현을 자동화할 수 있으므로 의사 결정 로직의 단일 저장소를 기업 전체에서 쉽게 공유할 수 있습니다.
의사 결정 로직을 정의하고 관리하기 위한 공통 도구와 공통 런타임 환경을 통해 기술적 배경 지식이 부족한 개발자와 이해관계자 모두 자동화된 의사 결정 프로세스를 효율적으로 구현하고 변경할 수 있습니다. 또한 대규모 환경에서 복잡한 규칙 집합을 일관되게 적용할 수 있습니다.
Business Rules 엔진은 하나 이상의 Business Rules를 런타임 프로덕션 환경에서 작동하는 비즈니스 로직으로 변환합니다. 오늘날 대부분의 Business Rules 엔진은 서비스 지향 또는 마이크로서비스 기반 아키텍처에 통합될 수 있는 본격적인 BRMS 솔루션에 통합되어 있습니다. 최신 BRMS는 종종 머신 러닝이나 규칙 기반 전문가 시스템을 사용하여 의사 결정을 최적화하고 고객 경험을 개선하며 더욱 원활한 운영을 촉진합니다.
