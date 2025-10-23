AI 프로젝트가 실패하는 이유: 과학 실험의 함정과 이를 피하는 방법

쉽게 상상할 수 있습니다. 한 명의 과학자가 몇 주 동안 차고에 갇혀 있다가 세상을 변화시킬 발견을 가지고 나타납니다. 또는 몇 달에 한 번씩만 얼굴을 드러내어 최신의 획기적인 발명품을 발표하는 신비로운 기업 스컹크웍스 그룹도 있습니다.

진공 상태에서의 혁신, 즉 뛰어난 사람들이 고립되어 일하는 순간이 있었고 이 아이디어는 확실히 대중의 상상력 속에서 자리를 유지하고 있습니다

하지만 그것이 효과가 없고 실제로 득보다 실이 더 많을 수 있는 한 가지 상황을 말씀드리자면, 바로 기업 AI 채택입니다.

진공 상태에서 엔터프라이즈 AI 혁신을 구현하려는 시도는 실패할 것이 확실합니다. 전략적 이해관계자, 사업부 리더 및 협력자를 배제한다는 것은 궁극적으로 성공에 필요한 관점과 리소스를 무시한다는 것을 의미합니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 2025년 CEO 연구에 따르면, AI 이니셔티브 중 기업 수준에서 규모를 확장한 비율은 16%에 불과한 이유가 바로 이러한 접근 방식 때문일 수 있습니다. MIT의 NANDA 이니셔티브의 최근 보고서에서는 생성형 AI 파일럿의 95%가 실패한다는 훨씬 더 암울한 결과를 공유했습니다.

많은 기업이 비실용적인 과학 실험에 불과한 여러 개념 증명(POC)에 참여하는 경우가 많습니다. 처음에는 경외심을 불러일으킬 수 있지만(또는 IBV가 지적한 것처럼 FOMO) 궁극적으로 미미한 가치를 산출합니다. 재무에 대한 깊은 배경 지식을 가진 사람으로서 저는 조직이 저조한 투자 수익률에 체념하는 것보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다.