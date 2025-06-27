규정 준수 감사란 무엇인가요?

규정 준수 감사는 내부 및 외부 정책, 표준 및 규정의 준수 여부를 확인하기 위해 조직의 활동과 기록을 공정하게 검토하는 것입니다. 사이버 보안, 데이터 개인 정보 보호, 재무 보고, 상황 및 안전과 같은 영역을 다룰 수 있습니다.

규정 준수 감사는 종종 조직의 규정 준수 관리 시스템의 일부로 수행됩니다. 규정 준수 관리 시스템(CMS)은 규제 요구 사항, 내부 정책 및 업계 표준을 충족하는 데 사용되는 통합 시스템입니다.

효과적인 CMS에는 정기적인 규정 준수 감사 외에도 기업의 규정 준수 문화를 조성하는 데 중점을 둔 이사회, 규정 준수 정책 및 절차를 수립 또는 구현하는 최고 규정 준수 책임자 또는 관리자, 운영을 감시하여 규정 미준수 영역을 식별하는 규정 준수 모니터링이 포함될 수 있습니다.

감사 관행은 기업이 발전하고 투자자가 재무 기록 감사를 통해 재정 상황에 대한 보장을 추구함에 따라 1차 산업 혁명 기간 동안 사회에서 두드러진 발판을 마련했습니다. 19세기 중반, 영국은 기업 감사를 요구하는 법률을 제정하여 오늘날까지 이어지는 규정 준수 규정 개발을 촉진하는 데 기여했습니다.1

오늘날의 규정 준수 요구 사항은 재무제표 검토를 넘어 민감한 정보 보호나 조직의 환경 규정 준수를 포함합니다.