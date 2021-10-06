어떤 사람들은 용어, 비즈니스 규칙(Business Rules) 및 비즈니스 요구 사항(Business requirements)을 혼동할 수 있지만, 실제로는 매우 구별이 뚜렷하고 다릅니다. 따라서 비즈니스 환경에서 이 용어들이 어떻게 사용되는지 주목해 볼 가치가 있습니다.

Business Rules는 문서화되거나 문서화되지 않은 정보를 다양한 조건문으로 변환하여 자동화 시스템의 기초를 제공합니다. 예를 들어, 구매 주문을 수행할 때 비용에 따라 승인 프로세스가 다를 수 있습니다. 미화 5,000달러 미만의 도구 및 서비스는 관리자의 승인만 필요할 수 있지만, 비용이 높아짐에 따라 최고 경영진의 승인이 필요할 수 있습니다. Business Rules는 송장이 고위 경영진과 일선 관리자에게 전송되는 임계값을 설정하여 이 프로세스를 공식화합니다. 이와 같은 조건문은 여러 비즈니스 프로세스에 적용됩니다.

비즈니스 요구 사항은 특정 프로젝트의 성공 기준을 설정합니다. 프로젝트를 완료하는 데 필요한 작업과 리소스를 지정함으로써 팀은 목표 달성을 위한 격차와 장벽을 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다. 이러한 활동은 일반적으로 이해관계자 간의 기대치를 설정하고 프로젝트 완료를 위한 추가 요구 사항을 해결하기 위해 비즈니스 프로젝트를 시작할 때 완료됩니다.